Ucrania avanzó en medidas para movilizar a los ucranianos en edad militar que viven en el extranjero

El Ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. REUTERS/Alina Smutko

El ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, anunció hoy que su Gobierno emprenderá medidas para llamar a filas a los varones en edad militar residentes en el extranjero, lo que constituye una primicia desde que empezó la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Según explicó Umérov en una entrevista con diversos medios alemanes, el plan pasa por que, a partir del año que viene, todos los hombres de entre 25 y 60 años sean convocados para presentarse en un centro de reclutamiento en Ucrania, aunque residan en el extranjero.

“Queremos justicia para todos, porque se trata de nuestro propio país. Les enviamos una invitación”, afirmó y agregó que “no es un castigo defender a tu propio país y servirlo” sino que constituye “un honor”.

Para quienes hagan caso omiso de la convocatoria, habrá sanciones, indicó, aunque el ministro no detalló en qué consistirán. “Todavía estamos hablando de qué pasará si no vienen de forma voluntaria”, señaló Umérov.

El titular de Defensa prometió, por otro lado, incrementar la transparencia de forma que los futuros reclutas sepan con antelación cómo se les va a entrenar, con qué equipamiento contarán, dónde y cuándo prestarán servicio y cuándo se les va a volver a desmovilizar.

A pesar de la prohibición de abandonar el país vigente para todos los hombres en edad militar, salvo ciertas excepciones, las autoridades alemanas calculan que tan sólo en el país germano, que ha acogido aproximadamente un millón de refugiados ucranianos, residen en la actualidad unos 190.000 varones ucranianos de entre 18 y 60 años.

El pasado martes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reveló que el Ejército le ha pedido movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales para las fuerzas armadas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

No obstante, Zelensky afirmó que se trata de una “cuestión sensible” y vinculó su aprobación con el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de los mandos militares.

Rusia y Ucrania coinciden en la ausencia de condiciones para abrir negociaciones de paz entre el estancamiento de la contraofensiva ucraniana y la creciente iniciativa de las tropas rusas, mientras Kiev se plantea movilizar hasta medio millón de hombres.

“Realmente consideramos que el tema de las negociaciones no está vigente. Ya hemos repetido en varias ocasiones que no existen bases para estas conversaciones, no hay fundamento ni premisas para ellas”, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante de la Presidencia rusa reaccionó a las palabras del mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, durante su rueda de prensa de la víspera, donde afirmó que el tema de las negociaciones con Rusia “a día de hoy carece de vigencia”.

“No veo interés de parte de Rusia. No lo veo en sus acciones. En su retórica solo hay groserías. Y asesinatos”, declaró.

Zelensky defendió su “fórmula de paz”, la “única que funciona a día de hoy” y señaló que “cuando esté listo este documento, podremos entregarlo a los representantes de Rusia” con la venia de la comunidad internacional.

Al respecto, Peskov señaló hoy que Ucrania “busca una fórmula de paz sin participación de Rusia”, lo cual es, cuando menos, “un proceso absurdo”. “No tiene posibilidades de alcanzar ningún resultado”, resumió.

Todo ello en el contexto del actual balance de fuerzas en el frente de batalla, cuando Ucrania pasa a la defensiva tras el fracaso de su contraofensiva y Rusia se dispone a llegar hasta el final, según el presidente ruso, Vladímir Putin.

(Con información de EFE)