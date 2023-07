Las Fuerzas de Defensa de Israel hallaron un arsenal terrorista escondido en los túneles de una mezquita en Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel acusaron palestinos de la ciudad cisjordana de Yenín de haber convertido una mezquita en un escondite "fortificado"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron el martes a pistoleros palestinos de la ciudad cisjordana de Yenín de haber convertido una mezquita en un escondite “fortificado”, con un túnel subterráneo y un alijo de armas.

Israel se hizo con el control de la mezquita de Al Ansari el lunes por la tarde, tras un tiroteo con pistoleros palestinos de la zona, en el transcurso de una importante operación antiterrorista contra el campo de refugiados de Yenín, según The Times of Israel.

Las FDI afirmaron haber llevado a cabo un ataque con drones contra los palestinos armados que se encontraban fuera de la mezquita y que más tarde habían conseguido entrar.

(@IDF)

“Ayer llevamos a cabo una operación para extraer a hombres armados que utilizaban una mezquita como tapadera para operaciones terroristas”, informaron las FDI en su cuenta de Twitter.

“Hoy, los soldados completaron la misión confiscando los cientos de armas y municiones diferentes, y eliminando los pozos y pozos subterráneos utilizados por los terroristas debajo de la Mezquita”, agregaron.

Las tropas encontraron dos túneles que, según el ejército, estaban conectados. Había explosivos, armas y otros equipos militares dentro de los agujeros y esparcidos por la mezquita, de acuerdo a The Times of Israel.

(@IDF)

“Todo este trabajo de excavación en la mezquita la ha convertido en un lugar fortificado”, dijo el teniente coronel “Mem”, comandante de la unidad de élite Egoz, que sólo puede ser identificado por su rango y la inicial de su nombre en hebreo.

La operación militar israelí en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, continúa este martes tras una noche en la que, en general, no hubo incidentes y en la que los terroristas palestinos decidieron no enfrentarse a las fuerzas israelíes, lo que podría indicar que se acerca el final de la campaña, según The Times of Israel.

Vehículos militares vistos durante una incursión militar israelí en Yenín, Cisjordania, el 4 de julio de 2023. (AP Foto/Majdi Mohammed)

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el ejército tenía unos diez emplazamientos en el conflictivo campo de refugiados de la ciudad que pretendía registrar en las próximas horas.

“La resistencia de los hombres armados esta noche ha sido escasa. Huyeron de los objetivos que alcanzamos”, declaró Hagari en una llamada con periodistas, señalando que era probable que la operación concluyera en cuestión de días, en lugar de semanas.

Aseguró que las FDI tenían información de inteligencia de que los sitios se estaban utilizando para fabricar explosivos y otras armas.

La redada a gran escala en el campo de Yenín, que comenzó un lunes, es una de las operaciones militares más intensas en Cisjordania en casi dos décadas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una presión mayor por parte de sus aliados políticos ultranacionalistas para una respuesta más firme a los últimos ataques contra colonos israelíes, incluyendo el tiroteo del mes pasado en el que fallecieron cuatro personas.

(Con información de AP)

