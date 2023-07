El emblemático juicio del activista ruso por los derechos humanos Oleg Orlov

Oleg Orlov llega a la primera vista de su juicio en Moscú el 8 de junio de 2023. A la derecha, Dmitri Muratov, redactor jefe del periódico Novaya Gazeta, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2021. Kirill Kudryavtsev/AFP

El 8 de junio se inició en Moscú un juicio contra Oleg Orlov, de 70 años, destacado defensor de los derechos humanos en Rusia y copresidente del centro de derechos humanos Memorial. Se lo juzga por “desacreditar las acciones del ejército ruso” en Ucrania. Una ley aprobada poco después del ataque lanzado por Moscú en febrero de 2022 prohíbe cualquier forma de crítica al ejército ruso.

Tras una primera vista breve, que fue sólo formal, el 3 de julio se celebró una segunda vista. De momento, si no se presentan nuevos cargos contra él, se enfrenta a una pena de tres años de cárcel.

Toda su vida ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos, primero en la desaparecida URSS, luego en la Rusia de Boris Yeltsin, especialmente durante la primera guerra de Chechenia (1994-1996) y, desde 2000, en la Rusia de Vladimir Putin, donde la sociedad civil ha sido paulatinamente, y cada vez más rápidamente en los últimos años, doblegada por el régimen. Su compromiso, que le ha acarreado innumerables problemas judiciales y agresiones físicas, nos permite comprender mejor la magnitud de la tarea a la que se dedican desde hace décadas los defensores de los derechos humanos en Rusia, a menudo arriesgando su libertad y a veces su vida.

Una vida al servicio de los derechos humanos

La vocación de Oleg Orlov se hizo patente muy pronto. En 1979, mientras trabajaba como biólogo en el Instituto de Fisiología Vegetal, imprimió folletos después del trabajo denunciando la guerra de Afganistán y los colocó en entradas de edificios, estaciones de autobús y cabinas telefónicas. En 1981, protestó del mismo modo contra la prohibición del sindicato Solidarność en Polonia. Más tarde explicaría que lo había hecho, asumiendo riesgos considerables en el contexto de la dictadura soviética, porque sentía que no podía callarse.

Naturalmente, a finales de los años ochenta, fue uno de los fundadores de la ONG Memorial. Los miembros de esta organización, creada en un principio para mantener viva la memoria de las víctimas de la represión estalinista y evitar que se volviera a ese tipo de represión, se dieron cuenta rápidamente de que su misión iba de la mano de la protección de los derechos humanos en la Rusia contemporánea.

Oleg Orlov, segundo por la izquierda, en una manifestación conmemorativa en Moscú el 1ᵉʳ de mayo de 1990 en apoyo a Lituania, bloqueada por las autoridades soviéticas por proclamar su independencia. Monumento a D. Bork

En 1990, Orlov abandonó su profesión de biólogo para incorporarse al Comité Parlamentario de Derechos Humanos, creado oficialmente en el seno del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. No le resultó fácil convertirse así en representante oficial del Estado, pero Sergei Kovalev, una de las principales figuras de la disidencia y antiguo preso político soviético, lo convenció para que aceptara: “Debemos aprovechar esta oportunidad, puede que no dure mucho”.

No se equivocaba: Oleg Orlov sólo permaneció en el cargo tres años, durante los cuales sus actividades dieron muchos resultados. En particular, la Comisión de Derechos Humanos redactó importantes leyes sobre la rehabilitación de las víctimas de la represión política, sobre los refugiados y sobre el sistema penitenciario.

En 1993, tras el sangriento conflicto entre el Presidente Boris Yeltsin y el Parlamento, Orlov decidió dejar su cargo oficial para concentrarse en su trabajo con Memorial. Ese mismo año, la ONG creó un Centro de Derechos Humanos, destinado específicamente a documentar las violaciones cometidas por los gobernantes y prestar asistencia, sobre todo jurídica, a las víctimas. Orlov se convirtió rápidamente en su director.

