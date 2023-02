Canadá sancionará a 38 individuos y 16 empresas rusas por difundir propaganda afín al Kremlin

Una vista muestra un edificio residencial destruido por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kramatorsk (REUTERS/Vitalii Hnidyi)

El Ministerio de Exteriores de Canadá ha ampliado este viernes su ‘lista negra’ con 38 personas y 16 empresas rusas acusadas de desinformar y difundir propaganda afín al Kremlin, en el marco de la guerra en Ucrania.

Con esta nueva actualización, Ottawa ha señalado ya a un total de 1.160 personas físicas y otras 286 jurídicas por promover la guerra en Europa del Este o difundir la versión oficial del Kremlin al respecto de lo que en Moscú definen como “operación militar especial”.

La mayoría de las personas sancionadas en esta nueva ronda son periodistas, mientras que entre las empresas sancionadas destacan las agencias de noticias Rossiya Segodnya y RIA Novosti, así como el portal SouthFront, especializado en información militar y de seguridad.

Asimismo, Ottawa también ha sancionado a United World International y Foundation for the Fight Against Repression, “actores de desinformación” vinculados al fundador de Grupo Wagner y aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, Yevgeni Prigozhin.

“Canadá está tomando medidas activas para luchar contra la desinformación rusa como parte de sus esfuerzos para apoyar a Ucrania. No se puede permitir que los iconos culturales y las organizaciones de medios aprovechen libremente su estatus para promover falsedades y un apoyo injustificable a la guerra de Putin”, ha remarcado el Ministerio de Exteriores canadiense.

Por su parte, la encargada de Exteriores, Mélanie Joly, ha incidido en que “la desinformación rusa ha resuelto en el sufrimiento de millones” a la par que ha acusado a Putin de tratar de “manipular la opinión pública”.

(Con información de EP)

