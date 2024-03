EEUU reafirmó su apoyo a Taiwán ante el acoso y las amenazas del régimen de China en el mar Meridional

El congresista republicano Jack Bergman (REUTERS/ARCHIVO)

El congresista republicano Jack Bergman afirmó este jueves durante su visita a Taipéi la importancia de la asociación entre Washington y Taiwán como un contrapeso fundamental ante las “acciones cada vez más agresivas de China en la región”.

Aunque el régimen de China considera a Taiwán parte de su territorio, Taipéi no reconoce esta afirmación y ha fortalecido su alianza con Estados Unidos, su principal proveedor de armas.

Además, la isla se encuentra en el epicentro del mar Meridional, una zona marítima disputada por varios países y que China reclama casi en su totalidad, a pesar de un fallo adverso de un tribunal internacional y de reclamaciones por parte de naciones del sudeste asiático.

El congresista republicano Jack Bergman, quien preside el Subcomité de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Cámara, encargado de la política de defensa, subrayó que la relación de Washington con Taiwán es “crucial para la seguridad futura de la región”.

“Esto incluye una sólida estrategia marítima para Taiwán y cómo podemos colaborar en objetivos compartidos para contrarrestar las acciones cada vez más agresivas de China en la región”, manifestó Bergman durante su encuentro con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen.

EEUU reafirmó su apoyo a Taiwán ante la creciente tensión con el régimen de China en el mar Meridional. (EFE)

El Instituto Americano en Taiwán señaló que la comitiva permanecerá en la isla hasta el viernes, como parte de una gira más amplia por la región.

La delegación está encabezada por el republicano Jack Bergman y también cuenta con la presencia de los congresistas demócratas Donald Norcross y Jimmy Panetta.

“Esta visita demuestra una vez más el firme apoyo bipartidista de Estados Unidos a Taiwán y a la seguridad en el Estrecho de Taiwán, y enfatiza el compromiso por la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indopacífico”, subrayó la Cancillería taiwanesa en un comunicado.

La isla ha recibido la visita de numerosos políticos y ex funcionarios de EEUU en los últimos meses, entre ellos los congresistas Ami Bera y Mario Díaz-Balart -líderes del caucus de Taiwán en la Cámara Baja de su país-, el ex asesor de Seguridad Nacional Stephen Hadley (2005-2009) y el ex subsecretario de Estado James Steinberg (2009-2011).

La visita de la delegación estadounidense a Taipéi tiene lugar poco más de una semana después de que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, estuviera en Manila para garantizar a su aliado sus “compromisos de defensa inquebrantables”.

Filipinas también es una reclamante en el mar Meridional y ha acusado a las embarcaciones del régimen de Beijing de causar colisiones a sus navíos y acosarlos con cañones de agua alrededor de arrecifes en disputa.

La cartera de Defensa informó que había identificado 20 aeronaves chinas y ocho buques de guerra alrededor de la isla. (REUTERS/Ann Wang)

Las declaraciones de Blinken provocaron la respuesta de Beijing, que afirmó que Washington no tiene “derecho” a interferir en el asunto.

Días después de la visita del secretario de Estado estadounidense, el ministerio de defensa de Taipei detectó 36 aviones chinos alrededor de la isla, la cifra más alta reportada este año.

Este jueves, la cartera de Defensa informó que había identificado 20 aeronaves chinas y ocho buques de guerra alrededor de la isla en las 24 horas previas a las 6:00 a.m. (2200 GMT del miércoles).

China despliega aviones de combate, drones y buques alrededor de Taiwán casi a diario, acciones conocidas como tácticas de “zona gris” que no llegan a ser actos de guerra directos, lo que, según los analistas, podría interpretarse como una advertencia a Taiwán y sus aliados.

(Con información de EFE y AFP)