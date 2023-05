El funeral de la reina Isabel II costó más de USD 200 millones a las arcas públicas del Reino Unido

Foto de archivo: El coche fúnebre que lleva el ataúd de la reina Isabel II es escoltado a lo largo del Long Walk hacia el castillo de Windsor el día del funeral de Estado el 19 de septiembre de 2022 (REUTERS/Paul Childs)

El funeral de la reina Isabel II y todos los actos relacionados con el fallecimiento de la monarca costaron a las arcas públicas de Reino Unido 162 millones de libras (unos 200 millones de euros), según estadísticas divulgadas por el propio Gobierno británico y que detallan el gasto por ministerio.

El ministerio de Interior copó casi la mitad del coste total, en concreto 74 millones de libras, mientras que el departamento de Cultura, Medios y Deporte destinó 57 millones de libras a unos fastos que tuvieron como principal acto el funeral de Estado que tuvo lugar el 19 de septiembre.

El principal secretario del Tesoro, John Glen, defendió que la prioridad del Gobierno entonces fue la de la garantizar que todo transcurriese de manera “tranquila” y “con el nivel adecuado de dignidad”, al tiempo que se debía garantizar la seguridad de toda la población, informó la cadena BBC.

El rey Carlos III y la reina consorte caminan detrás del féretro de la reina Isabel II en la Abadía de Westminster, Londres, el 19 de septiembre de 2022 (Jack Hill/REUTERS)

Más de 5.000 agentes de policía fueron desplegados por todo el Reino Unido durante los diez días de luto nacional. Muchos de ellos fueron destinados a Londres y Escocia, donde murió la reina tras un año de deterioro de su salud.

Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022, con 96 años, en su castillo escocés de Balmoral. De allí, su féretro fue trasladado a la capital escocesa Edimburgo, para una primera capilla ardiente, antes de ser expuesto al público en Londres durante cinco días en Westminster Hall, la sala más antigua del Parlamento británico, por dondo desfilaron cientos de miles de personas.

Foto de archivo: A las 06:02 de la mañana del día de su funeral, los últimos miembros del público presentan sus respetos ante el féretro de la reina Isabel II en el Palacio de Westminster el lunes 19 de septiembre de 2022 (Yui Mok/REUTERS)

El funeral de Estado se celebró en la Abadía de Westminster, ante 2.000 invitados, incluidos cientos de dignatarios y dirigentes extranjeros. Y después hubo una ceremonia privada en el Castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, donde la reina fue enterrada junto a sus padres y su esposo, el príncipe Felipe.

Carlos III ejerce de rey desde el mismo instante del fallecimiento de su madre, aunque la coronación formal no tuvo lugar hasta este 6 de mayo. Aún no se han divulgado las cifras relativas a esa reciente ceremonia de tres días pero el grupo antimonárquico Republic calculó que costó al menos 100 millones de libras a las arcas públicas, en un momento en que los contribuyentes británicos se enfrentan a una grave crisis del coste de la vida, por una inflación que no baja del 10 por ciento.

(Con información de AFP y EuropaPress)

