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Suspenden alcoholera en Veracruz que contaminó río Papaloapan y causó la muerte de cientos de peces

Habitantes alertaron de la situación y pidieron a autoridades investigar el caso

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Profepa Veracruz
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La alcoholera de Nopaltepec, identificada oficialmente como Complejo Agroindustrial de Santander S.A. de R.L., fue suspendida este viernes por elementos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz y Protección Civil. La medida se tomó tras una inspección en la que se detectaron incumplimientos a la normatividad ambiental y de protección civil, en el contexto de la investigación por la mortandad masiva de peces en el río El Chino, afluente del río Papaloapan.

Las autoridades estatales ejecutaron la suspensión luego de que la comunidad denunciara la presencia de cientos de peces muertos desde el pasado 14 de junio. El hallazgo de fauna acuática sin vida encendió las alertas sobre un posible derrame de residuos industriales, lo que generó una rápida reacción de los habitantes, quienes alertaron al Gobierno de Veracruz y pidieron la intervención de instancias ambientales y de protección civil.

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Durante la inspección, funcionarios constataron fallas en el manejo de residuos y en las condiciones de operación de la planta, incumpliendo las disposiciones que garantizan la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades cercanas. La actuación de las autoridades responde a la exigencia social de sancionar a los responsables y frenar el daño ambiental.

PAN exige investigación y sanciones tras la mortandad de peces en Veracruz

En días recientes, luego de que se diera a conocer el hallazgo de cientos de peces muertos, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que prepara una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para exigir una investigación rigurosa y sanciones ejemplares. “Es necesario que ocurra una sanción y que obliguen a la empresa a pagar a los pescadores y demás afectados por los daños, ya que la mortandad de peces es el sustento de miles de familias de este lugar”, afirmó el legislador.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae realizada con IA)

De acuerdo con testimonios de la población, la mortandad de peces comenzó a observarse el 14 de junio y afecta directamente a comunidades que dependen de la pesca para su supervivencia y economía local. El impacto ambiental, según expresan los habitantes y líderes comunitarios, puede prolongarse durante al menos cinco años, comprometiendo la biodiversidad y la salud de la cuenca.

El diputado Sánchez Rodríguez subrayó que no es la primera vez que se registran incidentes similares en la región. Recordó que existen antecedentes en 2013 y 2018, cuando episodios de contaminación industrial también provocaron sanciones y multas, pero sin lograr frenar la reincidencia de estas prácticas.

La suspensión de la alcoholera representa una medida provisional mientras se llevan a cabo los análisis de agua y suelo necesarios para determinar el alcance del daño y prevenir riesgos sanitarios adicionales. Las autoridades han reiterado que seguirán vigilando el cumplimiento de la ley y que, de confirmarse la responsabilidad de la empresa, se impondrán las sanciones correspondientes.

En tanto, los habitantes de Nopaltepec y alrededores mantienen la exigencia de justicia ambiental y la reparación integral de los daños causados.

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