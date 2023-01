Dos muertos y un herido tras un tiroteo en una escuela en EEUU

Escuela donde ocurrió el tiroteo en Des Moines (Twitter @TajBSimmons)

La policía informó que dos estudiantes murieron el lunes y un maestro resultó herido en un tiroteo en una escuela de Des Moines en las afueras del centro de la ciudad.

El tiroteo ocurrió en un programa educativo llamado Starts Right Here que está afiliado al distrito escolar de Des Moines.

La policía dice que los equipos de emergencia fueron llamados a la escuela, poco antes de la 1 p.m. Los oficiales llegaron y encontraron a dos estudiantes gravemente heridos y comenzaron la RCP de inmediato. Los dos estudiantes murieron en un hospital.

Aproximadamente 20 minutos después del tiroteo, la policía dijo que los oficiales detuvieron un automóvil a unas dos millas de distancia y detuvieron a “múltiples sospechosos”.

El tiroteo ocurrió en un centro educativo llamado Starts Right Here que está afiliado al distrito escolar de Des Moines. El programa, que ayuda a jóvenes en riesgo, fue fundado por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps.

La gobernadora Kim Reynolds, que forma parte de una junta asesora de Starts Right Here, dijo que estaba “conmocionada y entristecida al enterarse del tiroteo”.

“He visto de primera mano lo mucho que trabajan Will Keeps y su personal para ayudar a los niños en riesgo a través de este programa de educación alternativa”, dijo Reynolds en un comunicado. “Mi corazón se rompe por ellos, estos niños y sus familias. Kevin y yo estamos orando por su recuperación segura”.

Nicole Krantz dijo que su oficina cerca de la escuela fue cerrada inmediatamente después del tiroteo, y vio a alguien salir corriendo del edificio con la policía persiguiéndolo a pie y en patrullas.

“Acabamos de ver muchos coches de policía llegando de todas partes”, dijo Krantz al Registro de Des Moines.

“Es aterrador. Todos estamos preocupados. Fuimos encerrados, obviamente. A todos nos dijeron que nos mantuviéramos alejados de las ventanas porque no estábamos seguros de si atraparon al tipo”, agregó.

Con información de AP

Seguir leyendo: