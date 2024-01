Ciudadanía italiana: quiénes están obligados a registrarse en el sistema AIRE para evitar multas de hasta 1.000 euros

Se impondrán multas de hasta 1.000 euros por cada año de incumplimiento

Los ciudadanos de Italia que vivan en el extranjero por más de un año y no se inscriban en el Registro de Italianos Residentes en el Extranjero (AIRE, por sus siglas en italiano) se enfrentan a multas de hasta 1.000 euros por cada año de incumplimiento, así quedó establecido en la Gaceta Oficial italiana número 303 del pasado 30 de diciembre de 2023.

Al respecto, la cónsul de Italia en Uruguay, Alessandra Crugnola, aclaró que la mayoría de los ciudadanos con doble nacionalidad en este país no está obligada a inscribirse, debido a que la norma solo afecta a los italianos que residían en Italia y se trasladaron al extranjero, y no a los que obtuvieron la ciudadanía italiana directamente en la Embajada.

“Se está hablando mucho acá en el Uruguay por el tema de la multa para las personas que no se inscriben en el AIRE. Las personas que vivían y tenían su residencia en Italia y se mudaron al exterior tienen la obligación de inscribirse al AIRE. Si no lo hacen van a tener una sanción -que rige desde el 1 de enero de 2024- de entre 200 y 1.000 euros cada año que no se inscriben”, expresó Crugnola en declaraciones recogidas por Canal 12.

Crugnola indicó que esta medida no se aplica a la mayoría de los italo-uruguayos, que son unos 137.000 en este país, según datos de la Embajada.

“Esto no se aplica a la gran mayoría de los ciudadanos italo-uruguayos que viven en Uruguay y nunca vivieron en Italia. Obtuvieron el reconocimiento de la ciudadanía italiana en la Embajada, ya están automáticamente inscriptos en el AIRE”, aseguró.

La cónsul agregó que la ley busca generar conciencia entre los italianos que se fueron a vivir al extranjero, no notificaron su nuevo lugar de residencia, pero siguen cobrando prestaciones en Italia.

El AIRE es una base de datos establecida en 1990 y administrada por el Ministerio del Interior de Italia junto con las oficinas consulares globales. Su función principal es mantener registros actualizados de los ciudadanos italianos que residen en el extranjero por más de 12 meses.

De acuerdo con el gobierno italiano, este sistema “es fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los italianos en el exterior, como el derecho al voto, la asistencia consular, la renovación de documentos, la solicitud de pensiones y otros beneficios”.

¿Cómo inscribirse en el AIRE?

De acuerdo el consulado italiano, la inscripción en el AIRE se puede realizar de forma online, a través del portal Fast It presentando la siguiente documentación: