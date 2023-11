Juan Dircie, director de la Universidad de Tel Aviv: “No se puede concebir un Medio Oriente donde exista Hamas”

Juan Dircie analizó la situación en Gaza y Medio Oriente tras los ataques de Hamas a Israel

El martes pasado se cumplió un mes de los brutales ataques terroristas de Hamas, que dejaron más de 1.400 israelíes asesinados, miles de heridos y 240 secuestrados. Unos ataques sin precedentes que volvieron a encender las alarmas de la comunidad internacional ante una posible escalada en Medio Oriente, con los principales focos puestos en Hamas, Irán y Hezbollah, actores cuyo único objetivo es la “destrucción” del Estado hebreo.

Te puede interesar: Estados Unidos planea transferir bombas de precisión a Israel para su guerra contra los terroristas de Hamas

El argentino Juan Dircie es director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina. Durante una entrevista con Infobae analizó el primer mes de conflicto tras los atentados de Hamas que, según indicó, “son un punto de inflexión en la historia del Estado de Israel”.

En su opinión, la lucha contra el extremismo islámico -representado en Hamas, Irán y Hezbollah- “va a definir el futuro de Medio Oriente y del mundo”, y afirmó que “no se puede concebir un Medio Oriente donde Hamas pueda existir”. En ese sentido, recordó que el objetivo del Ejército israelí es claro: “la recuperación de los rehenes (...) y la eliminación de Hamas”.

Te puede interesar: Joe Biden y Benjamin Netanyahu hablaron sobre la posibilidad de realizar pausas humanitarias en Gaza

También cuestionó la postura “hipócrita” de algunos gobiernos que se han mostrado neutrales tras los ataques terroristas, y criticó a los que condenaron la respuesta militar de Israel: “Las manifestaciones donde se condena a Israel lo que hacen es destacar el más básico instinto antisemita”.

En esa línea, se refirió a las movilizaciones propalestinas que se registraron en varias partes del mundo. Al respecto, dijo que “hay una falta de conocimiento atroz” sobre la coyuntura del conflicto, “y un elemento muy grande de propaganda para batallar contra Israel”.

El 7 de octubre cientos de terroristas de Hamas tomar el control de varios kibutz del sur de Israel asesinando y secuestrando a miles de personas (JACK GUEZ / AFP)

-El martes se cumplió un mes de los ataques terroristas de Hamas contra Israel. Le pido una primera reflexión.

Te puede interesar: Cómo viven los familiares de los 242 rehenes israelíes atrapados en Gaza tras el ataque de Hamas: “El tiempo se detuvo”

-Se cumplió el primer mes del ataque, de la atrocidad que se vivió el 7 de octubre en la zona sur de Israel. Un escenario que no estaba dentro de las posibilidades de lo que podía llegar a pasar. Es como que te hubieras despertado de una pesadilla, y cuando uno se despierta de la pesadilla se despabila y dice “bueno, es sólo una pesadilla” y continúas durmiendo. Acá no. Acá te despertaste de la pesadilla, y te diste cuenta que la pesadilla era verdad. Nosotros en la Universidad de Tel Aviv, la cantidad de alumnos que directamente fueron afectados por este tema, ya sea porque estaban en el festival de música o porque tenían amigos que estuvieron en el festival de música, o porque las familias tuvieron que ser evacuadas, o que conocían gente que fue asesinada ese día, en pocas horas se habilitó la línea telefónica de asistencia psicológica que multiplicó exponencialmente la cantidad de alumnos que llamaban con necesidades de asistencia. Eso da un poco la magnitud de cómo el país cambió automáticamente. Te puedo decir que es un punto de inflexión en los 75 años de historia del Estado de Israel.

-Habla de un punto de inflexión. ¿Cómo ve el mañana, de qué manera piensa que va a cambiar esto para el país?

