La BBC reanudó la investigación por el escándalo de las fotos explícitas que involucra a su presentador Huw Edwards

El periodista de BBC Huw Edwards durante un evento en 2017 (AP Foto/Tim Ireland, archivo)

La BBC reanudó el jueves una investigación interna de un escándalo sobre la compra de fotos pornográficas, tras la revelación de que su presentador estrella era la figura involucrada, después de días de especulación sobre su identidad.

Huw Edwards, de 61 años, un conocido presentador de noticias de la cadena británica, quien anunció la muerte de la reina Isabel II, fue identificado este miércoles por su mujer como el periodista objeto de las acusaciones de haber pagado 35.000 libras (USD 45.000) por fotos pornográficas.

Familiares de la persona menor de edad que vendió las fotos dijeron que utilizó el dinero para consumir crack, pero la persona rechazó la versión.

La identidad de Edwards fue dada a conocer después de seis días de intensa especulación en redes sociales.

La esposa de Edwards, Vicky Flind, confirmó su identidad “principalmente por la preocupación sobre su bienestar mental y para proteger a nuestros hijos”.

Dijo que su marido, padre de cinco hijos, sufre “graves problemas de salud mental” y que “está bajo tratamiento en un hospital”.

“Una vez que se reponga, tiene la intención de responder a los artículos que fueron publicados”, aseguró Flind.

Edwards, padre de cinco hijos, dijo en un documental de 2021 que la depresión le había dejado postrado en cama durante periodos de más de dos décadas.

La sede central de la BBC en Londres (AP Foto/Frank Augstein, archivo)

La BBC está el centro de un huracán mediático desde que el tabloide The Sun publicó la semana pasada que un presentador de la cadena pagó por fotos pornográficas a una persona menor de edad.

La red pública había interrumpido su propia investigación sobre el caso a solicitud de la policía.

Pero la investigación se reanudó luego de que dos fuerzas policiales, la Policía Metropolitana de Londres y la Policía del Sur de Gales, indicaron que no existen evidencias de que se haya cometido un delito penal.

El director general de la BBC, Tim Davies, prometió al personal que se daría el “debido proceso” al caso y que para la red, “la preocupación inmediata es nuestro deber de cuidar a todos los involucrados”.

El escándalo generó conmoción en el Reino Unido pero hasta ahora no se había identificado al periodista objeto de las acusaciones, aunque en las redes sociales circulaba el nombre de Edwards.

Más acusaciones

El presentador, estrella del telediario de las diez de la noche del Reino Unido, fue quien anunció al mundo la muerte de la reina Isabel II en septiembre pasado. Es uno de los periodistas mejor pagados de la cadena, con un salario anual de al menos 435.000 libras (565.000 dólares). Estaba suspendido por la BBC desde el domingo.

Así Edwards anunció al mundo la muerte de la reina Isabel II

La BBC dijo que seguiría investigando el asunto. La cadena nacional del Reino Unido, financiada con fondos públicos, se había apresurado a hacer frente a la crisis después de las revelaciones de The Sun. Dijo que tuvo conocimiento de una denuncia en mayo, pero que “el jueves se nos presentaron nuevas alegaciones de naturaleza diferente”.

The Sun afirmó que el presentador contactó con una persona joven de 17 años, a la que no conocía, en Instagram en 2018. Un abogado que representa a la menor en cuestión, cuyo nombre no se dio a conocer, dijo a la BBC a principios de esta semana que “no ha habido nada inapropiado o ilegal entre nuestro cliente y la personalidad de la BBC”. El abogado dijo que las acusaciones publicadas en The Sun eran “basura”.

El tabloide defendió su información, diciendo que los padres preocupados habían presentado una queja a la BBC que no había sido atendida.

Desde entonces, emergieron otras acusaciones. La BBC reveló que el presentador envió amenazas desde su teléfono móvil a una persona joven que conoció en un portal de encuentros, después de que ésta sugiriera que iba a revelar su identidad. No nombró a Edwards, pero dijo que había suspendido a una estrella masculina por las acusaciones. La última vez que apareció al aire fue hace una semana en Edimburgo para una emisión especial sobre las celebraciones escocesas de la coronación del rey Carlos III.

Aunque la edad de consentimiento sexual en Gran Bretaña es de 16 años, es delito hacer o poseer imágenes indecentes de cualquier persona menor de 18 años.

Este escándalo se produce después de que en los últimos años, la BCC fuera golpeada por varias polémicas, incluyendo el caso de Jimmy Savile, que estalló en 2012 un año después de la muerte de este conocido presentador que durante décadas violó y agredió a menores.

(Con información de AFP y AP)

