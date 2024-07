Una reconstrucción facial reveló cómo era el verdadero rostro de Tutankamón

Científicos lograron recrear el rostro de Tutankamón utilizando tecnología avanzada

Tutankamón, conocido como el faraón niño, es una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Egipto. Ascendió al trono a una edad muy temprana y su reinado, aunque breve, ha sido objeto de fascinación durante siglos. La misteriosa muerte del faraón a los diecinueve años y el descubrimiento de su tumba intacta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter han alimentado numerosos enigmas y teorías sobre su vida y muerte.

La fascinación por Tutankamón no solo radica en los tesoros encontrados en su tumba, sino también en los múltiples estudios científicos que se han realizado para entender mejor su vida y su apariencia. A lo largo de los años, diversos análisis de su momia han revelado información sobre su salud, sus posibles enfermedades y hasta teorías sobre las causas de su prematura muerte. No obstante, su verdadero rostro ha sido un misterio que la tecnología moderna ha intentado descifrar.

El joven faraón se casó con su media hermana Ankhesenamun y no tuvo descendencia. Sin embargo, se cree que el matrimonio gestó dos fetos que nacieron muertos y que fueron momificados e incluidos en la tumba de Tutankamón, la misma que el egiptólogo británico Howard Carter encontró intacta en 1922 en el Valle de los Reyes. La tumba, llena de riquezas y objetos misteriosos, ha perpetuado el mito y la fascinación por este joven faraón.

Recientemente, una reconstrucción facial basada en tomografías computarizadas de su momia ha permitido a los científicos recrear la apariencia del faraón con una precisión sin precedentes. Este hallazgo no solo aporta una nueva dimensión a la historia de Tutankamón, sino que también ofrece una conexión más tangible con una de las figuras más enigmáticas y estudiadas de la historia. La revelación de su verdadero rostro, después de 4000 años, constituye un avance significativo para la arqueología y la historia, proporcionando una visión más detallada y realista de uno de los personajes más icónicos de la civilización egipcia.

La momia de Tutankamón ha sido objeto de múltiples estudios científicos

Cómo se realizó la reconstrucción

Científicos de Australia, Italia y Brasil utilizaron tomografías computarizadas para recrear digitalmente el rostro de Tutankamón. Este proyecto, que ha sido publicado en la revista Italian Journal of Anatomy and Embryology, incluyó la colaboración del conocido diseñador brasileño Cícero Moraes. “Tutankamón es de interés no solo por su tesoro funerario de fama mundial, sino porque gobernó durante una década en una fase importante de la historia egipcia”, explica Michael Habicht, investigador de la Universidad australiana de Flinders.

Una de las mayores dificultades que enfrentaron los investigadores fue acceder al cráneo del faraón. Para superar este desafío, escanearon digitalmente otro cráneo y lo ajustaron a las medidas conocidas de Tutankamón. Esta técnica permitió dar forma a sus rasgos faciales, incluyendo el tamaño de sus labios, la posición de sus ojos y la forma de su nariz.

“Mirándolo, vemos más a un joven estudiante que a un político lleno de responsabilidades, lo que hace que la figura histórica sea aún más interesante”, comentó Cícero Moraes en un comunicado citado por NatGeo.

La imagen resultante de la reconstrucción digital es la de un joven con un rostro delicado, lo que contrasta significativamente con las responsabilidades y el peso histórico que cargaba

La fascinación por Tutankamón no solo se debe a los tesoros encontrados en su tumba, sino también a las numerosas reconstrucciones faciales realizadas a lo largo de los años. En 1983, la artista forense Betty Pat Gatliff utilizó un cráneo de yeso moldeado a partir de radiografías para reconstruir la cara del faraón. Posteriormente, en 2005, el arqueólogo Zahi Hawass presentó tres revisiones distintas del rostro de Tutankamón. La última aproximación digital se asemeja notablemente a una escultura del faraón de niño, desenterrada en su tumba.

Qué resultados arrojaron los estudios realizados durante la reconstrucción

Los detalles revelados por estos estudios también han arrojado luz sobre las posibles condiciones de salud que afectaron a Tutankamón. Un estudio de ADN realizado en 2010 concluyó que el faraón padecía malaria y la enfermedad de Köhler, una necrosis que afecta el hueso escafoides del pie. “Se regresó, por ejemplo, al culto a los antiguos dioses después de que el camino por el que apostó Akhenatón fracasara y sumiera la tierra del Nilo en el caos”, dijo Michael Habicht a NatGeo.

Además, los investigadores observaron características únicas en la cabeza del faraón, como un volumen cerebral extremadamente grande. Mientras que el promedio cerebral humano es de aproximadamente 1.234 centímetros cúbicos, el volumen cerebral de Tutankamón alcanzaba los 1.432 centímetros cúbicos. Esta observación añade un matiz intrigante a la percepción histórica del joven faraón.

Científicos enfrentaron dificultades para acceder al cráneo del faraón

La reconstrucción digital no solo intentó ser precisa desde un punto de vista anatómico, sino también cultural. Se crearon dos versiones faciales de Tutankamón; una imagen objetiva en escala de grises con los ojos cerrados y otra coloreada que lo muestra con la cabeza rapada y con delineador de ojos, tal como era la moda en esa época. “La sombra de ojos típica de la época se añadió para ofrecer una visión más completa”, explicó uno de los investigadores. La complejidad y precisión de estas representaciones ofrecen una visión sin precedentes del faraón y resaltan aspectos culturales del antiguo Egipto.