-Yo creo que esto que pasó, sin lugar a dudas va a hacer replantear muchos conceptos dentro de la sociedad israelí. Uno de los más importantes es el concepto de la defensa basada en la disociación. Pensar que porque tenés un sistema militar capacitado, muy avanzado, que utiliza alta tecnología, va a evitar que sucedan estos hechos barbáricos, claramente demostró que no funciona. Creo que en el momento que tenés casi 300.000 personas desplazadas internamente dentro del país, que se mueven de sus casas, más aproximadamente otros 300.000 reservistas que están situados en el Ejército, la movilización es enorme y esto impacta y afecta el hoy, pero claramente va a afectar el día de mañana. Cómo el país se ve a sí mismo, cómo se percibe a sí mismo, entendiendo que la realidad geopolítica está ahí, y que si bien uno creía que controlaba estas posibilidades de erupciones violentas, te das cuenta que la realidad está y que te toca lidiar con un barrio que no es Noruega, Suecia y Dinamarca, sino con una realidad brutal, donde un pibe viene y viola a una nena y le corta la cabeza a un bebé y lo filma con su celular y lo pasa a sus padres o sus amigos en la Franja de Gaza. Con lo cual es muy difícil para nosotros entender, desde nuestra casa en Occidente, qué es lo que pasa por la cabeza de esta gente de valores totalmente antagónicos de lo que nosotros consideramos como el eje moral en Occidente.

-Muchos especialistas, e incluso mucha gente en Israel, consideró estos ataques como su 11-S. ¿Coincide con este paralelismo?

-Justamente el martes se conmemoró la Noche de los Cristales. La Noche de los Cristales es de alguna manera el punto de inflexión en lo que fue la historia del nazismo en Alemania y luego que se propagó por toda Europa. Casualidad, coincidencia, como lo quieran llamar, cuando se conmemoraba el primer mes de los ataques del 7 de octubre, las imágenes te llevan y te traen, son imágenes del horror y del terror; imágenes que pensamos que no íbamos a tener que ver nunca más, y lamentablemente volvieron y se hicieron realidad en la forma más dura y más atroz. Y el impacto que esto lleva primero claramente para los judíos que fueron víctimas directas, pero mucho más allá para el resto del mundo. Creo que acá tiene que haber un planteo muy fuerte de la responsabilidad del no judío ante esta situación, retrotrayéndonos claramente a lo que pasó en la década del 30. Un poco pensando qué es lo que permite que la maldad, y la maldad en su máxima expresión como lo fue el nazismo y como lo que es hoy el terrorismo de Hamas o el Estado Islámico, qué es lo que permite que esos grupos crezcan. Muchos pensadores explicaban que no es que la mayoría de la gente es malvada, sino que la mayoría de la gente se queda en silencio y la indiferencia al final de cuenta lo que permite es que estos grupos nefastos hagan lo que pueden hacer. Creo que tenemos una responsabilidad enorme, de no quedarnos callados y no dejar que esa indiferencia permita que los malos triunfen.

-En este mes hemos visto un aumento de expresiones antisemitas, manifestaciones propalestinas que celebraban lo hecho por Hamas. ¿Cómo vio esta respuesta a nivel internacional?

