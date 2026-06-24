Iván Duque celebró la ventaja de Keiko Fujimori y destacó la defensa de la democracia y la libertad: “Perú habló”

Duque aseguró que el resultado en Perú representa un respaldo ciudadano a la democracia, la libertad y la institucionalidad - crédito Angela Ponce/REUTERS y Álvaro Tavera/Colprensa

La elección presidencial en Perú continúa generando reacciones dentro y fuera de ese país luego de que la candidata Keiko Fujimori tomara una ventaja que, de acuerdo con los datos oficiales del escrutinio, se ha vuelto inalcanzable frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez. Aunque los resultados definitivos aún deben ser proclamados por las autoridades electorales peruanas, la diferencia entre ambos candidatos ya no podría revertirse con las actas pendientes por contabilizar.

En ese contexto, uno de los pronunciamientos que llamó la atención fue el del expresidente de Colombia Iván Duque, quien utilizó su cuenta en la red social X para felicitar a Fujimori por lo que calificó como una victoria electoral y para destacar lo que considera un mensaje de respaldo a la democracia, la libertad y la institucionalidad en la región.

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A través de su publicación, Duque expresó su respaldo a la candidata peruana y relacionó el resultado con los desafíos políticos que enfrentan los países latinoamericanos. “Felicitaciones a Keiko Fujimori por su victoria y elección como nueva Presidenta del Perú. Este resultado envía un mensaje claro en defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad, y abre una nueva etapa de progreso, confianza y desarrollo para el pueblo peruano”, escribió el exmandatario colombiano.

En el mismo mensaje agregó que “los desafíos de nuestra región exigen firmeza en los principios democráticos y liderazgo para proteger las libertades y fortalecer las instituciones”.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Duque sostuvo que el resultado electoral peruano envía una señal sobre la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y proteger las libertades en América Latina - crédito @IvanDuque/X

Y es que de acuerdo con los datos divulgados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99,86% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori alcanza el 50,118 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez registra el 49,882%. De confirmarse la victoria, el resultado representaría el retorno del fujimorismo al poder más de dos décadas después de la caída del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y es padre de la candidata de 51 años.

En su pronunciamiento, Duque también aprovechó la situación política colombiana y a los recientes acontecimientos electorales en el país. “Perú habló y, el pasado 21 de junio, Colombia también se pronunció en defensa de la libertad, la democracia, la seguridad y el porvenir de nuestra patria. La voz de los ciudadanos se hizo sentir en favor de las instituciones, el Estado de derecho y el futuro de la región”, afirmó el expresidente.

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Perú también reaccionó a los resultados electorales en Colombia

La Cancillería peruana destacó la participación ciudadana en los comicios colombianos y reiteró su interés en promover la cooperación, la integración y las relaciones de amistad entre ambas naciones - crédito prensa Abelardo De La Espriella

Mientras avanzaba el escrutinio peruano, el Gobierno de ese país también se pronunció sobre el panorama político colombiano. El miércoles 24 de junio, la Cancillería peruana felicitó al candidato Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia, según los resultados provisionales conocidos hasta el momento.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que saludaba al pueblo colombiano por su participación en la jornada electoral. “El Perú reitera su mejor disposición para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre nuestros países, en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos”, expresó la Cancillería.

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El pronunciamiento se produjo en medio de un proceso de recomposición de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú. Ambos países atravesaron un periodo de tensión que derivó en la ruptura de relaciones en 2023 tras la destitución del entonces presidente peruano Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte, cuya legitimidad fue cuestionada por el presidente colombiano Gustavo Petro.

El pronunciamiento peruano se produjo en un contexto de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, después de varios episodios de tensión política registrados entre 2023 y 2024 - crédito Comex

Posteriormente, en marzo de 2025, los cancilleres de ambas naciones acordaron en Lima relanzar la relación bilateral. Ese acercamiento ocurrió después de otro episodio de tensión registrado en 2024, cuando Petro acusó a Perú de ocupar de manera ilegal la isla de Santa Rosa, ubicada en la frontera amazónica compartida por ambos países.

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