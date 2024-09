La fascinante historia de James Holman, el marino que quedó ciego y se convirtió en viajero temerario que desafió sus propios límites

James Holman comenzó su carrera a los 12 años en la Marina Real Británica (Wikipedia)

La historia de James Holman comenzó en Exeter, una ciudad tranquila del suroeste de Inglaterra, donde nació en 1786. A orillas del río Exe, entre calles adoquinadas y edificios de ladrillo rojo, creció el hijo de un boticario que nunca imaginó el destino que le aguardaba.

Apenas tenía 12 años cuando se unió a la Marina Real Británica, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. A esa edad, con la mirada fija en el horizonte, embarcó por primera vez en un navío, respirando el olor a sal y pólvora, rodeado de hombres curtidos por el mar y el sol. Esa temprana carrera militar fue rápida y prometedora: para sus superiores, Holman era un joven tenaz, disciplinado y con un futuro brillante. A lo largo de más de una década, se convirtió en un oficial respetado, subiendo los rangos hasta llegar a teniente. El uniforme de la marina, su casco de oficial y su espada eran los símbolos de un sueño en el que navegaba hacia un futuro glorioso, como todo joven desearía.

Pero cuando tenía apenas 25 años, todo se desmoronó. Un dolor extraño, una incomodidad que comenzó en sus pies y fue creciendo lentamente hasta paralizar su cuerpo. Una artritis lo atacó, inmovilizándolo y sumiéndolo en la oscuridad de una ceguera irreversible. La marina, que tanto amaba, le dio la espalda. James Holman pasó de ser un teniente condecorado a un joven ciego con un futuro incierto. “¿Y ahora qué?”, seguramente se preguntaba una y otra vez, mientras se hundía en la oscuridad y el silencio, apartado del mundo que conocía.

La transformación de su vida

La ceguera fue un golpe demoledor. Pero lejos de resignarse, Holman decidió que no viviría como un inválido. Con una valentía que muchos considerarían temeraria, se embarcó en una misión para encontrarle un nuevo sentido a su vida. No tenía nada que perder. Viajó a Edimburgo y se inscribió en la Universidad de Medicina, con la esperanza de encontrar una cura para su ceguera. Sin embargo, esto no fue fácil: el braille aún no existía, así que su método de estudio era de una perseverancia inaudita. Holman memorizaba cada palabra que escuchaba en las conferencias, asistía a cada clase repetidas veces y convencía a sus compañeros de leerle en voz alta los manuales de medicina.

Pero su cuerpo le daba señales de que esa lucha era inútil. Su enfermedad no tenía cura, y la ceguera era irreversible. No era posible volver atrás. Sin embargo, James Holman estaba decidido a no perderse en la autocompasión; así que, tomando el pequeño estipendio que le otorgaba la Marina, decidió hacer algo impensable para alguien con su condición: viajar. Ver el mundo sin verlo realmente. Conocerlo a través del tacto, el sonido y la descripción de otros. La idea fue simple y al mismo tiempo revolucionaria: un viajero ciego.

Primeros viajes y aventuras iniciales

Su primera aventura lo llevó por las calles estrechas de París, los campos italianos y los Alpes suizos. Con cada paso, Holman desafiaba lo imposible: amarrado a una cuerda que lo guiaba por las calles de Francia, caminaba junto a los carruajes durante horas, a veces trotando para mantener el ritmo, con su bastón de hierro golpeando el pavimento. Cuando llegó a Italia, su espíritu de explorador lo impulsó a escalar hasta la cumbre de un Vesubio activo, sintiendo el calor de la lava bajo sus pies, el olor a azufre impregnando el aire. “Veo mejor con mis pies”, decía cuando le preguntaban cómo lograba recorrer esos parajes.

Sus aventuras quedaron plasmadas en su primer libro, “The Narrative of a Journey”, un relato detallado de sus viajes por Europa. Fue un éxito de ventas. La gente no podía creerlo: un hombre ciego que recorría el continente con una precisión asombrosa, describiendo paisajes, personas y costumbres con una claridad que muchos viajeros videntes no lograban. Pero Holman no era un turista común; era un explorador incansable, un hombre que se sumergía en cada lugar con todos sus sentidos, agudizados por la falta de vista.