-La respuesta del mundo está claramente dividida. Por un lado tenés los países democráticos, encabezados por Estados Unidos, Canadá, Australia, los países democráticos de Europa, que están aliados a Israel de una forma clara. La mayor manifestación en la que un país puede expresar el apoyo a otro se manifiesta en tres aspectos: el aspecto político, el económico y el militar. En el caso puntual de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, la declaración política es sin precedentes. El presidente Biden tomó un avión para estar en Israel; estuvo solo ocho horas para decir “acá estoy”, y se volvió otras 16-17 horas a Washington. Con lo cual la demostración fue impecable. Una delegación de 10 senadores, cinco republicanos y cinco demócratas, que viajaron juntos para decir “esto no es una cuestión republicana o demócrata, es una cuestión del país”. Primeros ministros de prácticamente todos los países de Europa que se hicieron presentes para decir “estamos acá condenando esta atrocidad que pasó el 7 de octubre”. Por otro lado, la respuesta económica, la autorización de presupuestos enormes, sobre todo de parte de Estados Unidos, para hacer llegar ayuda económica ante una guerra que va a generar un costo económico enorme también en la sociedad israelí. Y tercero, la asistencia militar. Cuando Estados Unidos, Inglaterra, Francia mandan sus tropas y gastan fortunas en el traslado y la utilización de estas tropas, no lo hacen simplemente para desfilar y mostrar su poderío, lo hacen porque en caso de que tengan que usarse las van a usar. Queda muy claro que el apoyo acá es explícito en estos tres conceptos. Y por otro lado tenés el mundo donde las libertades no existen, el mundo donde no existen los derechos humanos, el mundo donde las minorías no tienen ningún tipo de chance de sobrevivir, el mundo donde las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda. Entre ellos claramente Hamas, Irán y Hezbollah, pero apoyados también por regímenes totalitarios como Venezuela o Cuba. El corte de relaciones entre Bolivia e Israel es un reflejo de quién sos y qué es lo que haces. Lo que a mí me preocupa a veces es la gente que se manifiesta sin saber de lo que estamos hablando. Es muy interesante porque cuando vimos que murieron cientos de miles de personas en la guerra civil siria o en Libia, o en Irak, o las manifestaciones de represión que hubo en Irán durante los últimos meses, no salió esa manifestación de gente a la calle a reclamar en contra de las víctimas de la violencia y las víctimas eran los mismos, eran ciudadanos árabes que estaban siendo víctimas de un conflicto. Cuando salen las manifestaciones masivas son únicamente cuando quien sale a defenderse con legítimo derecho es Israel, que es el único Estado judío. Con lo cual, yo creo que acá hay que estar muy claro, estas manifestaciones donde se condena únicamente a Israel al final de cuentas lo que hacen es destacar el más básico instinto antisemita que lamentablemente sigue existiendo.

Tras los ataques del 7 de octubre aumentaron las expresiones antisemitas en todo el mundo (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

-¿Y por qué cree que se da eso?

-Yo creo por un lado que hay una falta de conocimiento atroz. Cuando vos tenés grupos de la comunidad LGTBQ que salen a protestar a favor de Hamas es ridículo. Realmente pensar que esta gente entiende las dimensiones de lo que está hablando es patético, porque no hay otra palabra. Dentro de la concepción islamista, que es la concepción de Hamas, no hay chance de que si vos te identificas con algún género que no sea tu género de nacimiento, pueda llegar a vivir dentro de este contexto. La Marcha del Orgullo Gay que hubo hace poco en Buenos Aires, y que a propósito Tel Aviv es la capital del mundo gay en el Mediterráneo con marchas impresionantes, con una comunidad LGTBQ enorme, es la única en Medio Oriente. Ver a un pibe y una piba de la comunidad trans salir a defender lo que está haciendo Hamas es una locura. Entonces por un lado hay un elemento muy grande de desconocimiento, pero por otro lado hay un elemento muy grande de propaganda. Claramente hay millones de dólares destinados a promover una narrativa que culpabiliza a Israel, y que se encarga de generar historias. Por ejemplo, la historia del hospital de hace una semana: primero se dijo que Israel había bombardeado un hospital y se hablaba de cientos de muertes, cuando se demostró que fue un misil de otro grupo terrorista palestino la noticia desapareció. Hubo un caso similar con una ambulancia. Empezaron a salir imágenes de que Israel había bombardeado una ambulancia de la Cruz Roja que trasladaba heridos. Israel dijo que bombardeó una ambulancia, y demostró que en esa ambulancia se estaban trasladando terroristas para evacuarlos desde la Franja de Gaza hacia el cruce con Egipto. De vuelta, la noticia desapareció. Con lo cual, hay un aparato preparado propagandístico para batallar claramente en contra de Israel. Pero lo que es asombroso, y yo creo que la gente no lo entiende, es que el único lugar en el Medio Oriente donde un ciudadano árabe vive en democracia y en libertad es en el Estado de Israel. No hay otro país en el Medio Oriente donde un árabe viva en democracia, donde vota en democracia, y donde tiene derechos legítimos, legales e igualitarios con el resto de los ciudadanos.

