México

Fuerzas federales mantienen cateos en Puebla tras captura de El Amarillo, líder de Los Rusos en Guerrero

Govén Ulisses “N” fue detenido en Lomas de Angelópolis junto con dos presuntos escoltas; autoridades lo relacionan con extorsión, secuestro, homicidio y distribución de drogas

Tras la captura de “El Amarillo”, presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos, autoridades mantienen cateos en distintos puntos. (x @OHarfuch)
Tras la captura de “El Amarillo”, presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos, autoridades mantienen cateos en distintos puntos. (x @OHarfuch)
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Las autoridades federales mantienen cateos en distintos puntos como parte de las investigaciones contra una célula criminal vinculada con Los Rusos, luego de la captura en Puebla de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, señalado como uno de los principales generadores de violencia de esta organización con presencia en Guerrero.

El detenido fue localizado en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de autoridades estatales.

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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y de investigación realizados con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con Govén Ulisses “N” fueron detenidas otras dos personas, identificadas como sus presuntos escoltas. Durante la acción fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de alta gama.

La operación, sin embargo, no terminó con la detención del presunto líder criminal. De acuerdo con García Harfuch, los cateos continúan de manera simultánea en distintos puntos de la zona, como parte de las diligencias para avanzar en las investigaciones y ubicar posibles integrantes, inmuebles u otros elementos relacionados con la célula.

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Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla, por autoridades federales. (X @OHarfuch)
Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla, por autoridades federales. (X @OHarfuch)

“El Amarillo”, señalado como generador de violencia en Guerrero

De acuerdo con las autoridades, Govén Ulisses “N” es identificado como líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos, grupo que mantiene presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

La organización es señalada por su presunta participación en diferentes actividades delictivas, entre ellas delitos contra la salud, extorsión y secuestro.

En el caso de “El Amarillo”, las autoridades lo relacionan además con homicidios, tráfico y distribución de drogas, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, otro de los elementos que habría permitido avanzar en las investigaciones para localizarlo fuera de Guerrero.

La captura en Puebla muestra, de acuerdo con la información oficial, que las investigaciones sobre la célula criminal no se limitan a la zona donde mantiene su principal presencia. El operativo se realizó en uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía de la entidad poblana, donde Govén Ulisses “N” presuntamente se encontraba acompañado por sus escoltas.

Autos de lujo fueron asegurados por las autoridades. (X @OHarfuch)
Autos de lujo fueron asegurados por las autoridades. (X @OHarfuch)

Las autoridades no han informado hasta ahora la identidad de los otros dos detenidos ni han detallado qué tipo y cantidad de armas y drogas fueron aseguradas durante el operativo.

Operativo continúa con cateos

Tras la detención, García Harfuch destacó que las acciones de investigación continúan mediante cateos en diferentes puntos.

El funcionario reconoció la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales de Puebla y Guerrero, encabezados por Alejandro Armenta y Evelyn Salgado, respectivamente.

Los cateos forman parte de las diligencias para obtener mayores elementos sobre la estructura de la célula a la que presuntamente pertenece “El Amarillo”, así como sobre sus actividades y posibles vínculos con otros integrantes del grupo criminal.

Por ahora, las autoridades no han informado el número de inmuebles que serán revisados ni si durante estas diligencias se han producido nuevos aseguramientos o detenciones.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

La operación ocurre en un contexto de disputa entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas en Guerrero, particularmente en Acapulco, donde grupos vinculados con Los Rusos han sido señalados por autoridades por actividades como extorsión, narcomenudeo y homicidios.

La captura de Govén Ulisses “N” representa así un golpe contra una de las estructuras que las autoridades consideran generadoras de violencia en la entidad, aunque el alcance de la operación todavía está por determinarse debido a que los cateos permanecen activos.

El detenido y sus dos presuntos escoltas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y acreditar ante un juez las imputaciones que correspondan.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen los operativos en diferentes puntos para establecer el alcance de la estructura criminal, identificar a otros posibles integrantes y determinar si existen más inmuebles o recursos relacionados con las actividades atribuidas a la célula.

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