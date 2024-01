Las elecciones en Taiwán ponen a prueba el objetivo de Estados Unidos de estabilizar los lazos con China

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen (REUTERS/Annabelle Chih)

Las elecciones de Taiwán la próxima semana plantean desafíos para Washington sin importar quién gane, y una victoria del partido gobernante seguramente exacerbará las tensiones con China, mientras que un triunfo de la oposición puede plantear preguntas incómodas sobre las políticas de defensa de la isla.

Te puede interesar: Taiwán abogó por una “convivencia pacífica” entre la isla y el régimen chino basada en procedimientos democráticos

Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de enero representan el primer desafío real en 2024 para el objetivo de la administración Biden de estabilizar los lazos con China.

Beijing reclama a Taiwán como su propio territorio y ha llegado incluso a presentar las elecciones de la isla como una elección entre la guerra y la paz a través del Estrecho de Taiwán, advirtiendo que cualquier intento de impulsar la independencia formal de Taiwán significa conflicto. El gobierno de Taiwán rechaza la afirmación de soberanía de China.

Te puede interesar: Taiwán denunció que cuatro globos chinos incursionaron en el espacio aéreo de la isla

Los funcionarios estadounidenses han tenido cuidado de evitar dar la impresión de que dirigen o interfieren con el proceso democrático de la isla.

“Nuestra fuerte expectativa y esperanza es que esas elecciones estén libres de intimidación, coerción o interferencia de todas las partes. Estados Unidos no está involucrado ni estará involucrado en estas elecciones”, dijo en diciembre el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns.

Te puede interesar: Nueva amenaza de Kim Jong-un: pidió aumentar la producción de lanzadores de misiles en Corea del Norte

Ese desapego ha resultado complicado en el pasado. La administración Obama causó sorpresa antes de las elecciones de Taiwán de 2012, cuando un alto funcionario estadounidense expresó dudas sobre si la entonces candidata presidencial Tsai Ing-wen podría mantener una relación estable con China.

Tsai, del Partido Progresista Democrático (PPD), perdió ese año pero ganó la presidencia en 2016 y la reelección en 2020 y las tensiones con China se dispararon, lo que generó temores de que Beijing pudiera cumplir su promesa de poner a Taiwán bajo su control por la fuerza si fuera necesario.

Los límites de mandato impiden que Tsai vuelva a postularse, pero China ha calificado al candidato del PPD de este año y actual vicepresidente de Taiwán, Lai Ching-te, de separatista, y los analistas esperan que Beijing aumente la presión militar si prevalece.

Lai Ching-te, candidato oficialista en Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

Tanto el PPD como el mayor partido de oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), dicen que son los únicos que pueden preservar la paz y se han comprometido a reforzar las defensas de Taiwán. Ambos dicen que sólo los 23 millones de habitantes de Taiwán pueden decidir su futuro, aunque el KMT dice que se opone firmemente a la independencia.

Washington también dice que no apoya la independencia, pero en la capital estadounidense existe cierta preocupación de que una victoria de Hou Yu-ih del KMT pueda socavar los esfuerzos estadounidenses para reforzar la disuasión militar de Taiwán. El partido tradicionalmente favorece vínculos más estrechos con China, aunque niega ser pro-Beijing.

“Los labios de los funcionarios de la administración dicen que son neutrales, pero su lenguaje corporal, reflejado en declaraciones políticas generales sobre China, dice que apoyan al PPD que conocen en lugar del KMT del que no están seguros”, dijo Douglas Paal, ex embajador no oficial de Estados Unidos en Taiwán.

Paal dijo que hay ambivalencia en Taiwán sobre una mayor inversión en defensa, y que el KMT ve mejores formas de mantener la paz que el gasto militar, lo que significaría impuestos más altos sin perspectivas de igualar las capacidades de China.

“Con las guerras en Gaza y Ucrania, la capacidad estadounidense al límite y su dirección futura en debate, el status quo tiene que parecer preferible para muchos en Washington”, dijo.

Hou Yu-ih, candidato del Kuomintang (REUTERS/Ann Wang)

Laura Rosenberger, presidenta del Instituto Americano en Taiwán, una oficina con sede en Virginia que gestiona los vínculos no oficiales de Estados Unidos con Taiwán, se reunió con Lai y Hou en sus visitas a Estados Unidos el año pasado.

“La política estadounidense sobre Taiwán seguirá siendo la misma independientemente del partido que esté en el poder. Esperamos trabajar con quienquiera que elijan los votantes de Taiwán”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Algunos funcionarios estadounidenses se están preparando para que China aumente la presión militar, económica y diplomática sobre Taiwán, independientemente de quién resulte elegido.

“Este será probablemente un período de tensiones intensificadas que requerirá diplomacia, canales de comunicación claros y la reiteración de la importancia de la paz, la estabilidad y el status quo”, dijo a Reuters un alto funcionario de la administración estadounidense.

“Hemos sido bastante claros en las reuniones (con China), expresando nuestra preocupación por la coerción militar, económica y de otro tipo en todos los ámbitos”, dijo el funcionario.

Tensiones en el estrecho: el buque de guerra chino Luyang III navega cerca del destructor estadounidense USS Chung-Hoon (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Andre T. Richard/Handout via REUTERS/Archivo)

¿Ganar tiempo para la defensa?

Una persona familiarizada con la política estadounidense dijo que los funcionarios estadounidenses habían “desarrollado relaciones profundas” con cada candidato y habían subrayado la “importancia de la continuidad en áreas políticas clave”, incluida la defensa y el mantenimiento del status quo a través del estrecho.

A lo largo de los años, Washington ha subrayado que no puede tomar la cuestión de la defensa de Taiwán más en serio que la propia isla, y ha presionado duramente a Taipei para que se convierta en un “puercoespín” contra una posible acción militar china invirtiendo en tecnologías rentables, móviles y activos militares más difíciles de destruir.

El apoyo del Congreso estadounidense a Taiwán es fuerte, pero una de las pocas cosas que podría erosionarlo sería cualquier medida de la rica isla para pausar o revertir compromisos para mejorar sus propias capacidades de autodefensa, dicen los analistas.

Soldados taiwaneses despliegan una bandera en medio de ejercicios militares en Kaohsiung (Europa Press/Contacto/Daniel Ceng Shou-Yi/Archivo)

Cualquier parálisis de la política de defensa en Taiwán, en caso de que las elecciones produjeran una división entre una nueva administración de Taiwán y el control mayoritario sobre su parlamento, probablemente causaría consternación en Washington.

Si bien algunos se preguntan si el KMT estaría tan comprometido con las reformas y el gasto en defensa como el PPD, una victoria del KMT podría aliviar algo la dinámica a través del Estrecho, que según China es el tema más peligroso en las relaciones entre Estados Unidos y China.

Kharis Templeman, de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, dijo que las preguntas sobre el compromiso del KMT con la cooperación en materia de defensa eran válidas, pero que había diferencias genuinas de opinión en Washington sobre qué candidato sería mejor para los intereses estadounidenses.

“Una presidencia de Hou podría ayudar a estabilizar las relaciones a través del Estrecho, reducir el nivel de amenaza a corto plazo y ganar más tiempo para que se implementen las reformas de defensa de Taiwán”, dijo Templeman.

Con información de Reuters