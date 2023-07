Segundo día de operativos en Cisjordania: Israel aseguró que los terroristas “huyen de los objetivos alcanzados”

Vista general de una calle en medio de una operación militar israelí, en Yenín, en Cisjordania. 4 de julio de 2023. REUTERS/Mohamad Torokman

La operación militar israelí en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, continúa este martes tras una noche en la que, en general, no hubo incidentes y en la que los terroristas palestinos decidieron no enfrentarse a las fuerzas israelíes, lo que podría indicar que se acerca el final de la campaña, según The Times of Israel.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el ejército tenía unos diez emplazamientos en el conflictivo campo de refugiados de la ciudad que pretendía registrar en las próximas horas.

"Los lugares sagrados, como la mezquita de Al-Nasr, no deben utilizarse como fachada para el terrorismo. Repleta de munición y con dos fosas subterráneas con artefactos explosivos, es sólo un ejemplo de cómo los terroristas abusan de los ciudadanos de Yenín", publicaron las FDI en su cuenta de Twitter (@IDF)

“La resistencia de los hombres armados esta noche ha sido escasa. Huyeron de los objetivos que alcanzamos”, declaró Hagari en una llamada con periodistas, señalando que era probable que la operación concluyera en cuestión de días, en lugar de semanas.

Aseguró que las FDI tenían información de inteligencia de que los sitios se estaban utilizando para fabricar explosivos y otras armas.

Vehículos militares vistos durante una incursión militar israelí en Yenín, en Cisjordania, el 4 de julio de 2023. (AP Foto/Majdi Mohammed)

La redada a gran escala en el campo de Yenín, que comenzó un lunes, es una de las operaciones militares más intensas en Cisjordania en casi dos décadas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una presión mayor por parte de sus aliados políticos ultranacionalistas para una respuesta más firme a los últimos ataques contra colonos israelíes, incluyendo el tiroteo del mes pasado en el que fallecieron cuatro personas.

La incursión estuvo motivada porque, en el último año, unos 50 ataques contra israelíes salieron de Yenín, dijo el contralmirante Hagari, el lunes.

El campo de Yenín y la ciudad adyacente han sido uno de los principales escenarios de la nueva oleada de violencia entre israelíes y palestinos que comenzó a agravarse en la primavera boreal de 2022. También fue un foco importante durante el segundo alzamiento palestinos a principios de los 2000.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una reunión del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, 2 de julio de 2023 REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Cientos de soldados israelíes continuaban en el campo el martes, donde incautaban armas y explosivos y destruían túneles y puestos de mando, añadió el ejército.

Los medios israelíes reportaron la detención de al menos 120 presuntos insurgentes palestinos desde el lunes.

Según The Associated Press, los ataques palestinos contra israelíes se cobraron la vida de al menos 26 israelíes en 2023.

(Con información de AP)

