Guillermo Almada en su presentación oficial con Las Águilas: “América se presenta una vez en la vida”

El técnico uruguayo afrontará el reto a partir del Torneo Apertura 2026 (X / Club América)

El Club de Futbol América presentó de manera oficial a Guillermo Almada como su nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. El uruguayo llega a Coapa con la vara alta, pues su antecesor, André Soares Jardine, hizo tricampeonato de las Águilas.

Almada cuenta con experiencia en el Futbol Mexicano: vino a dirigir al Club Santos Laguna, con quien llegó a una final en 2021 para después ocupar el cargo de entrenador en los Tuzos del Club Pachuca, en donde presentó su renuncia a pocos días de su participación en el Mundial de Clubes 2025.

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En su asistencia en la sala de conferencias, Guillermo Almada declaró que la oportunidad de dirigir al Club América “se presenta una vez en la vida”, y aunque se le presentaron otras ofertas para dirigir en Europa, se decantó por el conjunto azulcrema.

“Es un desafío importante para nosotros. Después de nuestra salida tuvimos muchas ofertas de quedarnos en el futbol europeo, pero cuando llegó el Club América ni lo pensamos. Es una situación que se te presenta una vez en la vida", enfatizó el DT.

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Las Águilas presentaron al técnico charrúa en el Nido de Coapa (X / Club América)

“Estamos muy satisfechos y muy alegres de haber tomado esa decisión. Mucho más después de habernos involucrado en el club. Así que para nosotros es, es un desafío muy importante para todos como cuerpo técnico”, agregó Guillermo Almada en su presentación oficial.

El Club América anunció la llegada del charrúa tras despedir a André Jardine poco después de concluir el Torneo Clausura 2025. Su acto de presentación ocurre dos semanas tras dos semanas de pretemporada en España, donde Guillermo Almada ya trabajó con su nuevo equipo.

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Además, el Club de Futbol América sostuvo un duelo amistoso ante el CF Trival Valderas, —escuadra de la Tercera División Española—, a quien derrotaron en el partido llevado a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos.

Antes de encarar el arranque del Apertura 2026, el cuadro emplumado tendrá otros dos partidos amistosos: el 4 de julio se medirá a la Jaiba Brava del Tampico Madero en el Estadio Tamaulipas y el 11 de julio viajarán a Los Ángeles, Estados Unidos para jugar contra LA Galaxy de la MLS.

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¿Cuándo será el debut de Guillermo Almada como entrenador del Club América?

La primera dirigencia de Guillermo Almada como estratega de las Águilas del Club América será para el sábado 18 de julio, ese día los Azulcremas visitarán a los Gallos del Querétaro dentro de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Agradecen a Néstor Araujo

Horas después de la presentación de Guillermo Almada, el Club América confirmó que el defensa mexicano, Néstor Araujo, no continuará en el Nido de Coapa para el Apertura 2026.

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“Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos", dice el comunicado de las Águilas en sus respectivas redes sociales.