Desde entonces, ni un solo conflicto armado en el que haya participado Rusia ha escapado a la vigilancia de esta organización y de Oleg Orlov en particular: las dos guerras chechenas, la guerra contra Georgia en 2008, la guerra del Donbass en 2014-2016.

No callar ante los crímenes de los gobernantes

“La “limpieza” del pueblo fue acompañada de asesinatos de civiles, violencia contra los detenidos, saqueos y quema de casas. Fue durante esta “limpieza” cuando la mayoría de los habitantes del pueblo fueron asesinados y la mayoría de las casas destruidas. [...]

El fuego de las ametralladoras de los vehículos blindados de transporte de tropas y de los tanques que entraron en la aldea también causó muchas bajas entre los aldeanos. El 7 de abril, el primer día de la operación, dos hombres de 75 y 34 años murieron cuando los soldados entraron en el pueblo. Al día siguiente, el fuego de los vehículos blindados de transporte de tropas o de los tanques mató a una joven de 18 años, a un hombre de 61 y a un adolescente de 16 [...]. Muchos testigos informaron de que los soldados rusos arrojaron granadas deliberadamente en los sótanos y habitaciones de las casas, así como en los patios, sabiendo o sospechando que había gente allí. [...]

El 8 de abril, un hombre de 37 años, que había resultado herido en el bombardeo del día anterior, fue detenido en su casa con su hermano para ser “revisado”. Durante el trayecto, otros detenidos lo llevaron en camilla. Cerca de la estación, por orden de los escoltas, colocaron la camilla en el suelo y los soldados dispararon al herido. El mismo día, los soldados dispararon a quemarropa a un hombre de 62 años en una casa, después lo rociaron con gasolina y lo prendieron fuego”.

Este texto no describe los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en Bucha o Irpin. Está extraído de un informe del Memorial Human Rights Centre, del que Orlov fue uno de los autores, sobre los sucesos acaecidos en el pueblo checheno de Samachki los días 7 y 8 de abril de 1995, durante la primera guerra chechena. Desde entonces, el modus operandi del ejército ruso no ha cambiado mucho.

En 2007, él y un grupo de periodistas fueron secuestrados por pistoleros enmascarados en un hotel de Ingushetia, todavía en el Cáucaso ruso. Llevados fuera de la ciudad, a un campo, fueron amenazados con ser ejecutados y finalmente golpeados, exigiéndoles sus captores que abandonaran Ingushetia y no regresaran jamás.

El modus operandi de las fuerzas represivas en el Cáucaso Norte no ha cambiado con los años, como demuestra el violento ataque contra la periodista de Novaya Gazeta Elena Milashina y el abogado Alexander Nemov, el 4 de julio de 2023. Se encontraban en Chechenia para seguir el juicio de una mujer, Zarema Musaeva, cuyo único delito era ser madre de opositores al sátrapa local, Ramzan Kadyrov, y que fue condenada el mismo 4 de julio a cinco años y medio de cárcel.

Zarema Musayev sentada entre rejas en un tribunal de Grozni, Rusia, martes 4 de julio de 2023 (Foto AP)

A lo largo de los años, Oleg Orlov ha visto cómo sus colegas eran secuestrados, torturados y asesinados, cómo las oficinas de Memorial en el Cáucaso Norte eran incendiadas, cómo el Centro de Derechos Humanos Memorial era declarado agente extranjero en 2014 por las autoridades rusas, y cómo se disolvía el 29 de diciembre de 2021. La disolución entró oficialmente en vigor el 5 de abril de 2022, unos meses antes de que Memorial recibiera el Premio Nobel de la Paz 2022 junto con el activista bielorruso Ales Bialiatski y la ONG ucraniana Centro para las Libertades Civiles.

Durante treinta años, el Centro ha documentado miles de casos de violaciones de derechos humanos y ha intentado que los responsables rindan cuentas. Era obvio que, con la invasión masiva de Ucrania, las autoridades rusas decidirían liquidar de una vez por todas dicha organización y silenciar a sus miembros, ya fuera obligándolos a marcharse o enviándolos a prisión. Sin embargo, Oleg Orlov nunca se ha desanimado de proseguir su labor de defensa de los derechos humanos en este difícil contexto.

