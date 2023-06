El drama de un padre ucraniano que encontró a su hija de dos años muerta entre los escombros tras un bombardeo ruso

Se ve un juguete en un sitio de un edificio de apartamentos gravemente dañado por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Pidhorodnie, en las afueras de Dnipro, Ucrania, el 4 de junio de 2023. REUTERS/Mykola Synelnykov

Un hombre ucraniano corrió a su casa en las afueras de la ciudad central de Dnipro con la esperanza de rescatar a su familia, solo para encontrar a su hija de 2 años muerta y a su esposa gravemente herida mientras ayudaba a sacarlos de los escombros de su apartamento destruido en uno de Los últimos ataques aéreos de Rusia a Ucrania, informaron las autoridades el domingo.

Tras el ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que al menos 500 niños ucranianos han sido asesinados desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. Las Naciones Unidas dicen que alrededor de 1,000 menores ucranianos más han resultado heridos y miles más han sido deportados a la fuerza a Rusia.

Zelensky, quien el jueves conmemoró el Día Internacional del Niño, dijo que “las armas y el odio rusos continúan tomando y destruyendo las vidas de los niños ucranianos todos los días”, y agregó que “muchos de ellos podrían haberse convertido en eruditos, artistas, campeones deportivos famosos, contribuyendo a la historia de Ucrania”.

“¡Debemos aguantar y ganar esta guerra!” dijo. “¡Toda Ucrania, toda nuestra gente, todos nuestros niños, deben estar libres del terror ruso!”

Liza, la niña de dos años, murió cuando un misil ruso cayó el sábado por la noche en un patio al lado de su edificio de apartamentos mientras estaba en casa con su madre, dijo Serhiy Lysak, gobernador regional de Dnipropetrovsk. El padre de la niña corrió a casa del trabajo.

“El padre estaba de servicio y, según me dijeron, él personalmente limpió los escombros y sacó a su esposa y su hija. Imagínese la magnitud de esta tragedia”, dijo la viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, al informar sobre el rescate que duró hasta la madrugada del domingo. La madre de la niña fue hospitalizada en cuidados intensivos.

Los rescatistas trabajan en el sitio de un edificio residencial gravemente dañado por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en las afueras de la ciudad de Dnipro, Ucrania, 4 de junio de 2023. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Folleto vía REUTERS

Zelensky dijo que cinco niños estaban entre las 25 personas heridas en el ataque del sábado, que dañó dos edificios residenciales.

La madre de uno de los niños se sentó entre concreto roto, metal retorcido, juguetes y ropa de niños cerca de su edificio de apartamentos y describió lo que sucedió.

“Estaba corriendo desde la estación eléctrica a través del tráfico”, recordó Alyona Serednyak. “Estaba corriendo a casa. Mi hijo estaba solo en casa. Tratamos de sacar a mi hijo de debajo de la jaula en la ventana”.

Dijo que lograron liberarlo y ahora está hospitalizado en cuidados intensivos.

Al igual que Zelensky, su esposa Olena se centró el domingo en el sufrimiento de los niños en la guerra y les dedicó un monumento en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv.

“Los padres toman la mano de sus hijos cuando dan sus primeros pasos, cuando los llevan por primera vez al jardín de infantes, a la escuela”, dijo la primera dama de Ucrania. “Lo peor que puedes imaginar es tomar la mano de un niño muerto. Simplemente no debería ser así. ¡Los niños deben vivir!”

Los ataques con misiles de crucero y aviones no tripulados rusos el domingo se dirigieron a múltiples áreas del país, incluida la capital, Kiev.

La fuerza aérea ucraniana actualizó las cifras anteriores y dijo que las defensas aéreas derribaron seis de los ocho drones autoexplosivos Shahed y dispararon cuatro de los seis misiles de crucero.

Familiares lamentan la muerte de una persona luego de un ataque ruso contra Kiev, Ucrania, el jueves 1 de junio de 2023. (AP Foto/Alex Babenko)

El portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yurii Ihnat, dijo que dos misiles alcanzaron una base aérea militar en Kropyvnytskyi, en la provincia de Kyrovohrad, en el centro de Ucrania. No reportó daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ejército destruyó aviones de combate y depósitos de municiones ucranianos en ataques contra aeródromos ucranianos, pero no dio más detalles.

El ejército ruso ha informado de ataques en los últimos días contra baterías de defensa aérea ucranianas, bases aéreas, depósitos de tropas y municiones, fábricas de producción militar, puntos de mando y observación y otras posiciones en el campo de batalla. Los ataques se producen cuando los funcionarios ucranianos se abstienen de anunciar el lanzamiento de su tan esperada contraofensiva para recuperar más territorio ocupado por Rusia, aunque el ritmo de la actividad militar sugiere que la operación ya podría estar en marcha.

Las fuerzas ucranianas mantuvieron la presión sobre las fuerzas rusas en la ciudad oriental de Bakhmut, cuyo control Moscú reclamó el mes pasado después de la batalla más larga y sangrienta de la guerra.

En otros lugares, los rusos que luchan junto a las fuerzas ucranianas declararon que habían lanzado nuevos ataques en la región rusa de Belgorod, que limita con Ucrania. Uno de los grupos, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, publicó videos el domingo que mostraban una supuesta redada y ofrecían intercambiar prisioneros con las autoridades rusas. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los videos.

El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, respondió a la oferta de intercambio de prisioneros en un video propio, diciendo que era escéptico de que los cautivos aún estuvieran vivos, pero que estaba abierto a una reunión para discutir un intercambio. El Cuerpo de Voluntarios Rusos dijo en un video publicado más tarde que no se había producido ninguna reunión y que los prisioneros rusos serían entregados a las fuerzas ucranianas, que periódicamente han intercambiado prisioneros con Rusia en una de las pocas áreas de cooperación.

En esta foto distribuida por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, los bomberos echan agua sobre un policlínico tras un ataque ruso a la ciudad de Dnipró, Ucrania, viernes 26 de mayo de 2023. (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania via AP)

Gladkov también informó el domingo de más bombardeos ucranianos en el distrito fronterizo de Shebekino y áreas vecinas. Dijo que al menos dos personas murieron y varias personas resultaron heridas el sábado y que se iniciaron varios incendios. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las fuerzas del país repelieron un intento de incursión en la ciudad de Novaya Tavolzhanka.

Algunos observadores ven los ataques en Belgorod, que llevaron a las autoridades rusas a evacuar a miles de residentes, como parte de los esfuerzos de Ucrania para distraer a Moscú y estirar sus fuerzas para ayudar a que la contraofensiva tenga éxito.

En Crimea, que Rusia anexó ilegalmente a Ucrania en 2014, el líder regional Sergei Aksenov informó de un ataque con aviones no tripulados ucranianos en la ciudad de Dzhankoi el domingo temprano. Afirmó que cinco de los drones atacantes fueron derribados y otros cuatro atascados y obligados a aterrizar, y agregó que no hubo víctimas.

Las últimas incursiones rusas en ciudades ucranianas despertaron preocupaciones sobre la seguridad civil después de que los funcionarios anunciaran que casi una cuarta parte de los 4.800 refugios antiaéreos que inspeccionaron estaban cerrados o no aptos para su uso.

(Con información de AP)

