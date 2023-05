Volodimir Zelensky visitó el frente de batalla en el este de Ucrania para celebrar el Día de los Marinos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, posa para una foto con los infantes de marina ucranianos durante una celebración del día de los infantes de marina ucranianos en primera línea, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, 23 de mayo de 2023. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Folleto vía REUTERS

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitó este martes la línea del frente de batalla en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, anunció la Presidencia.

El jefe de Estado “visitó posiciones de primera línea en la zona de defensa Vugledar-Marinka”, donde se libran desde hace meses combates con el ejército ruso, indicó la Presidencia en un comunicado, en el que difundió fotos del mandatario con militares.

La visita del mandatario a sus tropas en el frente tuvo como motivo principal felicitar a los marinos ucranianos que hoy celebran su día en Ucrania, según un comunicado publicado en la cuenta oficial del jefe del Estado en Telegram.

La oficina presidencial ucraniana informó después que el presidente había visitado a sus soldados en la zona del frente cercana de Vugledar y Mariinka, en la provincia oriental de Donetsk.

“Nuestros defensores. El frente. Hoy estoy aquí para felicitar a nuestros combatientes por el Día de los Marinos Ucranianos”, escribió Zelensky en Telegram. “¡Gloria a todos los que defienden a Ucrania!”, agregó.

La nota va acompañada de numerosas fotos en las que el presidente posa con soldados o los saluda. La mayoría de soldados que aparecen en las imágenes llevan la boina azul que identifica a los marinos ucranianos.

“Cada día en el campo de batalla, los marinos ucranianos demuestran ser una fuerza poderosa que destruye al enemigo, libera tierra ucraniana y lleva a cabo las tareas más difíciles en las condiciones más difíciles”, dijo Zelensky, citado en el comunicado de la oficina presidencial.

Durante su visita, el jefe del Estado ucraniano también condecoró a algunos de los militares desplegados en la zona por “el coraje y el heroísmo” demostrado en “la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania” en el campo de batalla.

El presidente también anunció la creación de un “Cuerpo de Marinos” que “incrementará de forma significativa el potencial” de este componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Esto se lleva a cabo, luego de que el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, arremetiera el lunes contra el ejército ruso por un supuesto ataque en la región rusa de Belgorod, afirmando que “hoy la operación militar especial se ha convertido en una guerra total”.

“Hay una guerra de facto. Hoy la “operación (militar) especial” se ha convertido en una guerra total. No es la primera vez que hay explosiones y muertos en las regiones de Belgorod, Kursk y Bryansk”, dijo Prigozhin.

Luego, el jefe de Wagner, estrecho aliado de Putin y quien mantiene una disputa de poder con los altos mandos militares rusos, volvió a cargar contra el ejército ruso, al que acusó de “no hacer nada” para reforzar las fronteras rusas.

“Que yo sepa, el ejército ruso no hace nada para reforzar nuestras fronteras en las direcciones por las que puede entrar el ejército ucraniano. Debe hacerlo (el Ministerio), es su responsabilidad directa. No son el Ministerio de Delitos, por lo que no pueden delinquir, sino el Ministerio de Defensa, por lo que están obligados a defender el país”, dijo.

El gobernador de la región rusa de Belgorod declaró el lunes que un “grupo de sabotaje” ucraniano había entrado en territorio ruso en el distrito de Graivoron, fronterizo con Ucrania, y estaba siendo repelido por las fuerzas rusas.

(Con información de EFE)

