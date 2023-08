La Unión Africana suspendió a Níger hasta que no haya un “restablecimiento efectivo del orden constitucional”

El Consejo Ejecutivo del bloque de 55 naciones tomo la decisión luego de que los soldados se negaran a dialogar (Europa Press/Pavlo Gonchar)

La Unión Africana suspendió el martes a Níger de todas sus instituciones y actividades “hasta la restauración efectiva del orden constitucional” tras el golpe del mes pasado.

El Consejo Ejecutivo del bloque de 55 naciones tomó la decisión después de que soldados amotinados derrocaran al presidente elegido democráticamente de Níger hace casi cuatro semanas y rápidamente se atrincheraron en el poder, rechazando la mayoría de los esfuerzos de diálogo. El presidente Mohamed Bazoum, su esposa y su hijo se encuentran bajo arresto domiciliario en la capital, Niamey.

El anuncio de suspensión fue la primera comunicación pública del consejo desde que se reunió a principios de este mes para discutir la crisis de Níger. El organismo integrado por ministros de Relaciones Exteriores llamó a las otras naciones miembros de la Unión Africana y a la comunidad internacional a rechazar el “cambio de gobierno inconstitucional y a abstenerse de cualquier acción que pueda otorgar legitimidad al régimen ilegal en Níger”.

Una suspensión significa que los representantes de Níger, desde el jefe de estado hacia abajo, ya no pueden votar sobre las propuestas de la UA ni participar en los comités o grupos de trabajo de la organización. La acción del consejo fue parte de un libro de jugadas estándar que la UA y los organismos regionales han tomado en respuesta a los golpes en otras partes de África, dijo Nate Allen, profesor asociado del Centro Africano de Estudios Estratégicos.

Mientras tanto, la junta militar que tomó el poder en Níger suspendió la autorización a ciudadanos alemanes, canadienses y checos para importar o portar armas en la nación de África occidental, dijo un funcionario occidental a la agencia de noticias AP.

Una marcha en apoyo de los golpistas en la capital de Níger (Foto: Djibo Issifou/dpa)

La prohibición provino del Ministerio de Defensa de Níger y fue comunicada por las embajadas nigerinas en los países, dijo el funcionario, que carecía de autorización para hablar con los medios y por lo tanto habló con la AP bajo condición de anonimato.

La AP vio una copia de la carta enviada a la embajada de Níger en Alemania, que decía que suspendía “la emisión de autorizaciones para el porte individual y/o colectivo de armas de fuego en territorio nigerino hasta nuevo aviso”.

Se desconocía si otros países con presencia militar en Níger, incluidos Francia, Bélgica y Estados Unidos, recibieron la misma directiva, aunque se cree que así fue, según el funcionario occidental.

Hasta que Bazoum fue derrocado, la mayoría de los gobiernos occidentales veían a Níger como uno de los últimos socios potenciales en la región africana del Sahel con los que podían trabajar para contrarrestar una creciente insurgencia yihadista vinculada a al-Qaeda y al grupo Estado Islámico. Francia y Estados Unidos cuentan con unos 2.500 militares en el país que han entrenado a las fuerzas nigerinas y, en el caso de Francia, han realizado operaciones conjuntas.

La suspensión del uso de armas de fuego representaría una escalada significativa en el deterioro de las relaciones diplomáticas de Níger con otras naciones y paralizaría la capacidad de cualquier fuerza extranjera en el país para entrenar o proteger sus embajadas, dijo Wassim Nasr, periodista e investigador principal del Centro Soufan.

Policías nigerinos (AP Foto/Sam Mednick)

También señala que la junta que tomó el poder estaba agitada por una posible invasión de fuerzas extranjeras, especialmente Francia, según los analistas.

El bloque regional de África Occidental, CEDEAO, que ha luchado por repeler una serie de golpes de estado en los últimos años, ha amenazado con el uso de la fuerza si no se restituye a Bazoum. Si bien la fecha límite para restaurarlo en el poder llegó y pasó sin que se tomara ninguna medida, a la junta le preocupa que el ex gobernante colonial Francia ataque, según un funcionario presente en las recientes conversaciones entre la junta y la CEDEAO que no estaba autorizado a hablar con los medios.

Las conversaciones para resolver la crisis pacíficamente hasta ahora han dado poco resultado, y la junta sigue adelante con sus planes de gobernar, diciendo que restauraría el país a un gobierno civil constitucional dentro de tres años.

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana pidió el martes a la Comisión de la UA y a la CEDEAO que presenten una lista de los miembros de la junta militar con el fin de imponer sanciones específicas. También solicitó los nombres de los partidarios militares y civiles de la junta, incluidos aquellos involucrados en la violación de los derechos humanos de Bazoum y otros detenidos.

Las personas cercanas a Bazoum dicen que le han cortado la electricidad y el agua y que se está quedando sin comida. Los grupos de derechos dicen que no han podido acceder a ministros y élites políticas que fueron detenidos por la junta después del golpe.

El general nigerino Abdourahmane Tchiani. OFICINA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE NÍGER

El Consejo de Paz y Seguridad podría invalidar una intervención militar si considerara que amenaza una mayor estabilidad en el continente. No lo ha hecho hasta ahora, pero los analistas dicen que tal movimiento dejaría a ECOWAS con pocos motivos bajo los cuales podría reclamar una justificación legal para usar la fuerza en Níger.

“Si bien los estados miembros de ECOWAS aprobaron la intervención militar para restablecer a Mohamed Bazoum en el poder, la UA sigue dividida y vacilante sobre el uso de la fuerza. Hay países que se oponen a una intervención militar”, dijo Rida Lyammouri, miembro principal del Centro de Políticas para el Nuevo Sur, un grupo de expertos con sede en Marruecos.

El Consejo de Paz y Seguridad instó al ejército de Níger a devolver de inmediato y sin condiciones a los soldados a sus cuarteles y someterse a las autoridades civiles.

