Ucrania dijo que la contraofensiva contra Rusia necesita más armas de Occidente

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, habla durante una rueda de prensa en Bagdad, Irak, el 17 de abril de 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, rebajó las expectativas de la esperada contraofensiva de primavera (boreal) del ejército de Ucrania, al tiempo que pidió más armas, en una entrevista publicada este miércoles en el diario Bild.

“No consideren esta contraofensiva la última, porque no sabemos lo que saldrá de ella. Y si con esta contraofensiva tenemos éxito en la liberación de nuestros territorios, entonces al final dirán, sí, ha sido la última, pero si no, entonces eso significa que tenemos que prepararnos para la próxima contraofensiva”, declaró.

Kuleba subrayó que Ucrania necesita mucho más armamento para su lucha contra las fuerzas de ocupación rusas.

“Desde el punto de vista táctico, se trata naturalmente de armas, porque para ganar la guerra se necesitan armas, armas y más armas. Alemania tiene muchas, y mucho depende de Alemania”, con Rheinmetall “como una especie de titán de la industria armamentística en Europa y probablemente en el mundo”.

“Necesitamos munición de artillería, sobre todo para largas distancias. Necesitamos vehículos blindados, necesitamos sistemas de defensa antiaérea, todo eso está disponible en Alemania y Alemania ha suministrado. Y Alemania puede suministrar todavía más”, afirmó.

Un miembro del servicio ucraniano de una 28ª brigada mecanizada separada que lleva el nombre de los Caballeros de la Campaña de Invierno de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dispara un lanzagranadas antitanque en una línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Bakhmut, Ucrania 3 de mayo 2023. REUTERS/Sofiia Gatilova/Archivo

Ucrania también necesita aviones de combate y en este caso, al no ser los F-16 una tecnología alemana, lo que espera Kiev de Alemania es “que desempeñe un papel activo en la construcción de una coalición de países”.

A diferencia de lo que ocurre con los tanques Leopard, en este caso la decisión no corresponde a Alemania, sino a Estados Unidos.

Señaló que si Alemania puede enviar cazas MiG, “eso sería útil, pero no resuelve el problema”, porque de lo que se trata no es de la cantidad, sino de la calidad de los aviones, y en este sentido, “el F-16 es el mejor” que hay en el mercado.

Soldados de pie sobre un tanque en un lugar de entrenamiento, donde los soldados ucranianos reciben entrenamiento de mantenimiento en tanques Leopard 1A5, en la base Bundeswehr del ejército alemán, parte de la Misión de Asistencia Militar de la UE en apoyo de Ucrania (EUMAM Ucrania) en Klietz, Alemania, 5 de mayo de 2023. REUTERS/Nadja Wohlleben/Archivo

Kuleba dijo no subestimar el potencial de Rusia, “pero los últimos 14 meses de guerra han demostrado que los ucranianos pueden ganar”, afirmó, pero, según el ministro, no se trata tanto del número de soldados, como del equipamiento y de las armas.

“Y por eso la industria armamentística es tan importante. No sólo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y proteger a Europa, sino también para reponer las propias reservas”, afirmó.

La “máxima prioridad”, según Kuleba, es que Alemania y otros países produzcan más municiones y armas.

(Con información de EFE)

