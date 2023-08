Miles de inmigrantes quedaron varados en Níger debido al cierre de fronteras tras el golpe de Estado

Migrantes atrapados en Niamey, Níger, posan en su campamento improvisado. (AP Photo/Sam Mednick)

Después de tres meses de cruzar el desierto y luego ver morir a otros migrantes en el mar en su intento fallido de llegar a Europa, Sahr John Yambasu renunció a cruzar el Mediterráneo y decidió regresar a casa.

El joven de 29 años de Sierra Leona llegó a Níger en junio en su viaje de regreso, pero funcionarios de Naciones Unidas dijeron que tuvo que esperar a que se vaciaran los centros de migrantes repletos antes de poder ser repatriado.

Luego, unas semanas más tarde, soldados amotinados derrocaron al presidente de Níger, lo que provocó tensiones regionales y el cierre de las fronteras. Yambasu quedó atrapado.

Es uno de los casi 7.000 inmigrantes desalentados que intentan regresar a sus hogares en otras partes de África que, según estimaciones de la ONU, han estado varados en Níger desde fines de julio, cuando miembros de la guardia presidencial derrocaron al presidente elegido democráticamente del país, Mohamad Bazoum. La junta de Níger cerró su espacio aéreo y los países de la región cerraron los cruces fronterizos como parte de las sanciones económicas y de viaje, lo que dificulta la salida de la gente.

Níger es una ruta importante tanto para los africanos que intentan llegar a Libia como punto de partida para cruzar el Mediterráneo hacia Europa como para aquellos que regresan a sus hogares con la ayuda de las Naciones Unidas.

Yambasu y otros como él no están seguros de cuándo podrán irse.

“Me siento triste porque es un país al que no pertenezco. No es fácil”, dijo Yambasu.

El general Abdourahmane Tiani, quien fue declarado nuevo jefe de Estado de Níger por los líderes de un golpe, llega para reunirse con ministros en Niamey, Níger, el 28 de julio de 2023. REUTERS/Balima Boureima/File Photo

Al relatar su historia, dijo que abandonó Sierra Leona en junio debido a los disturbios políticos y que esperaba llegar a Alemania. Lo llevaron por toda la región hasta llegar a Libia, donde abordó un barco con unos 200 inmigrantes más. El barco pasó días en el mar, y algunas personas murieron a bordo antes de que fuera interceptado por la guardia costera de Libia y devuelto a Libia.

Eso fue suficiente para él y se dirigió a casa. Con la ayuda de grupos de ayuda, llegó hasta Níger, pero no pudo ir más lejos.

Funcionarios de la ONU estiman que unas 1.800 personas en la situación de Yambasu viven en las calles de Níger porque los centros administrados por la Organización Internacional para las Migraciones están demasiado llenos para acoger a más. Los centros albergan a unas 5.000 personas que intentan volver a casa.

La agencia de la ONU había estado ayudando a aproximadamente 1.250 personas por mes a regresar a sus países este año. Pero el cierre de las fronteras y el espacio aéreo lo ha obligado a suspender temporalmente los retornos y sus centros ahora están saturados al 14% de su capacidad, dijo Paola Pace, jefa de misión interina interina de la agencia en Níger.

“Esta situación plantea desafíos para los migrantes, ya que los migrantes que se quedan en estos centros pueden experimentar un mayor estrés e incertidumbre con perspectivas limitadas de retorno voluntario e instalaciones ya abarrotadas”, dijo.

A Pace le preocupa que el estancamiento en el tránsito de africanos que buscan volver a casa pueda aumentar la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y contrabandistas que normalmente se enfocan en personas que intentan emigrar a Europa.

Los refugios están ayudando a las personas que regresan a casa, en lugar de a los posibles inmigrantes que se dirigen a Europa, un flujo del norte que ha visto a más de 100,000 cruzar el Mediterráneo central hacia Italia en lo que va del año, según el Ministerio del Interior de Italia.

Sahr John Yambasu, de 29 años, de Sierra Leona, posa para una fotografía en Niamey, Níger, el martes 22 de agosto de 2023. (Foto AP/Sam Mednick)

COOPI, un grupo de ayuda italiano que brinda refugio a inmigrantes en la ciudad de Assamakka, en el norte de Níger, cerca de la frontera con Argelia, dijo que desde el golpe, otras 1.300 personas han ingresado a su centro tratando de regresar a sus hogares.

COOPI asiste a la ONU en el alojamiento de personas, pero ha advertido que se quedará sin alimentos y agua si las fronteras no se abren pronto.

No sólo los migrantes no pueden salir, sino que los grupos de ayuda no pueden traer alimentos ni suministros médicos.

Morena Zucchelli, jefa de misión de COOPI en Níger, dijo que solo tiene suficientes existencias de alimentos para durar hasta finales de agosto y su financiación se agotará a finales de septiembre.

“Si la situación no cambia... no podemos garantizar que las cosas sigan funcionando”, dijo.

Antes del golpe, Níger trabajó con la Unión Europea para tratar de frenar el flujo de inmigrantes hacia el norte, hacia Libia y Argelia. La UE tenía previsto proporcionar más de 200 millones de dólares a Níger para ayudarle a abordar los desafíos de seguridad, socioeconómicos y migratorios.

No está claro qué tan cooperativos serán los nuevos líderes militares con la UE, que ahora ha congelado la asistencia a Níger. Anitta Hipper, una vocera de la Comisión Europea, no pudo decir el martes si se había suspendido la cooperación en materia de migración y solo dijo que la UE continuaría “supervisando y evaluando la situación”.

Migrantes atrapados en Niamey, Níger, preparan comida en su campamento improvisado el martes 22 de agosto de 2023. (AP Photo/Sam Mednick)

Momo Kmulbah es otro de los que intentan volver a casa, para él en Liberia. Dice que muchos de ellos no tienen adónde acudir en busca de ayuda. Dice que los funcionarios de la ONU le han dicho que tenga paciencia.

El hombre de 36 años ha estado durmiendo en el pavimento en la capital de Níger, Niamey, con sus dos hijas y su esposa desde junio y piden comida.

“Nuestros hijos no tienen qué comer. Me siento confundido cuando me despierto por la mañana”, dijo Kmulbah.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: