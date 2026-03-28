Egipto impone un toque de queda comercial desde este sábado como medida de ahorro energético

El bloqueo del estrecho de Ormuz y la escalada de precios en las importaciones de combustibles han elevado el coste mensual que Egipto paga por gas y petróleo en aproximadamente 1.100 millones de dólares, cifra reconocida recientemente por las autoridades. Según informó el diario Egypt Independent, estas nuevas presiones económicas han impulsado al gobierno egipcio a adoptar medidas excepcionales para afrontar la crisis energética y la presión inflacionaria derivada de la situación en Oriente Próximo.

El gabinete egipcio anunció la instauración de un toque de queda comercial a partir de este sábado, lo que obliga al cierre de comercios y restaurantes en todo el territorio nacional a las nueve de la noche. Tal como publicó Egypt Independent, la medida busca reducir el consumo energético en un contexto marcado por el encarecimiento global del petróleo tras la virtual paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, ruta clave a nivel mundial por donde circula casi una quinta parte del transporte global de crudo.

De acuerdo con el medio Egypt Independent, el conflicto regional se intensificó debido a una ofensiva militar contra Irán llevada a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes, lo que derivó en un aumento sostenido del precio del petróleo. El barril Brent, indicador principal en Europa, se ubicó el último viernes en 112,6 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ascendió a 99,46 dólares por barril. Las oscilaciones en los precios se presentaron luego de anuncios contradictorios desde Washington sobre la reanudación de negociaciones con Teherán.

En este nuevo esquema, la normativa egipcia detalla que farmacias, hospitales, centros médicos, tiendas de alimentación y gasolineras quedan fuera de las restricciones, permitiendo su apertura habitual al tratarse de servicios considerados esenciales. El sector industrial también se encuentra exento de cumplir con el toque de queda comercial.

El impacto directo de la medida recae en restaurantes y cafeterías, que deberán cesar operaciones a las nueve de la noche. Egypt Independent consignó que, a diferencia del resto de la semana, jueves y viernes se autoriza la prolongación de la actividad hasta las diez de la noche en estos establecimientos. Pese a las limitaciones para locales físicos, los servicios de entrega a domicilio mantendrán permitido el funcionamiento durante las 24 horas, conforme remarcan las indicaciones oficiales recogidas por Egypt Independent.

La decisión gubernamental se enmarca, según declaraciones recogidas por Egypt Independent, en la necesidad de “reducir la presión sobre la red eléctrica nacional”, contexto agravado por la inestabilidad del suministro y la volatilidad de los precios internacionales de energía. El gobierno explicó que este ajuste temporal en los horarios comerciales pretende equilibrar la demanda energética y contener el impacto presupuestario que representa el reciente aumento en el costo de las importaciones de combustibles.

El estrecho de Ormuz, bajo vigilancia iraní, ha experimentado restricciones significativas al tránsito marítimo a raíz del deterioro de la seguridad regional. Este corredor resulta fundamental para la economía egipcia y para otros países importadores de hidrocarburos, de ahí que las fluctuaciones y bloqueos produzcan consecuencias inmediatas en la balanza comercial y en los precios internos, señalan las explicaciones que recoge Egypt Independent.

Por último, el medio egipcio subraya que los servicios públicos y privados señalados como críticos, a excepción de los restaurantes y cafeterías, seguirán operando sin restricciones horarias, enfocándose la mayor parte de las restricciones en el ocio y la venta minorista general. Las autoridades han insistido, según destaca Egypt Independent, en el carácter temporal de las restricciones y en que su objetivo es responder a la coyuntura actual, buscando evitar interrupciones mayores tanto en el suministro de energía como en la actividad económica nacional.