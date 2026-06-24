Colombia

Thomas Greg & Sons denunció penalmente al abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, por presunta campaña para sabotear el escrutinio electoral

La empresa aseguró que las actuaciones del senador electo habrían contribuido a generar dudas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales, que dieron por ganador a Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos en los que denunció supuestas irregularidades electorales - crédito Lina Gasca/Colprensa

Una nueva controversia judicial surgió tras las elecciones presidenciales de 2026 luego de que la empresa Thomas Greg & Sons informara que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Luis Guillermo Pérez Casas por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento.

La acción fue instaurada por intermedio del abogado Mauricio Pava Lugo, quien sostuvo que el dirigente político habría impulsado una estrategia de difusión de información que, según la compañía, contribuyó a instalar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral mediante interpretaciones que consideran equivocadas sobre el funcionamiento técnico del sistema de escrutinio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos en los que denunció supuestas irregularidades electorales, cuestionó la legitimidad de los resultados y promovió llamados para suspender el escrutinio nacional y excluir determinadas mesas de votación.

Según la posición expuesta por Thomas Greg & Sons, dichas actuaciones habrían construido una narrativa de fraude electoral que, a juicio de la empresa, carecía de sustento y terminó afectando el desarrollo normal del proceso democrático y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Thomas Greg & SonsLuis Guillermo PérezMauricio PavaEscrutinio electoralElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Consejo de Estado suspendió los topes, las multas y las sanciones que impuso Coljuegos a la publicidad de apuestas por internet

Un fallo del alto tribunal puso el ojo a los límites de la capacidad regulatoria de la administración y el alcance de las facultades de supervisión de Coljuegos sobre una industria que opera bajo un marco legal y contractual específico

El Consejo de Estado suspendió los topes, las multas y las sanciones que impuso Coljuegos a la publicidad de apuestas por internet

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

La tasa de interés de los bancos subiría antes de que Abelardo de la Espriella asuma como presidente de Colombia: de cuánto sería

Analistas consultados por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores esperan que el Emisor “mantenga una postura restrictiva durante los próximos meses”

La tasa de interés de los bancos subiría antes de que Abelardo de la Espriella asuma como presidente de Colombia: de cuánto sería

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

El Gobierno interino de Venezuela reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia e hizo petición especial

A través de un comunicado oficial firmado por el canciller Yván Gil, Caracas reconoció el triunfo del abogado y destacó la importancia de mantener el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo entre ambas naciones

El Gobierno interino de Venezuela reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia e hizo petición especial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Yailin ‘La Más Viral’ impacta en redes sociales tras mostrar su nueva imagen sin implantes

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

Los empresarios de la selección Colombia: nueve futbolistas que brillan dentro y fuera de la cancha con restaurantes, empresas y fundaciones

Deportes

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Daniel Muñoz no comenzó como lateral derecho en el fútbol: esta es la posición que tuvo en sus inicios

Carlos Queiroz criticó al VAR tras una jugada polémica en el empate Ghana vs. Inglaterra en el Mundial 2026: “Se fueron a tomar un café”

Juan Fernando Quintero recordó con cariño a Néstor Pekerman tras la victoria de la selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026: “Al viejo lo amo”