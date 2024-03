Rusia destituyó al jefe de la Armada tras los duros golpes ucranianos a su flota en el mar Negro

El presidente ruso Vladimir Putin y el comandante en jefe de la Armada rusa, el almirante Nikolai Yevmenov, en el desfile del Día de la Armada en San Petersburgo el 28 de julio de 2019 (REUTERS)

El Kremlin ha relevado de su cargo al almirante Nikolai Yevmenov, máximo responsable de la Armada rusa, tras una sucesión de exitosos ataques de Ucrania contra su flota en el mar Negro, según revelaron tanto un oficial ucraniano como otro occidental al diario The New York Times. Este cambio en la jerarquía naval rusa representa la reacción más significativa hasta la fecha ante estas acciones ucranianas que han mermado considerablemente la presencia militar rusa en dicha región marítima. El Financial Times, respaldado por funcionarios de Ucrania, fue uno de los primeros en difundir este acontecimiento. Por su parte, Rusia aún no ha confirmado oficialmente este cambio.

Los ataques de Ucrania, particularmente en la península de Crimea y contra la flota rusa del Mar Negro, han sido destacados por su efectividad, a pesar de que Kiev carece de una flota de guerra convencional. Utilizando drones y misiles marítimos, ha conseguido hundir aproximadamente 15 navíos rusos en el último semestre, según evaluaciones de autoridades estadounidenses.

Las victorias navales ucranianas no solo han debilitado la presencia marítima rusa sino que también han contribuido a reabrir el Mar Negro occidental para el tránsito de granos desde Odesa hacia mercados tradicionales de Ucrania como África y China. Funcionarios europeos y el director de la CIA, William J. Burns, han respaldado estas afirmaciones, sugiriendo la continuación del apoyo militar a Ucrania para mantener estos logros.

Publicaciones rusas señalan al almirante Aleksandr A. Moiseyev, hasta ahora líder de la Flota del Norte de Rusia, como el reemplazo de Yevmenov, aunque el sitio oficial del ejército ruso aún no refleja estos cambios. Este ajuste en el comando se interpreta como un esfuerzo por revitalizar la estrategia naval rusa frente a los continuos ataques de Ucrania.

El almirante Aleksandr A. Moiseyev, líder de la Flota del Norte de Rusia

Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, mencionó la existencia de decretos clasificados sin dar más detalles sobre los cambios. Mientras tanto, Rusia continúa enfocando su atención en operaciones navales, como los ejercicios conjuntos con Irán y China en el Golfo de Omán, buscando demostrar su capacidad operativa pese a los reajustes en su liderazgo naval.

Ucrania estima que un tercio de la Flota del mar Negro de Rusia, que alcanzó una cifra de 80 embarcaciones, ha sido destruido desde el inicio del conflicto hace dos años. Un hito significativo fue el hundimiento del Moskva, el buque insignia ruso, en abril de 2022 por un misil ucraniano, considerado una gran victoria simbólica para Kiev.

Recientemente, los avances han sido notables por sus resultados prácticos. Estos ataques han llevado a Rusia a retirar su flota de las proximidades de la costa ucraniana y de la parte occidental del Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, indicó el martes que las fuerzas ucranianas han logrado “prácticamente ganar la batalla por el control de la mitad occidental del Mar Negro”.

Por otra parte, las interrogantes sobre el liderazgo de la Armada rusa han persistido sin respuesta en diversas ocasiones. En febrero, canales rusos de Telegram relacionados con el ámbito militar reportaron el cese del comandante de la Flota del Mar Negro, aunque este todavía aparece como comandante en el sitio web oficial de la milicia rusa. El año anterior, autoridades de Ucrania afirmaron haber eliminado al mencionado comandante, a lo cual Rusia respondió rápidamente con imágenes del oficial en una entrevista, demostrando su supervivencia.