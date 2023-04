El momento en que un ex mercenario del Grupo Wagner confiesa cómo asesinó a una niña de 5 años en Ucrania

Azamat Uldarov detalló las órdenes para matar a civiles en Ucrania Redacción:

Un ex mercenario del Grupo Wagner que admitió haber realizado matanzas de civiles ucranianos por órdenes de sus superiores confesó que también asesinó a sangre fría a una niña de unos 5 años.

En una extensa entrevista con la organización Gulagu, el ex mercenario identificado como Azamat Uldarov, contó detalles sobre su accionar en la guerra.

“Está gritando, es una niña pequeña, ya sabes, 5 o quizás 6 años. Y le di un tiro de gracia, ¿sabes? No debía dejar que nadie se vaya. La orden era hacer un barrido, liquidar a todos en el camino”, relató.

Consultado por quién le dio la orden, señaló a dos superiores y que encima de ellos estaba Yevgueni Prigozhin, fundador de la fuerza paramilitar. “Dijo ‘no dejen salir a nadie’. Maten a todos, ¿entiendes? Y seguimos esa orden”, agregó.

Cuando le preguntan si ello incluía civiles y niños, volvió a escudarse detrás de las órdenes, dejando claro que no debía perdonar ninguna vida. “No debía dejar que nadie se vaya ese día. A nadie. Otra vez, estoy enfatizando, a nadie”, subrayó.

En otro fragmento, contó cómo prendió fuego a unos 60 cuerpos entre los cuales todavía había sobrevivientes. “No miré cuánta gente había respirando, cuántos estaban vivos. Solo me vi a mí, reporté a mi comandante. Me dijeron: ‘no son nuestros. Vas a acabar con todos. Eso es todo’. Lo que me ordenaron, lo hice”

La traducción corresponde a los videos compartidos por Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano.

Según Uldarov, indultado por decreto presidencial en septiembre de 2022 y participante en la campaña militar rusa en Ucrania, aseguró: “Cumplí con mis propias manos esas órdenes, maté niños”.

“Lo que hicimos cuando entramos en Soledar y Bakhmut fue terrible. Nos dieron la orden de aniquilar a todos”, aseguró.

El ‘ex wagnerita’ indicó que las órdenes procedían de sus jefes inmediatos y también del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien “dio la orden de no dejar salir a nadie”.

“Llegamos, éramos 150 y dieron la orden de limpiar la zona por todos los medios y organizar la defensa. Y nosotros íbamos y matábamos a todos. Había mujeres, hombres, jubilados y niños, ¿comprendes?”, recordó el ex mercenario, quien habría dado un tiro de gracia a una niña de cinco años de edad.

Según Osechkin, el ‘ex wagnerita’ se encuentra en Rusia y “no está bajo presión alguna de los servicios de la inteligencia ucraniana, la CIA u otras organizaciones”.

“Todos somos eslavos. No comprendo por qué tenemos que matarnos los unos a los otros. Somos iguales, somos seres humanos, no comprendo por qué nos matamos entre nosotros”, añadió.

El fundador de Gulagu, que publicó un vídeo con entrevistas a Uldarov y otro ex mercenario, llamado Alexéi Sávichev, aseguró en YouTube que el primero fue objeto de torturas y violaciones mientras estuvo en prisión.

Osechkin subrayó que los presentes testimonios sientan las bases para abrir causas penales contra Prigozhin y otros jefes de Wagner por “decenas de crueles asesinatos y una serie de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: