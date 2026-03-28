Venezuela habla con aerolíneas y diplomáticos para activar vuelos desde Canadá y Alemania

Caracas, 27 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela ha conversado con representantes de aerolíneas y embajadores en Caracas para activar vuelos desde Canadá y Alemania, indicó este viernes la ministra de Turismo, Daniella Cabello.

En el programa 'A Pulso', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello dijo que se reunió con una aerolínea canadiense, sin precisar cuál, para reactivar "lo que en algún momento" eran los vuelos chárteres que viajaban directamente desde Montreal, Canadá, hasta Caracas o la isla de Margarita, en el estado venezolano Nueva Esparta (insular).

Asimismo, la ministra de Turismo señaló que se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, para buscar un acercamiento con la aerolínea Condor y ofrecer al país suramericano como destino.

También, mencionó que ha sostenido reuniones para crear nuevos vuelos chárteres desde Cali y Medellín, en Colombia, hacia Caracas y la isla de Margarita.

Consultada sobre si hay una agenda de trabajo con Estados Unidos en el sector de turismo, recordó que ambos países van a reactivar vuelos directos -a través de American Airlines luego de una autorización del Gobierno de Donald Trump- y apostó por el regreso de los cruceros a Venezuela.

"Esto es un país de los más seguros de la región. Eso es lo que queremos que el mundo entero vea: esa verdad de Venezuela, un país al que puedes venir a disfrutar en familia porque tienes la seguridad garantizada", aseguró.

Por otra parte, Cabello indicó que Venezuela ha recibido en vuelos chárteres a más de 50.000 ciudadanos rusos y más de 22.000 polacos, aunque no precisó la fecha.

"Esos viajes van a reactivarse. Se van a reactivar para el invierno de ellos, a partir de octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero hasta marzo, que comiencen a llegar los vuelos tanto de Rusia como Polonia al estado Nueva Esparta, a la isla de Margarita", apuntó.

En noviembre pasado, la conectividad aérea venezolana se vio afectada luego de que Estados Unidos pidiera extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como "una situación potencialmente peligrosa", en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

En este contexto, varias aerolíneas cancelaron sus viajes y, en respuesta, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el instituto de aeronáutica revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra, pero todas anunciaron la reanudación de sus vuelos a finales de febrero.

El pasado 29 de enero, Trump anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada con la mandataria encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.