Escalar la cúpula de San Pedro en Roma, descender en balsas por ríos franceses, caminar por campos de batalla históricos... Holman no se detenía ante nada. La ceguera no era un impedimento, sino un impulso. Cada viaje se convertía en una búsqueda de algo que él mismo no sabía definir, pero que le daba un motivo para seguir.

Viaje a Rusia y controversia como espía

Rusia fue su siguiente destino, y quizás uno de los viajes más polémicos en la vida de Holman. En 1822, cuando se propuso cruzar Siberia como parte de su recorrido alrededor del mundo, nadie creía que un hombre ciego pudiera tener un deseo tan audaz. Pero su llegada a San Petersburgo desató una serie de eventos que marcarían su vida para siempre. Las autoridades rusas, desconfiadas de cualquier extranjero, le preguntaban con incredulidad: “¿Un hombre ciego viajando solo?” La idea les parecía absurda. Para ellos, un ciego debía estar encerrado, dependiente, y no cruzando continentes.

Fue detenido por la policía bajo sospecha de espionaje. Las autoridades pensaron que su condición de ciego era un simple disfraz, una treta para recopilar información secreta. Holman, acostumbrado a lidiar con el escepticismo, intentó explicar sus razones, su amor por la exploración y su sed de conocimiento. Pero los rusos no le creyeron. Fue arrestado y encarcelado durante 18 meses, tiempo durante el cual fue interrogado repetidas veces sobre sus intenciones y los propósitos de su viaje. Finalmente, fue deportado a Polonia. En lugar de regresar a Inglaterra y abandonar sus sueños de viaje, James continuó su recorrido con una determinación aún mayor.

Este incidente dio pie a la publicación de su segundo libro, “Travels Through Russia”, en el cual relataba su experiencia de ser tratado como un delincuente por el simple hecho de querer viajar siendo ciego. El escándalo de su arresto fue un revulsivo para su fama, pero también evidenció los prejuicios que enfrentaba: Holman rompía los esquemas y límites impuestos por la sociedad sobre las personas con discapacidad. Nadie podía comprender cómo alguien que no veía era capaz de conocer el mundo con una agudeza que otros no podían alcanzar.

Viajes alrededor del mundo y encuentros con culturas

El arresto en Rusia no fue más que un obstáculo en la interminable búsqueda de aventuras de Holman. Al ser deportado a Polonia, comenzó lo que sería el viaje más ambicioso de su vida: una circunnavegación completa del planeta. Un bastón de hierro en mano, su fino oído y una inquebrantable voluntad fueron sus herramientas para recorrer los rincones más remotos y salvajes del mundo. Desde los acantilados de África hasta las selvas de Brasil, Holman se abrió camino a través de cinco continentes y cerca de 200 culturas distintas.

La ceguera de Holman a los 25 años lo empujó a encontrar un nuevo sentido a su vida (Wikipedia)

África fue uno de los lugares que más lo impresionó. En sus viajes por la región, fue acogido por tribus locales que le ofrecieron platos exóticos como termitas y lagartos, y participó en cacerías de elefantes y tigres, sintiendo el temblor del suelo al paso de estos enormes animales. En la isla de Fernando Pó (hoy conocida como Bioko), frente a la costa de Guinea Ecuatorial, Holman fue el primer europeo en explorar muchos de los territorios desconocidos. Tal fue su impacto en la zona que un río fue bautizado con su nombre: el río Holman.

En Australia, caminó a través de Tasmania, tocando sus montañas y senderos, y en China se adentró por calles laberínticas donde el bullicio de los mercados y el aroma de las especias lo guiaban. De la India, quedó cautivado por su espiritualidad, y en las Américas navegó por el Amazonas, experimentando la humedad y los sonidos de la selva tropical. Holman tocaba las paredes de los templos, recorría con sus manos las esculturas de dioses y guerreros, y se detenía en cada mercado para sentir los diferentes productos, desde frutas exóticas hasta telas con texturas imposibles de imaginar.

Logros y reconocimientos

Holman no solo dejó su huella en los caminos que recorrió; también consiguió logros notables que trascendieron su época. Fue la primera persona ciega en circunnavegar el globo terráqueo, una hazaña que nadie antes había logrado. Y aunque su vista se había perdido, su entendimiento de la naturaleza y la botánica era asombroso. Esto lo llevó a ser reconocido por la Sociedad Linneo y la Royal Society como miembro destacado, algo que solo se reservaba a los más grandes científicos y exploradores de su tiempo.