-Recién hablaba de responsabilidad y mencionaba algunos gobiernos de América Latina. Después me gustaría profundizar sobre Bolivia y Venezuela, pero ahora quiero consultarle sobre gobiernos que no son regímenes totalitarios, pero que han mostrado una posición ambigua ante el conflicto, como los casos de Argentina, Chile y Colombia, entre otros.

-Yo creo que hay países que han respondido en forma lamentable. Generar una equivalencia moral entre lo que hizo Hamas, que fue atroz, y el derecho legítimo que está ejerciendo el Estado de Israel a defenderse es aberrante de por sí. Acá no hay posibilidad de neutralidad. No podemos hablar de responsabilidades similares o de equivalencias morales. Tenes un cese al fuego que existía hasta el 6 de octubre que fue violado por la organización terrorista Hamas en una masacre. Entonces con qué derecho volvés a exigir otro cese al fuego, cuando ellos mismos violan el cese al fuego y lo que se genera es una situación atroz, que obviamente genera también una respuesta israelí, amparada dentro del derecho internacional. Porque cuando Hamas planifica, y esto quedó demostrado que fue planificado, estudiado y preparado durante años, saben que no solo van a morir israelíes, sino que claramente van a morir palestinos. Sin embargo, sigue adelante Hamas considerando la respuesta que va a venir de Israel. Con lo cual, cuando Hamas se embarca en esta campaña de odio, está poniendo a su propio pueblo en riesgo, y decide que los propios palestinos justifican ser sacrificados con tal de infligir un daño dentro de la población de Israel. Es una dinámica maquiavélica, macabra.

-También Hamas sabía que la respuesta de Israel sería tan contundente que afectaría no sólo a la infraestructura del grupo en Gaza, sino también que el Ejército iría por los altos mandos terroristas. ¿Por qué piensa que llevó a cabo estos ataques, con qué motivación? ¿Considera que hubo una implicación de Irán?

-Todos los indicios llevan a que claramente Irán ha sido parte desde el financiamiento hasta responsabilidades muy concretas en cuanto a lo que pasó el 7 de octubre. Irán fue el que siempre armó y financió a Hamas y a Hezbollah. Nos olvidamos que están cayendo misiles en forma constante mientras hablamos. Por un lado, tenemos más de 240 personas que están secuestradas en la Franja de Gaza, detenidas, privadas de su libertad, que no sabemos en qué condiciones están, entre ellas más de 30 menores de edad, y entre ellas más de 10 chicos de menos de cinco años. Yo no entiendo cómo, secuestrando un pibe de siete años o un bebé de 10 meses, se promueve la causa palestina haciendo una cosa así. La respuesta de Israel va a ser categórica, el gobierno dijo más de una vez que no va a haber cese al fuego hasta que se liberen a los retenidos. Y lo que es tremendo es que los padres no saben si estos chicos realmente están vivos, si están muertos, si los que tienen necesidades médicas están recibiendo la ayuda y la medicina que necesitan para no morir. ¿Qué pasa con la gente mayor? Hay gente mayor de 80 años que está también secuestrada en la Franja de Gaza, que no tienen acceso a las condiciones mínimas de vida. Entonces creo que el equiparar al monstruo que hizo esto, a Hamas, con el derecho legítimo y la obligación moral que tiene un Estado de proteger a sus habitantes es realmente absurdo, y hasta te diría que limita con lo macabro también.

