Corea del Sur le otorgó el perdón presidencial al ex mandatario Lee Myung Bak, condenado a 17 años de cárcel.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, concedió este martes la amnistía con motivo del Año Nuevo al ex presidente Lee Myung-bak, encarcelado por delitos de corrupción cometidos durante su mandato entre los años 2008-2013.

El perdón presidencial concedido a Lee le permite salir de la cárcel, donde aún le quedaban por cumplir 15 de los 17 años a los que fue condenado por soborno y malversación.

Es la segunda vez que Yoon hace uso del perdón presidencial, que le concedió en agosto, con motivo del día de la independencia, a Lee Jae-yong, presidente de Samsung, la mayor empresa del país.

Se esperaba que el mandatario, que llegó al poder en mayo, concediera el indulto a Lee Myung-bak también en esas fechas, aunque aparentemente decidió no hacerlo por sus bajas tasas de popularidad.

Yoon concedió también el perdón al ex gobernador de la provincia de Gyeongsang del Sur Kim Kyoung-soo.

Kim, del opositor Partido Democrático (PD) y una figura considerada cercana al ex presidente Moon Jae-in, fue condenado a dos años de cárcel por un escándalo ligado a la manipulación en distintos espacios de internet usando bots para generar opiniones positivas del entonces Gobierno liberal.

Kim, al que solo le quedaban seis meses para cumplir su sentencia, seguirá inhabilitado de momento y no podrá concurrir a elecciones hasta mayo de 2028.

El ex presidente Lee Myung Bak, de 81 años, había sido condenado a 17 años de prisión por delitos de soborno y malversación, pero esta pena quedó suspendida debido a una enfermedad crónica. Ahora, el indulto elimina los 15 años restantes de su condena y se convierte así en el cuarto ex mandatario que recibe un indulto desde la llegada de la democracia plena a Corea del Sur en 1987.

Lee ejerció el Ejecutivo coreano desde 2008 hasta 2013, cuya Administración estuvo marcada por las tensiones con Corea del Norte. Los cargos de corrupción contra el líder derivaban de una investigación sobre la empresa automovilística de su hermano, a través de la cual el presidente pudo lucrarse mientras ocupaba su cargo, según informa Bloomberg.

Según afirma la agencia Yonhap, el resto de beneficiarios de los indultos presidenciales son Kim Ki Choon, jefe de gabinete de la expresidenta Park Geun Hye; el ex ministro de Finanzas Choi Kyoung Hwan; los ex directores del Servicio Nacional de Inteligencia Nam Jae Joon, Lee Byung Kee y Lee Byong Ho; y el ex secretario presidencial superior de Asuntos Políticos Jun Byung Hun.

(Con información de EFE y Europa Press)