Protesta contra la guerra en Ucrania desde Rusia

El 26 de febrero de 2022, dos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, acudió al Parlamento ruso portando una pancarta en la que había dibujado una paloma de la paz. No permaneció allí más de cinco minutos, detenido por la policía. ¿Pensaba que esa paloma dibujada en una hoja A4 detendría la guerra? ¿O que despertaría la conciencia de los diputados rusos?

Por supuesto, no es tan ingenuo, pero una vez más, no pudo mantener la boca cerrada. Entre el 24 de febrero y mayo de 2022, salió a la calle cinco veces para manifestarse solo, y acabó en comisaría todas las veces. En sus pancartas escribió: “Paz a Ucrania, libertad a Rusia”; “La locura de Putin empuja a la humanidad hacia la guerra nuclear”; “Nuestra negativa a conocer la verdad y nuestro silencio nos hacen cómplices del crimen”; “URSS 1945, país victorioso sobre el fascismo; Rusia 2022, país del fascismo triunfante”.

Oleg Orlov es detenido en la Plaza Roja en protesta por la guerra en Ucrania

En todas las ocasiones, un tribunal ruso lo declaró culpable, primero de infringir las normas de reunión, y luego de violar las nuevas leyes adoptadas apresuradamente, que endurecían la censura de cualquier oposición a la guerra. Cuando, en noviembre de 2022, Orlov publicó un artículo en el sitio web francés Mediapart en el que comparaba el régimen de Putin con un régimen fascista, cuya versión rusa colgó en su página de Facebook, el aparato represivo se apoderó inmediatamente de él y lo acusó de “desacreditar repetidamente” las acciones del ejército ruso.

Ahora se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión. Es muy posible que esto no sea más que el principio de una larga persecución. Las autoridades rusas, que conceden fácilmente la amnistía a los asesinos, castigan con dureza cualquier comentario que se haga contra el régimen.

Oleg Orlov no ha sido detenido antes de su juicio. Se ha comprometido a no abandonar el país, como si las autoridades le sugirieran que aún está a tiempo de escapar de la cárcel saliendo clandestinamente de Rusia. Pero a lo largo de su vida, a pesar de las muchas presiones a las que se vio sometido, el activista nunca quiso emigrar. Aunque sabía que estaba amenazado, siempre consideró que su lugar estaba allí, en Moscú y en cualquier lugar del campo.

Hoy en día, no ha vacilado en su decisión. A diferencia de la política soviética sobre la disidencia, que esencialmente impedía a los opositores al régimen abandonar el país, o a veces los utilizaba como moneda de cambio, las autoridades rusas presionan ahora a todos sus críticos para que abandonen el país. Llevan a cabo registros para dejar claro a ciertos opositores que ahora no tienen más remedio que huir o ser encarcelados. Dejan las fronteras abiertas, esperando así “purificar” el país de todos los que se oponen a la guerra y al autoritarismo de Vladimir Putin. Oleg Orlov se negó a ceder a este chantaje. Se quedó y siguió luchando incansablemente por los derechos humanos. A riesgo de perder su libertad durante muchos años.

¿Qué ha sido de Memorial, la organización que fue suya durante todos esos años, ahora liquidada? Su nombre no fue elegido por casualidad: la memoria no puede liquidarse, sean cuales sean los esfuerzos del aparato represivo y judicial ruso. El Centro Conmemorativo de los Derechos Humanos se ha convertido en el Centro Conmemorativo para la Defensa de los Derechos Humanos (una organización creada pero no registrada, que de momento tiene personalidad jurídica en Rusia). Sus objetivos siguen siendo los mismos y sus miembros siguen trabajando, hoy como ayer. Tanto más cuanto que estos derechos nunca han sido tan burlados. Oleg Orlov está aquí para recordárnoslo.

Artículo publicado originalmente en The Conversation- Alain Blum es miembro fundador de Mémorial-France, asociación creada en 2021 para apoyar a la ONG rusa Mémorial y a sus miembros.

Seguir leyendo: