Una imagen del brutal ataque ruso a la maternidad de Mariupol ganó el premio World Press Photo

El fotógrafo Evgeniy Maloletka da un discurso junto a la foto que ganó el galardón (AP)

Evgeniy Maloletka, fotógrafo de la agencia Associated Press, ganó este jueves el premio World Press Photo of the Year por su estremecedora imagen de una mujer embarazada que es transportada por el personal de urgencias a través de los destrozados terrenos de una maternidad en la ciudad ucraniana de Mariupol, en el caótico período posterior a un ataque ruso.

La imagen del fotógrafo ucraniano del 9 de marzo de 2022 de la mujer herida de muerte, con la mano izquierda sobre el bajo vientre izquierdo ensangrentado, puso de manifiesto el horror de la brutal embestida rusa en la ciudad portuaria oriental a principios de la guerra.

La mujer de 32 años, Iryna Kalinina, murió a causa de sus heridas media hora después de dar a luz al cuerpo sin vida de su bebé, llamado Miron.

Iryna Kalinina, una embarazada herida de 32 años, es transportada desde una maternidad dañada por un ataque aéreo ruso en Mariupol (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo)

“Para mí es un momento que siempre quiero olvidar, pero no puedo. La historia siempre permanecerá conmigo”, declaró Maloletka en una entrevista antes del anuncio.

“Evgeniy Maloletka captó una de las imágenes más definitorias de la guerra entre Rusia y Ucrania en circunstancias increíblemente difíciles. Sin su valor inquebrantable, poco se sabría de uno de los ataques más brutales de Rusia. Estamos enormemente orgullosos de él”, declaró la Vicepresidenta Senior y Editora Ejecutiva de AP, Julie Pace.

El Director de Fotografía de AP, J. David Ake, añadió: “No es frecuente que una sola imagen quede grabada en la memoria colectiva del mundo. Evgeniy Maloletka estuvo a la altura de los más altos estándares del fotoperiodismo al capturar el ‘momento decisivo’, manteniendo al mismo tiempo la tradición de los periodistas de AP de todo el mundo de arrojar luz sobre lo que de otro modo habría permanecido oculto.”

Maloletka y el videoperiodista de AP Mystyslav Chernov, que también es ucraniano, llegaron a Mariupol justo cuando la invasión a gran escala de Rusia, que comenzó el 24 de febrero de 2022, desencadenó el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Permanecieron en la ciudad durante más de dos semanas, registrando los bombardeos militares rusos y los ataques contra hospitales y otras infraestructuras civiles. Según una investigación de AP, el 16 de marzo del año pasado, un teatro de Mariupol que se utilizaba como refugio antiaéreo pudo haber matado a 600 personas.

Los dos periodistas internacionales eran los únicos que quedaban en la ciudad cuando finalmente lograron una arriesgada huida.

Maloletka recibe el diploma de la directora ejecutiva de World Press Photo (AP)

La directora ejecutiva de la Fundación World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, declaró a AP que los miembros del jurado decidieron rápidamente que la imagen de Maloletka debía ganar el prestigioso premio.

Afirmó que era “evidente desde el principio que tenía que ganar. Todos los miembros del jurado lo dijeron desde el principio”. ¿Por qué? Porque realmente muestra cómo la guerra y, especialmente en este caso, la guerra de Ucrania, afecta no sólo a una generación, sino a múltiples generaciones”.

Maloletka dijo que él y Chernov creían que era importante permanecer en Mariupol, a pesar del peligro, “para recoger las voces de la gente y recoger sus emociones y mostrarlas a todo el mundo”.

Una serie de fotos de Maloletka desde la asediada Mariupol también ganó el premio regional europeo World Press Photo Stories que se anunció en marzo. Las imágenes de Maloletka desde Mariupol también han sido galardonadas con premios como el Knight International Journalism Award, el Visa d’or News Award y el Prix Bayeux Calvados-Normandie.

“Creo que es muy importante que un ucraniano haya ganado el concurso mostrando las atrocidades cometidas contra la población civil por las fuerzas rusas en Ucrania”, declaró. “Es importante que todas las fotos que hacíamos en Mariupol se convirtieran en pruebas de un crimen de guerra contra los ucranianos”.

En las otras tres categorías mundiales anunciadas el jueves, el danés Mads Nissen, dos veces ganador del World Press Photo, se alzó con el premio al mejor reportaje fotográfico del año por su serie para Politiken y Panos Pictures, titulada “El precio de la paz en Afganistán”, sobre la vida cotidiana en Afganistán en 2022.

Foto de la serie titulada "El precio de la paz en Afganistán", que ganó la categoría Mejor Reportaje Fotográfico, del fotógrafo Mads Nissen (Politiken/Panos Pictures)

Anush Babajanyan, de Armenia, ganó el premio al Proyecto a Largo Plazo por “Battered Waters” para VII Photo y National Geographic Society, y el fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy ganó el premio al Formato Abierto por “Here, The Doors Don’t Know Me”.

Imagen de la serie Fotos Maltrechas, que ganó la categoría Proyectos a Largo Plazo. Mujeres visitan una fuente de agua que emerge en tierras áridas del Mar Aral (Anush Babajanyan, VII Photo for National Geographic Society/World Press Photo via AP)

“Los cuatro ganadores mundiales representan las mejores fotos e historias de los temas más importantes y urgentes de 2022″, declaró en un comunicado Brent Lewis, presidente del jurado mundial y editor fotográfico del New York Times. “También ayudan a continuar la tradición de lo que es posible hacer con la fotografía, y cómo la fotografía nos ayuda a ver la universalidad de la condición humana”.

Los cuatro ganadores mundiales fueron seleccionados entre más de 60.000 obras presentadas por 3.752 participantes de 127 países.

Entre los ganadores regionales anunciados anteriormente figura Maya Levin por su imagen para AP de la policía israelí golpeando a los dolientes que llevaban el féretro de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, que recibió un disparo mortal mientras cubría una incursión militar israelí en Cisjordania. Tras la presión internacional, las fuerzas de defensa israelíes admitieron que era probable que uno de sus soldados disparara a la destacada corresponsal. Las FDI negaron que el disparo fuera intencionado y declararon cerrado el caso.

Anton Gladun, de 22 años, yace en su cama del Hospital Tercera Ciudad de Cherkasy, Ucrania. El médico militar perdió ambas piernas por al explosión de una mina. El fotógrafo de The Associated Press Emilio Morenatti recibió una mención de honor en la categoría Europa del World Press Photo por esta imagen. (AP Foto/Emilio Morenatti, archivo)

El fotógrafo de AP Emilio Morenatti, ganador del Premio Pulitzer y que perdió una pierna mientras informaba en Afganistán, recibió una mención honorífica por una serie de imágenes de personas en Ucrania que han sufrido amputaciones como consecuencia de la invasión rusa.

