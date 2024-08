Cómo será el Museo de Nintendo, que abrirá sus puertas en Kioto, Japón

El museo celebrará la rica historia de Nintendo y ofrecerá una experiencia interactiva desde el 2 de octubre

El Museo de Nintendo en Kioto, Japón, finalmente abrirá sus puertas el 2 de octubre de 2024. El museo, ubicado en la antigua fábrica de Ogura, un sitio emblemático donde Nintendo inició su trayectoria fabricando cartas hanafuda, fue sometido a renovaciones para convertirse en un espacio interactivo que celebra la rica historia de la compañía. Forbes destacó que el lugar “será una visita obligada para los apasionados de los videojuegos”.

Gematsu reportó que los visitantes podrán obtener una tarjeta con monedas digitales que podrán ser usadas en diversas actividades dentro del museo. También, podrán disfrutar de exhibiciones que van desde los primeros productos de Nintendo hasta artículos modernos como el Switch. Además, se incluirán experiencias interactivas como talleres para crear cartas hanafuda y un café que permitirá personalizar hamburguesas con ingredientes seleccionados por los visitantes.

Los visitantes pueden obtener una tarjeta con monedas digitales para usar en actividades dentro del museo

The Japan Times señala que Shigeru Miyamoto, el famoso creador de Super Mario Bros, ofreció un adelanto de lo que los visitantes encontrarán dentro del museo. Miyamoto expresó en un video que “El Museo de Nintendo es un lugar donde los visitantes pueden aprender sobre el compromiso de Nintendo con la fabricación, que otorga importancia al juego y la originalidad”.

Qué habrá en el Museo de Nintendo, en Kioto

El museo también albergará una exposición de artefactos antiguos, como consolas originales de los años 70, que fueron algunos de los primeros dispositivos de videojuegos caseros. La primera planta contará con una gigantesca pantalla en el suelo para jugar al juego de cartas japonés Hyakunin Isshu y experiencias interactivas donde los visitantes podrán probar una variedad de juegos, desde el Famicom hasta productos más recientes como el Wii Fit.

La tienda del museo ofrecerá productos exclusivos y abrirá solo para los titulares de boletos reservados

El área de exhibición en la segunda planta incluirá productos que la compañía ha lanzado a lo largo de su historia, como el TV Game 15 y el TV Game 6, las primeras máquinas de videojuegos caseras que Nintendo introdujo en el mercado en 1977. Nintendo Everything amplió que las exhibiciones mostrarán “la evolución de los gráficos para series como The Legend of Zelda y otras”.

El museo también dispondrá de una tienda con mercancía oficial de los mundos y personajes de los juegos de Nintendo, productos exclusivos que solo se pueden encontrar en este museo. Gematsu agregó que “la tienda está abierta solo para los titulares de boletos”.

Forbes mencionó que, debido a que el Museo de Nintendo está ubicado en Kioto, será necesario proyectar adecuadamente el viaje, especialmente con el aumento del turismo en Tokio y las fluctuaciones de la tasa de cambio del yen. “Es necesario planificar con anticipación si se quiere tomar un shinkansen a Kioto y visitar este museo”, advirtió el medio.

La primera planta albergará una gigantesca pantalla en el suelo para jugar al Hyakunin Isshu (REUTERS)

Además de la historia de la empresa, el museo también incluirá momentos para aprender sobre la importancia de la creatividad y la innovación en los juegos de la marca. “Los visitantes pueden descubrir el compromiso de Nintendo con la creación y la innovación mientras conectan estos valores con sus propios recuerdos y experiencias,” informó Gematsu.

Con la apertura del museo apenas a unos meses de distancia, la expectación continúa creciendo entre los aficionados y el público en general. “De todas las empresas de videojuegos, la que necesitaba un museo como este definitivamente es Nintendo”, afirmó Forbes.

Para asegurar una visita al museo, las entradas deben ser reservadas con anticipación a través de un sorteo que otorga acceso en fechas y horas específicas. Los costes de entrada varían según la edad: 3.300 yenes (aproximadamente USD 22) para adultos, 2.200 yenes (aproximadamente USD 15) para jóvenes de 12 a 17 años y 1.100 yenes (aproximadamente USD 7) para niños de 6 a 11 años. Los menores de 5 años entran gratis.