-La comunidad internacional está intentando que el conflicto no se propague en Medio Oriente. Sin embargo, como usted bien decía, hay ataques hacia Israel desde Líbano, y también hubo ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. ¿Piensa que puede haber una escalada regional?

-Yo creo que claramente uno de los grandes riesgos hoy es la regionalización del conflicto, que ya está de alguna manera regionalizado desde el mismo principio. Desde el momento en el que Irán está involucrado, esto es un conflicto regional. Los países árabes moderados, por otro lado, Arabia Saudita, Jordania, Bahrein, los Emiratos Árabes, Egipto, claramente están evitando que esto llegue a términos mayores y entienden muy bien que Hamas es un peligro para ellos también. Con lo cual no escuchamos críticas que escuchábamos antes de esos países hacia Israel. En el mundo árabe no vas a escuchar un apoyo favorable a Israel en una situación así, pero el silencio es claramente el que muchas veces te demuestra dónde está parado ese país. Y en este caso abrumadoramente la manifestación es de apoyo a Israel. Estados Unidos y los países europeos están tratando claramente de evitar la regionalización del conflicto, y las tropas norteamericanas y de otros países apostadas en el mar Mediterráneo y en el Golfo lo que están enviando es un mensaje muy claro: no ataquen desde otros lugares, porque en caso que haga falta estamos nosotros y nos vamos a meter. Yo creo que hoy la respuesta es clara: esto se acaba en el momento en que Israel termina con el poderío militar de Hamas, con el desarme absoluto de Hamas y con la creación de un nuevo Medio Oriente que estaba en proceso de crearse, y esto es lo más doloroso. Cuando se habían firmado los Acuerdos de Abraham hace unos años, cuando veíamos un nivel de relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales, entre Israel y Bahrein, entre Israel y los Emiratos, y Marruecos, y las conversaciones con Arabia Saudita… Uno decía “por fin estamos apostando a que es posible vivir en un Medio Oriente mejor”.

-¿Y eso se puede mantener en pie, o este nuevo conflicto entre Israel y Hamas puede tirar abajo esa reconfiguración regional que se venía gestando, sobre todo con los acercamientos con Arabia Saudita?

-Hasta ahora demostró que se mantiene en pie. Creo que se demuestra la solidez de este proceso en el que se fue avanzando, y hasta te diría que es la única posibilidad. No hay otra. O salimos todos los que creemos en un futuro mejor para el Medio Oriente a enfrentarnos contra la barbaridad y la monstruosidad de estas organizaciones y regímenes islamistas como Irán, Hezbollah y Hamas, o ellos terminan haciéndose con el control de Medio Oriente. Con lo cual, es una lucha existencialista que va a definir claramente el futuro de Medio Oriente, y me animaría a decir del mundo en los próximos años.

-Incluso tras los ataques muchos argumentaron que Irán podría estar detrás del planeamiento para sabotear esos acuerdos.

-Claramente quienes más pierden con el acercamiento de Israel con el mundo árabe moderado son los extremistas: Hezbollah, Irán y Hamas, que quedan afuera. Porque entienden que la alianza de Israel con el resto de los países árabes tiene como objetivo principal defender sus propios intereses en contra de la barbarie del islamismo, del fundamentalismo, del radicalismo islámico.

Juan Dircie sostuvo que no se puede concebir "un Medio Oriente donde exista Hamas" (Aurora)

-Retomo lo que hablaba sobre la respuesta de la comunidad internacional. El embajador de Israel fue muy crítico por la postura que tomó la ONU. ¿Qué opinión tiene usted sobre la posición del organismo frente al conflicto?