Charles Darwin, el naturalista que revolucionaría la ciencia con su teoría de la evolución, citó a Holman como una referencia para entender la flora del océano Índico. No era poca cosa: Darwin lo consideraba un explorador agudo y observador, capaz de notar detalles que otros pasaban por alto. Para un hombre ciego, el reconocimiento de una figura como Darwin era un símbolo de que la exploración va más allá de los ojos; es un asunto del alma y del deseo de comprender el mundo que nos rodea.

Dificultades de publicación y descenso al olvido

A pesar de sus logros impresionantes y su espíritu indomable, la fama de James Holman no sobrevivió a su propia época. Durante el siglo XIX, la actitud victoriana hacia la discapacidad fue su peor enemigo. Las editoriales que al principio acogieron sus libros con entusiasmo comenzaron a cerrarle las puertas. Con el tiempo, sus relatos de viaje dejaron de ser novedad y pasaron a ser incómodos para un público que no quería enfrentarse a la idea de que un hombre ciego pudiera ser un explorador más perspicaz que muchos videntes.

Incluso hubo quienes se dedicaron a desacreditarlo, señalando que su ceguera le impedía captar la esencia de los lugares que visitaba. “¿Cómo puede un hombre ciego conocer el mundo?”, se preguntaban con escepticismo. El público, poco a poco, dejó de interesarse en las aventuras de un viajero sin vista, y Holman, que seguía escribiendo con una insaciable necesidad de contar sus historias, encontró más rechazo que apoyo. Sus últimos dos libros nunca se publicaron; uno de ellos, sus memorias personales, desapareció misteriosamente luego de su muerte.

Su presencia en la Encyclopedia Britannica fue reduciéndose con cada nueva edición hasta convertirse en una simple línea, y luego en nada. Para finales del siglo XIX, el “Viajero Ciego” ya no existía en la memoria colectiva de Inglaterra. Murió en 1858 en un pequeño departamento junto a los muelles de Londres, solo y olvidado, a los 70 años. Su vida finalizó en la pobreza, y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Highgate, donde su tumba quedó relegada a ser un rincón oscuro entre lápidas más reconocidas. El hombre que había cruzado océanos y montañas fue reducido a un nombre enterrado en el olvido.

Legado e impacto posterior a su muerte

La historia de James Holman no terminó con su muerte. El tiempo, aunque implacable, encontró la forma de devolverle su lugar en la historia. A finales del siglo XX, escritores y biógrafos redescubrieron su increíble vida y la valentía con la que rompió las barreras impuestas por su ceguera. En 2006, el escritor Jason Roberts publicó “A Sense of the World”, un libro que revivió el legado de Holman, permitiendo que una nueva generación conociera al hombre que se había atrevido a soñar con lo imposible.

El ejemplo de Holman inspiró la creación del The Holman Prize for Blind Ambition, un galardón otorgado por la organización LightHouse for the Blind and Visually Impaired en San Francisco. Este premio, dotado con USD 25.000, se concede anualmente a personas ciegas con proyectos ambiciosos que busquen desafiar las expectativas sociales. Así, la memoria de Holman ha dejado de ser solo una anécdota para convertirse en un faro de inspiración para aquellos que, como él, ven más allá de los límites físicos de la ceguera.

Además, Holman se ha convertido en una figura icónica dentro de la comunidad de personas con discapacidad visual, un símbolo de resistencia y aventura, alguien que se negó a ser definido por su discapacidad y que, en lugar de permanecer confinado, decidió explorar el mundo con una perspectiva única. Su legado no es solo el de un gran viajero, sino el de un hombre que encontró una forma distinta de ver y entender el mundo, demostrando que el verdadero viaje no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos y vivimos.

James Holman fue, y sigue siendo, un recordatorio de que la curiosidad y la valentía son las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier oscuridad. Con su bastón de hierro y su determinación inquebrantable, se convirtió en el explorador ciego más famoso de la historia, y aunque sus ojos no podían ver, su espíritu jamás dejó de descubrir.