El ex secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Taiwán

Mike Pompeo, ex secretario de Estado norteamericano (EFE/EPA/Shawn Thew)

El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó su participación en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, que se llevará a cabo el 20 de mayo. Según divulgó Radio Free Asia, Pompeo manifestó su entusiasmo por asistir al evento y celebrar junto al nuevo equipo de liderazgo de Taiwán, subrayando la importancia de este acontecimiento.

En apoyo a este importante evento, el Instituto Americano en Taiwán (AIT, por sus siglas en inglés) declaró que una delegación bipartidista representará al pueblo estadounidense en la ceremonia de investidura de Lai Ching-te. La delegación estará compuesta por varios ex funcionarios estadounidenses, un experto en Taiwán, así como el actual presidente y el director de la AIT en Taipéi. Esta acción sigue la tradición establecida, demostrando el continuo apoyo y las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Taiwán.

Entre los miembros confirmados de la delegación que asistirán a la ceremonia se encuentran Brian Deese, ex director del Consejo Económico Nacional del presidente Biden, y Richard Armitage, quien fue subsecretario de Estado durante la administración de George W. Bush. La misión también incluirá a Richard Bush, quien ha desempeñado el cargo de presidente de la AIT y actualmente es investigador senior en el Instituto Brookings, así como a Laura Rosenberger, presidenta actual de la AIT, y Sandra Oudkirk, actual directora de la AIT en Taipéi.

En declaraciones recogidas por Radio Free Asia, Pompeo expresó: “Estoy emocionado de formar parte de esta celebración histórica en Taiwán y de apoyar al nuevo equipo de liderazgo”. Además, el AIT subrayó la relevancia de este evento para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Taiwán.

El nombramiento de Lai Ching-te como presidente de Taiwán ha sido un acontecimiento de gran relevancia tanto local como internacionalmente. Su previa experiencia y su relación con la administración de la isla generan expectativas sobre la continuación de políticas pro-democracia y colaboración con aliados tradicionales.

El respaldo internacional, simbolizado por la presencia de altos exfuncionarios estadounidenses y expertos en asuntos taiwaneses, sugiere un compromiso sostenido hacia el desarrollo y la estabilidad regional de Taiwán. Brian Deese, al ser invitado como exdirector del Consejo Económico Nacional, aporta una perspectiva económica significativa, mientras que Richard Armitage representa una visión estratégica y diplomática de larga data.

El presidente electo de Taiwán, Lai Ching-te. REUTERS/Ann Wang/

Este evento marca una reafirmación de las alianzas establecidas y el compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad y autonomía de Taiwán. La inclusión de Richard Bush, conocido por su expertise en asuntos asiáticos y su actual rol en el Instituto Brookings, añade una capa de análisis y asesoramiento clave para fortalecer las políticas bilaterales que se avecinan.

Por su parte, Laura Rosenberger, quien funge como presidenta de la AIT, reafirma las directrices actuales y futuras de la relación Estados Unidos-Taiwán. Su participación junto a Sandra Oudkirk legitima y da continuidad al trabajo diplomático llevado a cabo por ambos países en un escenario geopolítico cada vez más complejo.

Finalmente, Pompeo, figura significativa durante la administración Trump, subraya su apoyo a la administración de Lai Ching-te, aportando una dimensión adicional a esta relación diplomática que se espera continúe evolucionando con un enfoque en la estabilidad y crecimiento mutuo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán anunció que se espera la participación de 51 delegaciones y 508 invitados extranjeros durante la ceremonia de investidura del presidente electo Lai Ching-te y eventos relacionados. Asimismo, otras 22 delegaciones, con 179 personas, ya han enviado sus felicitaciones anticipadas. Esto eleva el total a 73 delegaciones y 687 personas que viajarán a Taiwán para expresar sus felicitaciones al presidente y vicepresidente electos, según datos difundidos por la agencia EFE.

El acto, que busca fortalecer las relaciones diplomáticas y estrechar lazos con los países participantes, incluye la presencia de ocho delegaciones encabezadas por jefes de Estado, una por un vicejefe de Estado, una por un ministro de Relaciones Exteriores y dos por enviados especiales, entre ellos un enviado designado por el Vaticano. Según las fuentes, el rey Mswati III de eSwatini, la presidenta Hilda C. Heine de las Islas Marshall y el presidente Surangel S. Whipps Jr. de Palaos son algunos de los dignatarios confirmados.

En el marco de la ceremonia, otro grupo destacado incluye a países con relaciones diplomáticas consolidadas como Paraguay, cuyo presidente Santiago Peña Palacios asistirá, y Guatemala, representada por el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez. Además, estarán presentes primeros ministros de varias naciones del Caribe: John Briceno de Belice, Philip J. Pierre de Santa Lucía, Ralph E. Gonsalves de San Vicente y Granadinas, y Feleti Teo de Tuvalu.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios. EFE/ Antonello Nusca

Estados Unidos, Canadá y Singapur, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas formales con Taiwán, enviarán delegaciones, mostrando así su apoyo tácito. Entre otros, se destaca la participación de parlamentarios y miembros del Grupo de Amigos de Taiwán del Parlamento Europeo, representantes de Japón, Australia y Corea. El Ministerio de Relaciones Exteriores también confirmó la organización de una recepción en la Taipéi Guest House, según publicó CNA.

Uno de los eventos más destacados será la cena de estado ofrecida por la presidenta Tsai Ing-wen el próximo 19 de mayo por la noche, donde recibirá a los dignatarios internacionales. La investidura de Lai Ching-te se espera que sea un evento significativo para la proyección internacional de Taiwán, reflejando los esfuerzos diplomáticos del país en un contexto de crecientes tensiones regionales.

Este tipo de eventos no solo fortalece las relaciones bilaterales, sino que también otorga visibilidad a la política exterior taiwanesa. La participación de un enviado especial del Vaticano destaca la importancia de los lazos interreligiosos, mientras que la presencia de múltiples delegaciones de América Latina y el Caribe subraya las alianzas estratégicas en diferentes regiones del mundo, según información de BBC Mundo.

Por último, es relevante mencionar que la amplia presencia de parlamentarios de varios países subraya el apoyo político internacional que Taiwán busca consolidar. La cena de la presidenta Tsai Ing-wen y las recepciones organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores son eventos clave para el fortalecimiento de estas relaciones.

Joe Biden enviará a ex funcionarios estadounidenses a Taiwán para la asunción del nuevo presidente como muestra de apoyo a la isla calibrada para evitar enfurecer a Beijing.

Biden enviará una delegación bipartidista a la toma de posesión del lunes del presidente electo taiwanés, Lai Ching-te, compuesta por el ex asesor económico de la Casa Blanca Brian Deese, el ex funcionario del Departamento de Estado Richard Armitage, el experto en Taiwán de Brookings Institution Richard Bush y Laura Rosenberger, quien dirige el organización sin fines de lucro que gestiona las relaciones no oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, según un alto funcionario de la administración.