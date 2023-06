Biden ofreció ayuda a Trudeau para combatir los incendios en Canadá: el humo sigue afectando a Nueva York y llegaría hasta Noruega

Un hombre corre al amanecer pese al humo este jueves mientras el sol se levanta sobre el firmamento de Manhattan (AP)

En los mapas de calidad del aire, el color púrpura indica lo peor. En realidad, se trata de una niebla espesa y peligrosa que está perturbando la vida cotidiana de millones de personas en Estados Unidos y Canadá, borrando el horizonte y tiñendo el cielo de naranja.

Y con los sistemas meteorológicos se espera que apenas se mueven, la manta de humo ondulante de los incendios forestales en Quebec y Nueva Escocia y el envío de penachos de partículas finas tan lejos como Carolina del Norte debe persistir hasta el jueves y posiblemente el fin de semana.

Eso significa al menos otro día, o más, de un desvío de estilo distópico que ha echado a los jugadores de los campos de béisbol, a los actores de los escenarios de Broadway, ha retrasado miles de vuelos y ha provocado un resurgimiento del uso de máscaras y del trabajo a distancia, todo ello mientras aumenta la preocupación por los efectos sobre la salud de la exposición prolongada a un aire tan malo.

El mapa de IQAir pone a Nueva York como la ciudad con peor calidad de aire

La torre del One World Trade Center en Manhattan vista desde Jersey City (REUTERS/Mike Segar)

El sistema meteorológico que está provocando la gran humareda canadiense-estadounidense -un sistema de baja presión sobre Maine y Nueva Escocia- “probablemente se quedará por aquí al menos durante los próximos días”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. Bryan Ramsey.

“Es probable que las condiciones sigan siendo poco saludables, al menos hasta que cambie la dirección del viento o se apaguen los incendios”, dijo Ramsey. “Dado que los incendios están arrasando - son realmente grandes - es probable que continúen durante semanas. Pero en realidad todo dependerá del cambio del viento”.

En todo el este de EE.UU., las autoridades advirtieron a los residentes a permanecer en el interior y limitar o evitar las actividades al aire libre de nuevo el jueves, la ampliación de “Código Rojo” alertas de calidad del aire en algunos lugares por tercer día consecutivo, ya que los pronósticos mostraron vientos siguen empujando el aire lleno de humo hacia el sur.

Manhattan, cubierta por el humo (Reuters)

Un hombre habla por teléfono mientras observa la bruma en el puente George Washington, visto desde Fort Lee, Nueva Jersey (AP Foto/Seth Wenig)

En Washington DC, la alcaldesa Muriel Bowser ordenó a las escuelas cancelar el recreo al aire libre, deportes y excursiones el jueves. En los suburbios de Filadelfia, las autoridades habilitaron un refugio de emergencia para que las personas que viven al aire libre puedan resguardarse de la bruma.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el estado iba a poner a disposición de los ciudadanos un millón de mascarillas N95 -el tipo de mascarilla que se utilizaba en el momento álgido de la pandemia del COVID-19- en las instalaciones del estado, incluidas 400.000 en la ciudad de Nueva York. También instó a los residentes a no moverse.

“No hace falta que salgan a dar un paseo. No es necesario llevar al bebé en el cochecito”, dijo Hochul el miércoles por la noche. “No es un momento seguro para hacerlo”.

Puede que el mensaje esté calando. Hasta ahora, según las autoridades, la ciudad de Nueva York todavía no ha registrado un aumento de las llamadas al 911 relacionadas con problemas respiratorios y paradas cardiacas.

Más de 400 incendios en Canadá han provocado el desplazamiento de 20.000 personas. Estados Unidos ha enviado más de 600 bomberos y equipos a Canadá. Otros países también están ayudando.

Incendio en Fort Nelson, Columbia Británica, Canadá (via Reuters)

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, habló el miércoles por teléfono con el presidente estadounidense, Joe Biden. La oficina de Trudeau dijo que agradeció a Biden su apoyo y que ambos líderes “reconocieron la necesidad de trabajar juntos para hacer frente a los devastadores impactos del cambio climático.”

