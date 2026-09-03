Crimen y Justicia

Renunció el funcionario del gobierno de Neuquén cuyo hijo durmió en un colegio por una disputa judicial

Se trata de Claude Staicos, padre de M., el nene de 6 años que pasó más de 20 horas en un establecimiento educativo de la ciudad, debido a que su madre se presentó a retirarlo tras el vencimiento pese a una prohibición

M. junto a su padre Claude Staicos
M. junto a su padre Claude Staicos
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El secretario de Prensa y Comunicación del Gobierno de Neuquén, Claude Staicos, presentó su renuncia al cargo este miércoles, un día después de que se resolviera con un principio de acuerdo la disputa judicial que mantiene con la madre de M., su hijo, por la tenencia del menor. A causa de una compleja trama judicial, el nene permaneció por más de 20 horas en el colegio al que asiste, hasta que, finalmente, llegaron a un acuerdo para que Alexandra Sabio pudiera tener el contacto reclamado con el nene de 6 años.

El funcionario comunicó la decisión a través de su cuenta de X. “He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Prensa y Comunicación. Cuestiones familiares me exigirán el máximo tiempo y dedicación”, escribió Staicos en la publicación. El exfuncionario agradeció además al gobernador Rolando Figueroa y al equipo de gobierno “por la confianza profesional y el trabajo compartido”.

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La salida de Staicos se produjo horas después de que su hijo durmiera en el colegio Millaray, debido a que su mamá se presentó el lunes a las 16 horas para retirar al niño, algo que, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, estaba prohibido por una condena judicial en su contra que está firme, por impedimento de contacto.

El recorrido judicial del caso M.
El recorrido judicial del caso M.

Ante la negativa de la escuela a entregar al menor, Sabio organizó una protesta en las inmediaciones del establecimiento y permaneció allí hasta el martes, cuando dialogó con la prensa y reclamó ver a su hijo. El niño estuvo acompañado por un psicólogo y recibió agua y comida durante la noche que pasó en el colegio.

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Staicos, por su parte, explicó a este medio que no podía retirar a su hijo porque corría riesgo la integridad física de ambos frente a Sabio, a quien calificó como “una persona violenta”. “Hice 42 denuncias contra Sabio. Tengo medidas de protección, perimetral y botón antipánico”, afirmó el funcionario en declaraciones a El Trece, y agregó que existen 11 causas judiciales en proceso vinculadas al conflicto.

El desenlace se produjo este martes, cuando se llevó a cabo una audiencia en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, en la que se alcanzó un principio de acuerdo entre las partes. Tras la instancia de mediación, el menor regresó al domicilio paterno y Staicos decidió apartarse de su cargo de gestión para ocuparse de la situación familiar.

De la instancia judicial participaron la jueza de Cámara en lo Civil Patricia Clerici, la jueza de Familia Adriana Luna, el defensor del Niño, Niña y Adolescente Lautaro Arévalo, ambos progenitores junto a sus abogados, y profesionales del equipo interdisciplinario del fuero de familia.

Se escuchó al nene en una audiencia con un equipo interdisciplinario que evaluó los deseos de M. El cuidado personal unilateral del niño sigue a cargo del padre, tal como lo determinó la Justicia de Familia. En tanto, ambos padres firmaron un convenio en el que se comprometían a una serie de medidas para proteger a su hijo. Sabio podrá tener contacto presencial con el nene, dos veces por semana, durante un mes, supervisado en sede judicial.

Antecedentes judiciales del caso

El trasfondo judicial del conflicto se remonta al 8 de julio de este año, cuando la Sala Penal del TSJ confirmó la condena contra Sabio por impedimento de contacto de menores con sus padres no convivientes, delito previsto en el artículo 1° de la ley 24.270. La norma sanciona a quien impide u obstruye el contacto de un hijo con el progenitor no conviviente, con una escala agravada cuando el menor tiene menos de diez años. La Justicia estableció que esta situación se mantuvo por cinco años y 7 meses.

La madre de M. asegura que no se va a ir del colegio hasta que le entreguen a su hijo

La mujer fue condenada a seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con reglas de conducta fijadas por tres años, entre ellas la prohibición absoluta de contacto con el denunciante. Según el texto oficial de la Justicia, el 21 de mayo de 2025 un juez penal había declarado la responsabilidad de la acusada, y el 27 de noviembre del mismo año se fijó la pena.

La defensa de Sabio impugnó esa condena y, en marzo de este año, el Tribunal de Impugnación hizo lugar al recurso, revocó la sentencia condenatoria y absolvió a la acusada. Contra ese pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal y la querella, en representación del padre del niño, presentaron impugnaciones extraordinarias. La Sala Penal declaró inadmisible el recurso fiscal, admitió parcialmente el de la querella, revocó la absolución y confirmó tanto la sentencia de responsabilidad como la de pena.

Staicos llegó a la gestión de Rolando Figueroa en diciembre de 2023 y estuvo a cargo de la relación del Ejecutivo provincial con los medios, además de coordinar de forma integral la comunicación oficial. En octubre del año pasado ya se había tomado una licencia por circunstancias similares, en ese momento con el argumento de dedicarse a “la revinculación con su hijo y a la recomposición del vínculo familiar”, tras una causa civil que le otorgó un régimen unilateral de cuidado del menor, indicó La Mañana de Neuquén.

De acuerdo a las fuentes, esa revinculación fue incumplida por la mujer que no asistió a ninguna de las tres entrevista. Tampoco hay constancia del tratamiento psicológico que debía realizar.

Por el momento, el Gobierno neuquino no informó quién reemplazará a Staicos en la Secretaría de Prensa y Comunicación ni si existe la intención de cubrir el puesto de manera inmediata.

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