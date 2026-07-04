Petro pidió investigar a los dueños de bodegas digitales que habrían manipulado el debate político alrededor de la constituyente: “Denunciaré”

La investigación citada por el presidente Gustavo Petro analizó el comportamiento de 12.759 publicaciones en redes sobre la asamblea nacional constituyente - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro informó que solicitó que se haga una investigación a las personas que están detrás de “bodegas digitales” que, según una indagación publicada en Petroleaks (una iniciativa ciudadana de investigación y veeduría), movieron el debate político preelectoral en redes sociales.

La investigación en cuestión se centró en analizar 12.759 publicaciones en redes sobre la asamblea nacional constituyente que en algún momento el primer mandatario propuso. Concluyó que las bodegas digitales coordinadas alteraron el apoyo y el rechazo a dicha propuesta, para “concentrar” el debate sobre el tema, dejando por fuera asuntos clave como corrupción, economía y seguridad.

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“Se trata de una infraestructura profesional. Además, muestra coordinación internacional y capacidad de reacción en tiempo real frente a eventos políticos. A esto se suma un elemento clave: el uso simultáneo de narrativas pro y anti Constituyente”, precisa la investigación publicada en Petroleaks.

En su momento, el presidente Petro intentó impulsar una asamblea nacional constituyente - crédito Presidencia de la República

A través de su cuenta de X, el presidente Petro confirmó que ya solicitó que se haga una investigación judicial a los dueños de las páginas en las que se hicieron las publicaciones sobre la constituyente. De igual manera, entregó información que indica que algunas empresas que presuntamente están ligadas a esos sitios digitales están reportadas por delitos como el lavado de activos en favor de organizaciones ilegales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

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Asimismo, aseguró que dichas empresas estarían siendo financiadas por entidades públicas en Antioquia, así como por empresarios nacionales y extranjeros. A su juicio, sus actuaciones tendrían como objetivo “desprestigiar un proyecto político” y también a él, como jefe de Estado.

El mandatario informó que toda la información que tiene sobre las bodegas digitales está en manos de la Fiscalía General de la Nación desde hace varias semanas. Aseguró que dará a conocer públicamente todos los datos que tiene sobre las personas y las compañías presuntamente involucradas en los hechos, que, según precisó, habrían incurrido en afectaciones contra el buen nombre y la participación en campañas desde el exterior.

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El presidente Gustavo Petro pidió que se haga una investigación a los dueños de bodegas digitales - crédito @petrogustavo/X

“Personalmente la denunciaré penal y civilmente en Colombia y el exterior. Desde fondos mixtos localizados en el exterior se usaron más de 500.000 “bots”, es decir: perfiles falsos, diseminados por varios países del mundo para manipular las mentes de las y los electores colombianos”, explicó el presidente Petro.

Detalles de la investigación sobre las bodegas digitales y la constituyente

El análisis al que hizo referencia el jefe de Estado indica que, entre el 1 de febrero y el 30 de marzo de 2026, las herramientas de social listening identificaron un total de 12.759 menciones relacionadas con el mecanismo de participación ciudadana. Eso quiere decir que, en promedio, hubo 213 menciones cada día al respecto.

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De igual manera, se detectó un patrón que se mantuvo durante 60 días consecutivos y, en marzo, hubo un aumento del 18,1% en las menciones sobre la constituyente, justo cuando se “intensificó” la campaña del excandidato presidencial Iván Cepeda Castro.

Las publicaciones sobre la constituyente cambiaron el enfoque cuando se "intensificó" la campaña de Iván Cepeda - crédito David Zorrakino/Europa Press

“Más revelador aún es el ratio de amplificación. Es decir, la forma en que el contenido se movió en redes. En febrero, el 77,4% del tráfico correspondió a reposts, no a contenido original. En marzo, esta cifra subió al 81,7%. Esta estabilidad es relevante. La variación es de apenas 4,3%”, precisa la investigación.

En febrero, la narrativa principal era la que estaba a favor de la asamblea nacional constituyente. En marzo, el cambio fue rotundo: el discurso pasó a ser en contra de ese mecanismo de participación política.

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“Los mensajes más replicados advierten sobre “dictadura constitucional”. Además, citan al constitucionalista Mauricio Gaona 522 veces en cinco mensajes coordinados diferentes. También vinculan el asesinato del congresista Miguel Uribe Turbay con la agenda de Petro y Cepeda”, detalla el análisis.