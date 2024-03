Líder musulmán mundial pidió la paz en Medo Oriente y Ucrania

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Quinto Jalifa de la Comunidad Musulmana Ahmadía y líder musulmán mundial

Durante el 18º Simposio Nacional de la Paz organizado por la Comunidad Musulmana Ahmadía del Reino Unido el 9 de marzo de 2024, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Quinto Jalifa de la Comunidad Musulmana Ahmadía y líder musulmán mundial, hizo un llamado enfático para el cese al fuego en los conflictos de Gaza y Ucrania. Frente a una audiencia de más de 1.200 personas, incluyendo más de 550 dignatarios de 30 países, enfatizó la urgencia de trabajar hacia la justicia y la equidad para alcanzar la paz durable en estas regiones.

El evento destacó no solo por su poderoso mensaje de paz sino también por reconocer los esfuerzos humanitarios de individuos notables. Este año, Adi Patricia Roche, de Chernobyl Children International, y David Spurdle, de Stand By Me, fueron honrados con el Premio Musulmán Ahmadía al Avance de la Paz por sus contribuciones hacia la mejora de vidas en todo el mundo, recalcando la importancia de acciones basadas en la compasión y la solidaridad global.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad criticó abiertamente la funcionalidad de las Naciones Unidas, calificándola de “cuerpo débil y casi impotente” debido al abuso del poder de veto por parte de naciones privilegiadas. Según el líder religioso, esta práctica obstruye gravemente el establecimiento de la paz y la justicia, favoreciendo intereses particulares sobre el bienestar colectivo y minando el propósito de equidad por el que fue concebido el organismo internacional.

El líder religioso subrayó que durante más de dos décadas ha instado a los responsables políticos a buscar soluciones basadas en la justicia y la equidad, en lugar de en conveniencias geopolíticas. Citó ejemplos históricos de conflictos exacerbados por interferencias externas, recordándonos que hemos sido testigos de las devastadoras consecuencias en países como Kuwait, Irak, Siria y Sudán.

El evento también contó con intervenciones de representantes de diferentes partidos políticos, quienes elogiaron el compromiso de la comunidad Ahmadía con la promoción de la paz. Dame Siobhain McDonagh, del Partido Laborista, resaltó el papel de la comunidad desde el inicio del conflicto, mientras que Sir Ed Davey, líder del partido Liberal Demócrata, expresó su apoyo a un alto al fuego bilateral en Gaza, destacando la necesidad urgente de una solución.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad no solo abogó por el fin de los conflictos en Gaza y Ucrania sino que también hizo un llamado a la comunidad internacional: “Debemos unirnos, dejando de lado los intereses políticos nacionales por el bien mayor de la humanidad, enfocándonos en establecer verdadera paz para asegurar un futuro próspero y esperanzador para las generaciones venideras, una mensaje que trasciende más allá de fronteras religiosas o nacionales hacia una llamada universal por la justicia y la armonía global”.