Boris Becker confesó su desolación en la cárcel británica: “Sentí hambre por primera vez en mi vida”

ARCHIVO - El tenista retirado Boris Becker llega al tribunal de Southwark, Londres, 29 de abril de 2022. La agencia noticiosa británica Press Association informa que Boris Becker, una leyenda del tenis, ha quedado en libertad después de purgar ocho meses de su pena y ahora enfrenta la deportación. (AP Foto/Frank Augstein, File)

El gran tenista Boris Becker contó con lágrimas en los ojos el momento en que la puerta de su celda de ocupación individual en la notoria prisión británica de Wandsworth se cerró por primera vez, hablando públicamente después de cumplir una condena de ocho meses por delitos de bancarrota.

“Fue el momento más solitario que he tenido en mi vida”, dijo Becker en una entrevista con la emisora alemana SAT.1 que se transmitió este martes, recordando cómo horas antes no había podido despedirse de sus seres queridos antes de que lo llevaran escaleras abajo para la cárcel de la sala de audiencias.

El tres veces campeón de Wimbledon fue condenado en abril a 30 meses de prisión por transferir ilícitamente grandes cantidades de dinero y ocultar activos tras ser declarado en quiebra. Becker normalmente habría tenido que cumplir la mitad de su sentencia antes de ser elegible para la liberación, pero sucedió antes de tiempo bajo un programa de deportación acelerada para ciudadanos extranjeros.

Becker, quien fue deportado a su Alemania natal el 15 de diciembre, dijo que oró diariamente durante las tres semanas entre su condena y la sentencia, consciente de que existía la posibilidad de que no se saliera con la suya con una sentencia suspendida.

Al llegar a Wandsworth, Becker, de 55 años, dijo que temía los ataques de otros reclusos.

“Las muchas películas que vi antes no ayudaron”, dijo.

Becker dijo que las autoridades penitenciarias parecían haber tratado de garantizar su seguridad, asignándole una sola celda y consiguiendo tres reclusos experimentados, u “oyentes”, para guiarlo en su nueva vida tras las rejas.

Eso incluyó hacer frente a la falta de alimentos, dijo Becker, ya que el menú de la prisión se limitaba en gran medida a arroz, papas y salsa. Los “asados del domingo” consistían en muslos de pollo, dijo.

“Sentí hambre por primera vez en mi vida”, dijo Becker, quien ganó el primero de muchos millones de dólares como jugador a los 17 años.

La violencia era un problema, dijo, contando casos en Wandsworth y más tarde en HMP Huntercombe donde los reclusos amenazaron con hacerle daño hasta que otros intervinieron.

FOTO DE ARCHIVO: Tenis - Wimbledon, 24 de junio de 1996. El alemán Boris Becker en acción durante su partido de primera ronda contra el francés Jean-Phillipe Fleurian Mark Sandten/Action Images via Reuters/File Photo

Conocido por su talento para el espectáculo en la cancha, Becker dijo que se sumergió en la filosofía estoica mientras estaba en prisión y aprovechó la oportunidad de enseñar matemáticas e inglés a sus compañeros prisioneros, a pesar de ser alemán.

En noviembre, sus compañeros de prisión consiguieron tres pasteles de chocolate para su cumpleaños, dijo Becker.

“Nunca había experimentado tanta solidaridad en el mundo libre”, dijo Becker, y agregó que planeaba mantenerse en contacto con los amigos que había hecho en prisión.

Para Becker, quien saltó al estrellato en 1985 a los 17 años cuando se convirtió en el primer jugador no cabeza de serie en ganar el título individual masculino en Wimbledon, la sentencia de prisión fue un duro golpe.

Preguntado por la declaración del juez de que Becker no había mostrado “humildad”, reconoció en la entrevista que “tal vez debería haber (sido) aún más claro, más emocional” durante el juicio.

FOTO DE ARCHIVO: El alemán Boris Becker posa con el trofeo después de convertirse en el jugador más joven en ganar el campeonato masculino de tenis de Wimbledon el 7 de julio de 1985 en Londres. Becker derrotó al jugador estadounidense Kevin Curren REUTERS/Peter Skingley/Foto de archivo

Becker también admitió la culpa.

“Por supuesto que era culpable”, dijo sobre los cuatro de los 29 cargos por los que fue condenado.

Aún así, Becker dijo que “podría haber sido mucho peor”.

Después de retirarse del tenis profesional en 1999, el seis veces campeón de Grand Slam trabajó como entrenador, comentarista de televisión, inversor y famoso jugador de póquer.

Ahora espera pasar una nueva página y evitar los errores que cometió en el pasado, muchos de los cuales atribuyó a la pereza y los malos consejos financieros recibidos de otros que lo llevaron a la bancarrota en 2017.

“Depende de mí seguir por ese camino y ser fiel a mí mismo”, dijo. “Creo que la prisión fue buena para mí”.

El ex tenista se va después de su juicio por delitos de bancarrota en Southwark Crown Court en Londres, Gran Bretaña, el 8 de abril de 2022. REUTERS/Peter Cziborra

Becker dijo que él y su socia Lilian De Carvalho Monteiro probablemente no se quedarán en Alemania, donde es difícil mantener la privacidad. En cambio, sugirió que Miami o Dubai podrían convertirse en su próximo hogar.

Pero el tiempo del ex No. 1 del mundo fuera del centro de atención probablemente no durará mucho.

Los organizadores de la Berlinale anual dijeron el martes que el festival de cine del próximo año contará con el estreno de un documental aún sin título sobre Becker del director ganador del Oscar Alex Gibney, con una probable aparición en la alfombra roja del protagonista.

(con información de AP)