“El presidente Biden habló hoy con el primer ministro Trudeau de Canadá para ofrecerle apoyo incondicional para responder a los históricos y devastadores incendios que están quemando a Canadá”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Hasta el momento, EEUU ha enviado a Canadá a unos 600 bomberos para combatir las llamas y Biden ha ordenado que se usen todos los recursos federales necesarios para la extinción de los incendios que ya impactan a ambos países.

Durante la llamada, los dos dirigentes reconocieron “la necesidad de trabajar de forma conjunta para responder el impacto devastador del cambio climático”, que está detrás del incremento de los incendios en Canadá.

Las autoridades canadienses afirman que ésta se perfila como la peor temporada de incendios forestales de la historia del país. Empezó pronto, en un terreno más seco de lo habitual, y se aceleró rápidamente. El humo de las llamas ha estado llegando a Estados Unidos desde el mes pasado, pero se intensificó con los recientes incendios en Quebec, donde el miércoles se consideraron fuera de control unos 100. “Puedo saborear el aire”, dijo el Dr. Ken Strumpf.

“Puedo saborear el aire”, dijo el doctor Ken Strumpf en un post de Facebook desde Siracusa, Nueva York, donde el cielo adoptó el colorido apodo de la universidad local: Orange.

Un hombre usa mascarilla por el humo en Queens (Reuters)

El humo era tan denso en Ottawa, la capital de Canadá, que apenas se veían las torres de oficinas situadas al otro lado del río Ottawa. En Toronto, Yili Ma dijo que su grupo de excursionistas había cancelado una excursión prevista para esta semana, y que ella renunciaba a los patios de los restaurantes, una tradición veraniega muy apreciada en un país conocido por sus duros inviernos.

“He guardado mi mascarilla durante más de un año, y ahora me la estoy poniendo desde ayer”, se lamentó Ma.

En el este de Quebec llovió un poco el miércoles, pero Simon Legault, meteorólogo de Environment Canada en Montreal, dijo que no se esperan lluvias significativas durante días en las zonas remotas del centro de Quebec, donde los incendios son más intensos.

En Estados Unidos, las autoridades federales suspendieron algunos vuelos con destino al aeropuerto neoyorquino de LaGuardia y redujeron la velocidad de los aviones con destino a Newark y Filadelfia porque el humo limitaba la visibilidad.

Los partidos de los Yankees y los Phillies de las Grandes Ligas de Béisbol fueron aplazados. En Broadway, “Hamilton” y “Camelot” cancelaron sus representaciones del miércoles y la estrella de “Prima Facie”, Jodie Comer, abandonó una matiné a los 10 minutos por dificultades respiratorias. El espectáculo se reanudó con una suplente, dijeron los publicistas.

La vista desde el puente Brooklyn en Nueva York (Reuters)

Tampoco iba a ser en el escenario al aire libre de Central Park. Shakespeare in the Park canceló sus representaciones de “Hamlet” del jueves y el viernes, alegando que “no es más noble para la mente sufrir las hondas y flechas de un aire miserable”.

El humo no se limita a América del Norte. En Europa, se espera que una espesa niebla llegue a Noruega este jueves.

Científicos de la atmósfera y el clima del Instituto Noruego de Investigación Climática y Medioambiental utilizaron un modelo de previsión para predecir cómo viajaría el humo a través de la atmósfera.

El humo se ha desplazado sobre Groenlandia e Islandia desde el 1 de junio, y las observaciones en el sur de Noruega han registrado concentraciones crecientes de partículas aerosolizadas, según la institución de investigación independiente. “Es posible que veamos algo de bruma o que huela a humo”, declaró Nikolaos Evangeliou, investigador principal del NILU. “Sin embargo, no creemos que el número de partículas en el aire aquí en Noruega sea lo suficientemente grande como para ser perjudicial para nuestra salud”.

(Con información de AP)

