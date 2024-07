Un barco de la Edad de Bronce navegó por el Golfo Pérsico 4.000 años después de ser diseñado

Un barco de la Edad de Bronce navega de nuevo en el Golfo Pérsico tras 4,000 años (crédito: Emily Harris/Zayed National Museum)

Una antigua embarcación de juncos conocida como el barco de Magan ha sido botada por primera vez frente a las costas de Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos. Con una longitud de 18 metros, la nave fue construida usando métodos de hace más de cuatro mil años por un equipo de 20 especialistas. El proyecto, que comenzó en 2021, es una colaboración entre el Museo Nacional Zayed, la Universidad de Nueva York en Abu Dabi y la Universidad Zayed, con el objetivo de redescubrir técnicas de artesanía antigua y explorar las conexiones comerciales de la Edad de Bronce en la región.

La nave, hecha de juncos y conocida como barco de Magan, se botó por primera vez frente a las costas de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. La embarcación tiene una longitud de 18 metros (59 pies) y fue construida por un equipo de 20 especialistas empleando métodos empleados hace más de cuatro mil años.

El profesor asociado Eric Staples, de la Universidad Zayed en Abu Dabi, dijo: “Obtuvimos un conocimiento mucho más profundo sobre los materiales utilizados para construir estos barcos con el fin de entender mejor las fortalezas y debilidades de estas embarcaciones revolucionarias”. Staples también subrayó: “Apreciamos mucho más la ingeniosidad y el coraje de los antiguos constructores y navegantes de la Edad de Bronce que construyeron y navegaron estas embarcaciones”.

El barco alcanza 10.3 km/h durante las pruebas en el mar hacia la isla Saadiyat (crédito: Emily Harris/Zayed National Museum)

El proyecto para diseñar, construir y navegar el barco comenzó en 2021 como una colaboración entre el Museo Nacional Zayed, la Universidad de Nueva York en Abu Dabi y la Universidad Zayed. El objetivo era descubrir técnicas de artesanía antigua, determinar las conexiones entre sociedades de la Edad de Bronce y entender mejor el papel que jugó Abu Dabi en el comercio de esa época.

Las recientes investigaciones arqueológicas han revelado que la isla de Umm an-Nar, ubicada frente a las costas de Abu Dabi, desempeñó un papel crucial en el comercio de hace miles de años. Se encontraron hachas de piedra, anzuelos de cobre, piedras de moler y discos de piedra perforados para pesar redes de pesca, junto con cerámica importada de Mesopotamia y Asia meridional, lo que apunta a un comercio a larga distancia.

Una tablilla exhibida en el Museo Británico fue clave en la reconstrucción del barco. La tablilla, proveniente de la antigua ciudad sumeria de Girsu, en lo que hoy es Irak, servía como una factura o pedido de astillero que detallaba los grandes volúmenes de suministros necesarios para construir los “barcos de Magan. El equipo utilizó ilustraciones antiguas de barcos como referencia y ensambló una nave capaz de transportar 36 toneladas (32,659 kilogramos)”.

El proyecto colaborativo involucra al Museo Nacional Zayed y varias universidades (crédito: Emily Harris/Zayed National Museum)

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando se levantó la vela de pelo de cabra del barco, que pesa 127 kilogramos (280 libras) y que requirió la participación de más de 20 personas. El director del Museo Nacional Zayed, Dr. Peter Magee, comentó: “Ha sido un viaje largo y emocionante desde descubrir fragmentos antiguos de barcos de Magan en la isla de Umm an-Nar hasta el icónico momento en que la vela de pelo de cabra del barco se levantó y partió desde la costa de Abu Dabi, siguiendo la misma ruta que estas monumentales embarcaciones habrían recorrido hace 4000 años hacia el mar abierto y la costa de la India”.

Cómo salieron las pruebas de uso

Las pruebas en el mar están diseñadas para evaluar la fuerza y los límites de las embarcaciones. Después de pasar cinco días de pruebas, el barco navegó hacia la isla Saadiyat frente a la costa de Abu Dabi y hacia el mar abierto los días 2 y 3 de marzo, recorriendo 92.6 kilómetros (50 millas náuticas) y alcanzando velocidades de hasta 10.3 kilómetros por hora.

El experimentado marinero emiratí Marwan Abdullah Al-Marzouqi, uno de los capitanes durante las pruebas en el mar, dijo “Cuando remolcamos el barco por primera vez desde el muelle, tomamos muchas precauciones. Era plenamente consciente de que estaba hecho solo de juncos, cuerdas y madera (no hay clavos, tornillos ni metal) y tenía miedo de dañarlo. Pero, al avanzar, pronto me di cuenta de que este era un barco fuerte. Me sorprendió lo suavemente que se desplazaba este gran barco, cargado con una pesada lastre, sobre el mar”.

El equipo, compuesto por 20 especialistas, utiliza métodos de la antigüedad para la construcción (crédito: Emily Harris/Zayed National Museum)

El capitán Abdallah Alremaithi expresó que la experiencia de navegar y guiar a bordo del barco de Magan fue “un viaje a través del tiempo” que hizo realidad los desafíos de la antigua navegación, incluyendo el esfuerzo que habría significado navegar tales barcos a través del océano. La investigadora Ayesha Almansoori, una de las cinco mujeres que navegaron en el barco, comentó que el atraque final fue un “momento conmovedor” ya que la experiencia única llegó a su fin después de años de esfuerzo para traer el barco a la vida.

El proyecto, que inicialmente fue retrasado por la pandemia, enfrentó múltiples desafíos, incluyendo la búsqueda de materiales auténticos y los esfuerzos para ensamblarlos sin avances modernos. Ahora que el barco ha completado sus pruebas en el mar y su viaje inaugural, será expuesto en el Museo Nacional Zayed, un nuevo museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos que se está construyendo en la isla de Saadiyat.