-Yo creo que este momento también nos va a llevar a replantear un poco cuál es el papel de los organismos multilaterales. Cuando ha pasado un mes desde los ataques del 7 de octubre, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha sido capaz de sacar una resolución condenando los ataques, uno se plantea qué sentido tiene mantener estos elefantes. ¿Para qué seguir apostando a organismos de este tipo cuando el Consejo de Derechos Humanos nombra a Irán como presidente de uno de los comités? Realmente uno se pregunta, ¿tiene sentido confiar, son estas instituciones capaces de generar un mundo más justo, más cercano a los derechos humanos, a las libertades? Cuando los países que lo manejan son justamente dictatoriales, autoritarios, totalitarios, represivos, que no admiten ningún tipo de diversidad o de identidad distinta a la que el régimen promueve. Hoy tenemos que plantearnos muy claramente si realmente estos organismos están cumpliendo la función por la cual fueron creados, o fueron secuestrados de alguna manera por estos regímenes que buscan lo contrario, y que realmente no nos van a llevar a acercarnos en nada hacia el camino de la paz y la libertad.

-Recién le preguntaba puntualmente por algunos gobiernos de América Latina, pero usted también mencionó casos como los de Bolivia y Venezuela, dos países con relaciones muy estrechas con el régimen de Irán. El primero decidió romper relaciones con Israel por su respuesta militar a los ataques terroristas, y en el caso de Venezuela, el dictador Maduro volvió a tener expresiones muy poco felices contra el Estado de Israel. ¿Qué opinión tiene de estos casos?

-En algunos casos las respuestas de algunos gobiernos son realmente hipócritas. La igualdad moral, o hasta exigir a Israel que detenga el derecho a su legítima defensa cuando tenés a 240 ciudadanos secuestrados, de los cuales no tenés idea si viven o están muertos, en qué estado están, cuando el propio régimen que condena a Israel no se toma el tiempo de exigir la liberación de sus rehenes, de los cuales hasta puede haber ciudadanos de su propio país, uno realmente se plantea con qué legitimidad moral salen estos gobiernos muy cómodos, sentados en sus sillas, a reclamar esto. Cuando en Israel tenés gente que está corriendo a los refugios dos o tres veces por día porque están cayendo misiles, y que no generan más muertos no porque Hamas no quiere ir, esto es lo que es importante remarcar. Estos misiles que te tiran tanto Hezbollah como Hamas, buscan matar gente y los tiran sobre escuelas, hospitales, y parques infantiles. No generan muertes porque Israel se dedicó a construir un sistema de defensa misilístico para que eso no pase; porque Israel se dedicó a construir refugios para que la gente pueda protegerse ante estos ataques, y porque se dedicó a generar un sistema de alarma y de prevención, donde cuando está por venir un misil tenés la posibilidad de refugiarte. En vez de hacer eso, Hamas lo que hizo con los billones de dólares que llegaron de Qatar, en vez de destinarlos a generar progresos en favor de la gente, lo que hizo fue construir túneles, invertir en armas y fabricar más misiles para atacar a Israel.

-Para terminar, Netanyahu dijo que la guerra va a ser larga y difícil. ¿Cómo vislumbra el futuro del conflicto armado y de la situación del pueblo israelí?

-El Ejército de Israel ha dicho que esto va a ser una campaña larga. Los terroristas de Hamas a su pueblo no lo protegen y no le construyeron refugios a la gente para que puedan cuidarse ni construyeron sistemas de misiles, pero ellos sí se protegen. Los terroristas están abajo de la tierra en túneles que ellos excavaron para protegerse ellos, pero a los chicos los dejan afuera, exponiéndolos ante situaciones peligrosas, mientras ellos mismos se cuidan y se cubren para que no les pase nada. Va a ser un proceso difícil porque Israel declaró que tiene dos objetivos: el primero es la recuperación de los rehenes; por otro lado, la eliminación de Hamas. No se puede concebir un Medio Oriente después de esto, donde Hamas pueda existir. Con lo cual, va a haber una campaña larga, como lo dijo el Ejército israelí, pero una campaña muy clara, con estos dos objetivos centrales.