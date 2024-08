Quiénes están desaparecidos y quiénes fueron rescatados del hundimiento del supervelero Bayesian en Sicilia

Cuatro de los seis desaparecidos tras el hundimiento: el magnate Mike Lynch, el abogado Chris Morvillo y su esposa Neda y el banquero Jonathan Bloomer

Entre las seis personas desaparecidas tras el hundimiento del superyate Bayesian frente a las costas de Sicilia se encuentran el magnate tecnológico británico Mike Lynch, su hija, un directivo de Morgan Stanley, un importante abogado neoyorquino y las esposas de ambos.

El velero de lujo Bayesian estaba fondeado frente a la costa de Porticello cuando una tromba de agua azotó la zona poco antes de las 5 de la madrugada del lunes, destrozando el yate y provocando su rápido hundimiento.

15 personas sobrevivieron a la catástrofe, pero una murió (el chef del barco Ricardo Thomas) y otras seis siguen desaparecidas.

Los buzos operan en el mar para buscar a los desaparecidos, entre ellos el empresario británico Mike Lynch (Vigili del Fuoco/REUTERS)

Lynch había invitado a familiares y amigos al yate para celebrar una reciente victoria legal en un juicio por fraude en Estados Unidos. El multimillonario había reunido a invitados del bufete de abogados Clifford Chance, así como de su propia empresa Invoke Capital, tras ser absuelto de los cargos en junio.

Cuatro de los pasajeros desaparecidos son británicos y dos estadounidenses. Se teme que los que aún no han sido encontrados estuvieran durmiendo en sus camarotes cuando el barco se sumergió. Los buzos que participan en las tareas de rescate dijeron haber visto “cuerpos” a través de los ojos de buey del barco.

Mike Lynch, empresario tecnológico británico

El empresario tecnológico británico Mike Lynch (REUTERS/Henry Nicholls/archivo)

Lynch es un empresario tecnológico al que algunos llegaron a considerar “el Bill Gates británico”.

Criado en Essex, estudió en la Universidad de Cambridge antes de cofundar la empresa de software Autonomy en 1996.

A sus 59 años se volvió multimillonario vendiendo la empresa al gigante tecnológico estadounidense Hewlett-Packard en 2011 por 11.000 millones de dólares.

Tras la adquisición, Lynch se vio envuelto en una batalla legal que duró una década. En junio fue absuelto en Estados Unidos de múltiples cargos de fraude, por los que se enfrentaba a dos décadas de cárcel.

En agosto declaró a Radio 4 de la BBC que creía que sólo había podido demostrar su inocencia ante los tribunales estadounidenses porque era lo suficientemente rico como para pagar los enormes honorarios de los abogados.

“No debería ser necesario disponer de fondos para protegerse como ciudadano británico”, afirmó.

Puede leer más información sobre Lynch en esta nota.

Hannah Lynch, estudiante

Lynch viajaba con su hija Hannah, que también está desaparecida. Al parecer, la joven de 18 años es la menor de las dos hijas de Lynch.

Acababa de terminar el bachillerato y había conseguido una plaza para estudiar inglés en la Universidad de Oxford, según el Times.

Chris y Neda Morvillo

El abogado neoyorquino Chris Morvillo

Chris Morvillo es un abogado neoyorquino que representó a Lynch en su juicio en Estados Unidos. Desde 2011 es socio del prestigioso bufete de abogados Clifford Chance, con oficinas en todo el mundo.

En un comunicado, un portavoz del bufete declaró: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por este trágico incidente. Nuestros pensamientos están con nuestro socio, Christopher Morvillo, y su esposa, Neda, que se encuentran entre los desaparecidos”.

Su biografía en el sitio web del bufete dice que fue fiscal adjunto del distrito sur de Nueva York de 1999 a 2005.

Durante su mandato, trabajó en la investigación criminal de los atentados de 2001 contra el World Trade Center.

Su esposa Neda Morvillo, de 57 años, tiene su propia línea de joyería de lujo bajo su nombre de soltera, Neda Nassiri.

La diseñadora de joyas Neda Nassiri Morvillo

La pareja tiene un apartamento en el exclusivo Upper East Side de Nueva York. También poseen una lujosa casa de cuatro dormitorios y cinco cuartos de baño valorada en 2,3 millones de dólares en South Kent, Connecticut.

Tienen dos hijas: Sabrina, de 27 años, actriz de doblaje, y Sophia, de 23, que estudió la prestigiosa carrera de teatro en la Universidad Northwestern.

Tras ganar el juicio de Lynch hace unas semanas, Chris Morvillo publicó un posteo en Linkedin para agradecer a su equipo jurídico y a su familia. Un mensaje que, después de la tragedia, asumió un tinte inquietante.

