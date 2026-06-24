Thomas Greg & Sons denunció penalmente al abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, por presunta campaña para sabotear el escrutinio electoral

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos en los que denunció supuestas irregularidades electorales - crédito Lina Gasca/Colprensa

Una nueva controversia judicial surgió tras las elecciones presidenciales de 2026 luego de que la empresa Thomas Greg & Sons informara que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Luis Guillermo Pérez Casas por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento.

La acción fue instaurada por intermedio del abogado Mauricio Pava Lugo, quien sostuvo que el dirigente político habría impulsado una estrategia de difusión de información que, según la compañía, contribuyó a instalar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral mediante interpretaciones que consideran equivocadas sobre el funcionamiento técnico del sistema de escrutinio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos en los que denunció supuestas irregularidades electorales, cuestionó la legitimidad de los resultados y promovió llamados para suspender el escrutinio nacional y excluir determinadas mesas de votación.

Según la posición expuesta por Thomas Greg & Sons, dichas actuaciones habrían construido una narrativa de fraude electoral que, a juicio de la empresa, carecía de sustento y terminó afectando el desarrollo normal del proceso democrático y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Noticia en desarrollo...