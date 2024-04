Crece la interna política en Israel: Gantz pidió elecciones anticipadas pero Netanyahu volvió a rechazarlas

Benny Gantz pidió elecciones anticipadas en Israel para el próximo septiembre (Europa Press)

El líder de la oposición y miembro del gabinete de guerra de Israel Benny Gantz sorprendió este miércoles al pedir por primera vez desde los ataques del 7 de octubre la celebración de elecciones anticipadas, alegando la falta de confianza internacional y el decreciente apoyo popular hacia el actual Gobierno de Benjamin Netanyahu.

“Debemos acordar una fecha para las elecciones en septiembre, aproximadamente un año después de (iniciada) la guerra. Esa fecha nos permitirá continuar con el esfuerzo militar y, al mismo tiempo, mostrar a los ciudadanos de Israel que pronto podrán renovar su confianza en nosotros”, sostuvo Gantz.

A continuación, insistió en que “lo que Israel necesita es tranquilidad en las urnas y no llamas en las calles” y, por ello, pidió la unidad del pueblo en estos momentos difíciles: “La fuerza de nuestro Ejército y el espíritu de nuestros guerreros son una parte importante de nuestra capacidad para ganar la guerra. La unidad es la clave de nuestro futuro”.

Desde hace tres días, en el marco de la llamada “semana nacional de protesta”, cada noche cientos de personas salen a las calles en Tel Aviv y Jerusalén para manifestar su rechazo a Netanyahu y su gestión de la guerra con Hamas. En particular, critican al mandatario por su incapacidad por conseguir una segunda tregua -tras la de noviembre- que permita la vuelta a casa de los cientos de civiles que siguen en manos de los terroristas, y lo acusan de estar más preocupado en su propia supervivencia política.

El pedido llegó en medio de las multitudinarias protestas que tienen lugar desde hace días en el país (RUETERS)

“Usted está en campaña contra mí, contra las familias de los rehenes. Se ha puesto en contra de nosotros. Usted nos llama ‘traidores’ cuando usted es el traidor, un traidor a su pueblo, a sus electores, al Estado de Israel”, dijo este martes Einav Zangauker, familiar de Matan, uno de los rehenes que siguen en Gaza. Junto a ella había otros allegados, activistas y otro tanto de ciudadanos.

A pesar de hacer lugar a sus reclamos, Gantz advirtió a este grupo que no se aceptará “la violencia de ningún lado” ni tampoco “que la gente ignore las instrucciones de la Policía”, tras algunos reportes de incidentes. “La protesta es legítima, el dolor es comprensible, pero hay que respetar la ley y las normas. No debemos volver al 6 de octubre”, sumó.

Por otro lado, el funcionario dijo que ya acercó a Netanyahu su propuesta de elecciones en septiembre aunque ésta no fue bien recibida por el oficialista partido Likud, que insiste en que no se organizará tal evento en tanto no concluya la guerra en Gaza.

“Unas elecciones ahora conducirán inevitablemente a la parálisis, a la división, perjudicarán los combates en Rafah y dañarán fatalmente las posibilidades de un acuerdo sobre los rehenes. El gobierno continuará hasta que se alcancen todos los objetivos de la guerra”, sostuvo un portavoz del partido, antes de señalar de “política mezquina” la propuesta del Ministro. “Gantz debe dejar de hacer política mezquina sólo por la designación de su partido”, añadió.

El partido de Netanyahu descartó la idea ya que, asegura, ello llevaría a un debilitamiento en la guerra y las negociaciones por el regreso de los rehenes (REUTERS)

El líder opositor Yair Lapid también dio su opinión al respecto y respaldó la idea de adelantar los comicios aunque fue aún más tajante que Gantz durante su alocución ante el pleno del Parlamento. “En ningún otro país del mundo el Gobierno habría permanecido en el poder (pasado) el día 8 de octubre”, apuntó y agregó que Israel no puede esperar otros seis meses hasta que “el peor, más peligroso y fallido gobierno de la historia del país se vaya a casa”.

Así, sostuvo que las urnas deben abrirse lo antes posible, para garantizar que los cautivos y los evacuados de las áreas fronterizas del país puedan regresar a sus hogares.

(Con información de EFE y Europa Press)