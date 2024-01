El papa Francisco se reunió con Martin Scorsese, que prepara una película sobre Jesús

El papa Francisco saluda a Martin Scorsese (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa Francisco mantuvo este miércoles una breve reunión con el director de cine estadounidense Martin Scorsese, que está preparando una película sobre la vida de Jesús, informó el Vaticano.

Te puede interesar: El papa Francisco pidió “escuchar el grito de paz” de las víctimas y parar “el desastre de la guerra” en el mundo

“El diálogo entre Martin Scorsese y el papa Francisco continúa. Dos hombres de genio y experiencia para quienes la figura de Jesús tiene un encanto y un valor extraordinarios”, comentó en la red social X Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El director, cuya última cinta es “Killers of the Flower Moon” (”Los asesinos de la luna”), prepara desde hace tiempo una película basada en la novela “La vida de Jesús” publicada en 1973 por el autor japonés Shasaku Endo, del que ya llevó al cine su obra “Silence” (”Silencio”), sobre los jesuitas misioneros llegados a Japón para difundir el cristianismo.

El papa Francisco se reunió con Martin Scorsese (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El director de “The Last Temptation of Christ” (”La última tentación de Cristo”, 1988) explicó que quería hacer esta película después de haber encontrado al Papa en mayo de 2023 junto con otro grupo de artistas.

Te puede interesar: Papúa Nueva Guinea anunció que el papa Francisco visitará al país en agosto

“Respondí al llamamiento que el Papa hizo a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús”, anunció en aquella ocasión.

En una revelación que marca un contraste con su reconocida tendencia a dirigir films de gran longitud, Scorsese ha indicado que su nuevo proyecto tendrá una duración de tan solo 80 minutos.

Te puede interesar: Scorsese, el gran cineasta hecho de libros: las historias de mafia, asesinos y religión que inspiraron al director más nominado

Este notable acortamiento, en comparación con obras anteriores como la reciente “Los asesinos de la luna“ de casi tres horas y media, hace de este filme la obra más breve del director desde su debut en 1967 con “¿Quién llama a mi puerta?”, que duró 90 minutos.

Scorsese, conocido por éxitos como “El irlandés“ y “Taxi Driver”, busca con este acercamiento crear una narrativa más accesible y que se distancie de “la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”, declaró el cineasta para Los Angeles Times.

En un esfuerzo por presentar las enseñanzas de Jesús de una forma atractiva y sin caer en el proselitismo, Scorsese piensa que lo mejor es hacer el largometraje breve.

La obra y el suceso que inspiran la película

Este próximo título está basado en el libro “A Life of Jesus“ del autor Shusaku Endo, la misma mente literaria detrás de “Silence”, novela que Scorsese adaptó previamente para la gran pantalla. A diferencia de esta última, que se sitúa en el siglo XVII, el nuevo largometraje se desarrollará principalmente en tiempos contemporáneos, ofreciendo una reinterpretación de la vida del mesías desde la Palestina del siglo I hasta su peregrinación.

Contando con la inspiración derivada de un encuentro privado con el pontífice, donde discutió sobre cine, catolicismo y su relación recíproca con su esposa Helen Morris, el director busca explorar su enraizada conexión con la religión a través de esta película.

Martin Scorsese (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Scorsese, al abordar su conexión personal con el catolicismo, afirmó en una entrevista en 2016: “Creo en los principios del catolicismo”, aunque aclaró que su interés no radica en ser un teórico o en discutir la política eclesiástica.

“No soy un doctor de la Iglesia. No soy un teólogo que pueda discutir la Trinidad. Ciertamente no estoy interesado en la política de la institución. Pero la idea de la Resurrección, la idea de la Encarnación, el poderoso mensaje de compasión y amor: esa es la clave”, detalló.

El cineasta vivo con más nominaciones al Oscar como Mejor Director

Está claro que adaptar una novela al cine es todo un arte. Pero hay directores que han perfeccionado ese arte y han construido sus carreras, en gran parte, gracias a sus lecturas.

Este es el caso de Scorsese, que -gracias a su última película, Los asesinos de la luna basada esta también en una novela-, se convirtió en el cineasta vivo con más nominaciones al Oscar como Mejor Director.

De sus 26 películas, 17 son adaptaciones de libros, entre las que se incluyen la mayoría de sus títulos más exitosos, desde “Casino”, “Buenos muchachos” y “La última tentación de Cristo” hasta las recientes “El lobo de Wall Street” y “El irlandés”. E incluso su próxima película, que como se mencionó arriba tratará sobre la vida de Jesús, está basada en una novela.