António Guterres condenó el ataque antisemita en Ámsterdam y llamó a erradicar el odio

António Guterres dijo estar “conmocionado” tras el ataque antisemita en Ámsterdam (REUTERS)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo estar “conmocionado” tras conocer la noticia del violento ataque antisemita en Ámsterdam, perpetrado por grupos propalestinos, y condenó “todas las formas de antisemitismo e islamofobia”, declaró este viernes la portavoz del organismo Stéphanie Tremblay.

Guterres fue uno de los tantos líderes mundiales que se pronunciaron sobre el incidente ocurrido este jueves por la noche al término del partido del Ajax y el Maccabi Tel Aviv, en el que cinco personas debieron ser hospitalizadas a raíz de las agresiones físicas -además de verbales- y otras 62 quedaron detenidas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se expresó durante la tarde y repudió lo ocurrido, asegurando que las imágenes remontan a “oscuros momentos de la historia”.

“Los ataques antisemitas contra hinchas de fútbol israelíes en Ámsterdam son despreciables y recuerdan oscuros momentos de la historia en los que los judíos fueron perseguidos. Hemos estado en contacto con funcionarios israelíes y holandeses, y apreciamos el compromiso de las autoridades holandesas de responsabilizar a los autores. Debemos luchar sin tregua contra el antisemitismo, dondequiera que surja”, escribió el mandatario saliente en sus redes sociales.

Joe Biden condenó los ataques antisemitas en Ámsterdam y sostuvo que "recuerdan a oscuros momentos de la historia” (REUTERS)

Su homólogo israelí, Isaac Herzog, también se expresó tras conocerse las “imágenes impactantes” y sostuvo que se asemejan a las de la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023. “Vemos con horror esta mañana las imágenes y videos impactantes que desde el 7 de octubre esperábamos no volver a ver: un pogromo antisemita que se desarrolla actualmente contra los seguidores del Maccabi Tel Aviv y ciudadanos israelíes, en el corazón de Ámsterdam, Países Bajos”, apuntó por su parte.

En tanto, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “indignada” por los “viles ataques”, que consideró “inaceptables”: “El antisemitismo no tiene absolutamente ningún lugar en Europa y estamos decididos a luchar contra todas las formas de odio”.

Este jueves, a la salida del estadio donde se dio el encuentro de futbol entre el equipo neerlandés y el israelí, un grupo de propalestinos agredieron a los simpatizantes extranjeros con patadas, golpes e insultos de todo tipo. “El hecho de que me atacaran por ser judío y venir a apoyar a mi equipo no tiene sentido. No se trata de fútbol sino de antisemitismo y odio”, dijo una de las víctimas.

Un ataque antisemita de propalestinos a aficionados israelíes en Ámsterdam dejó 5 hospitalizados y 62 detenidos

Ante esto, el canciller Gideon Sa’ar informó de una “visita diplomática urgente” a los Países Bajos, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó regresar a sus ciudadanos al país en vuelos especiales.

Asimismo, el Gobierno de Tel Aviv pidió al Mossad delinear un plan pata evitar que disturbios de esta naturaleza vuelvan a producirse en eventos futuros y advirtió a sus connacionales en todo el mundo que deben mantenerse alerta ante esta “ola” de agresiones aún vigente.

“Siguen en marcha los llamados para perjudicar a israelíes y judíos, y se teme que los acontecimientos del último día den lugar a una ola de imitación y a la repetición de disturbios y ataques contra israelíes” fuera del país, señaló en un comunicado el Cuartel General de Seguridad Nacional, en el que llamó también a “evitar exhibir símbolos israelíes o judíos visibles, en la medida de lo posible” e, inclusive, a abstenerse a asistir a otros eventos multitudinarios, como el partido del Maccabi Tel Aviv en Bolonia.

(Con información de AFP y EFE)