“Y, por último, un enorme agradecimiento a mi paciente e increíble esposa, Neda Morvillo, y a mis dos fuertes, brillantes y hermosas hijas, Sabrina Morvillo y Sophia Morvillo”, escribió. “Nada de esto habría sido posible sin vuestro amor y apoyo. Estoy muy contento de estar en casa. Y todos vivieron felices para siempre....”.

Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International

Jonathan Bloomer es presidente del banco Morgan Stanley International

Jonathan Bloomer es presidente del banco Morgan Stanley International y de la aseguradora Hiscox.

Este británico de 70 años estudió en el Imperial College de Londres y ha formado parte de varios consejos de administración.

Bloomer compareció en el juicio como testigo de la defensa de Lynch, según el Financial Times. Los medios de comunicación sugieren que ambos son amigos íntimos.

Aki Hussain, director ejecutivo del grupo Hiscox, que Bloomer presidía desde 2023, declaró: “Estamos profundamente conmocionados y entristecidos por este trágico suceso. Nuestros pensamientos están con todos los afectados, en particular con nuestro presidente, Jonathan Bloomer, y su esposa Judy, que se encuentran entre los desaparecidos”.

Más información sobre Bloomer en esta nota.

Judy Bloomer, fideicomisaria y colaboradora benéfica

Judy, esposa de Jonathan Bloomer, también se encuentra entre las seis personas desaparecidas.

Bloomer figura como antigua directora de la promotora inmobiliaria Change Real Estate junto con su marido.

Una organización benéfica con la que ha colaborado estrechamente la ha calificado de “brillante defensora de la salud de la mujer”.

Bloomer es desde hace más de 20 años patrona y colaboradora de la organización benéfica Eve Appeal, dedicada a la investigación del cáncer ginecológico.

La directora ejecutiva de la organización, Athena Lamnisos, se mostró “profundamente conmocionada al conocer la noticia de que nuestra querida amiga y su marido Jonathan se encuentran entre los desaparecidos”.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Judy y Jonathan, así como con todos aquellos que siguen esperando noticias tras este trágico suceso”, añadió en un comunicado.

Quiénes son los supervivientes

La balsa salvavidas atracada en la dársena cercana al puerto donde trabajan los servicios de emergencia y rescate (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Entre los 15 supervivientes se encuentra una bebé británica de un año llamada Sofía, que fue mantenida a flote por su madre, Charlotte Golunski, de 36 años.

Golunski, licenciada en Oxford y asociada principal de Invoke, también sobrevivió tras luchar para evitar que su hija se ahogara.

La madre declaró al diario italiano La Repubblica: ”La mantuve a flote con todas mis fuerzas, con los brazos estirados hacia arriba para evitar que se ahogara. Estaba todo oscuro. En el agua no podía mantener los ojos abiertos. Grité pidiendo ayuda, pero lo único que oía a mi alrededor eran los gritos de los demás”.

El marido de Golunski, el británico James Emsilie, de 36 años, también sobrevivió a la tragedia.

Una superviviente sale de la sede de la Guardia Costera tras el naufragio (REUTERS/Igor Petyx)

Otra superviviente es la abogada de Clifford Chance Ayla Ronald, de 36 años, que formaba parte del exitoso equipo jurídico invitado a navegar con Lynch, según su padre Lin.

Lin Ronald declaró a The Telegraph: “Me he mensajeado con mi hija y no me ha dado ninguna noticia sobre personal desaparecido o salvado. Sólo me ha dicho que hay muertos y que ella y su compañero están vivos’.

La abogada Ayla Ronald

Otros supervivientes fueron la irlandesa Sasha Murray, de 29 años, Matthew Fletcher, de 41, de Londres, James Calfield, de 51, de Nueva Zelanda, Myin Htun Kyaw, de 39, de Myanmar, y el capitán francés Matthew Griffith.

Fueron rescatados por tripulaciones de embarcaciones cercanas, entre ellas la de Karsten Borner, capitán de un velero anclado cerca del Bayesian, quien declaró que su equipo luchó por mantener su barco a flote cuando se produjo el tornado.

Fabio Cefalú, un pescador de Porticello que presenció la tragedia, dijo que vio una tromba de agua -una especie de mini-tornado- que duró unos 12 minutos poco antes de las 4 de la madrugada.

Alrededor de las 4.10 de la madrugada vio una bengala roja lanzada desde Bayesian, pero cuando pudo llegar a la zona, unos 20 minutos más tarde, el yate prácticamente había desaparecido. “Sólo encontramos almohadas y algunos tablones flotando en el agua”, declaró.