Volodimir Zelensky visitó Bakhmut, punto crítico en el frente oriental de Ucrania

Las casas residenciales son dañadas por un ataque militar ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Bakhmut en la región de Donetsk, Ucrania, el 9 de diciembre de 2022. (REUTERS/Yevhen Titov)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitó este martes Bajmut, una ciudad que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace meses y que representa un punto crítico del frente oriental de Ucrania, informó su servicio de prensa.

“Se reunió con militares, habló con ellos y condecoró a nuestros soldados”, indicó la fuente, sin aportar más detalles.

Aunque Zelensky visita con regularidad zonas situadas en la línea del frente, su visita a Bakhmut, en el Donbás, parece el más arriesgado de todos los viajes que ha hecho.

“Zelensky en Bajmut. El presidente más valiente de la nación más valiente”, comentó el vice primer ministro, Mijailo Fedorov, en Telegram.

En su discurso nocturno este martes, en el que no confirmó su viaje, el mandatario calificó a Bakhmut de “el punto más caliente de todo el frente”.

“Desde mayo, los ocupantes han estado tratando de romper nuestro Bakhmut, pero el tiempo pasa y Bakhmut está rompiendo no solo al ejército ruso, sino también a los mercenarios rusos que vinieron a reemplazar el ejército desperdiciado de los ocupantes”, dijo Zelensky.

Mercenarios del Grupo Wagner, una oscura compañía militar rusa, lideran el asalto a Bakhmut, según reportes.

Edificios destruidos en Bakhmut (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

“Doy las gracias a todos los combatientes que heroicamente mantienen la dirección de Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Maryinka, Kreminna y toda la región de Donbás, una de las más fuertes en Ucrania antes de la llegada de Rusia, que Rusia está destruyendo hasta los cimientos. Tal crueldad no le dará nada al enemigo”, agregó el presidente ucraniano.

Este mes, Zelensky había dicho que los esfuerzos rusos por conquistar Bakhmut habían reducido a ruinas la ciudad ucraniana. “Los ocupantes han destruido Bakhmut, otra ciudad del Donbás que el ejército ruso convirtió en ruinas calcinadas”, afirmó.

Un edificio destruido en Bakhmut. Zelensky dijo este mes que los esfuerzos rusos por conquistar Bakhmut habían reducido a ruinas la ciudad ucraniana. (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Desde el verano, los rusos intentan controlar Bakhmut, antaño conocida por sus viñedos y sus minas de sal. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, en febrero, tenía unos 70.000 habitantes.

En los últimos meses, ambos bandos registraron importantes pérdidas en combates ocurridos en torno a esa localidad.

Las tropas rusas reivindicaron la captura de pueblos y zonas situados cerca de Bakhmut pero el municipio, y parte de sus alrededores, parecen estar controlados por las fuerzas ucranianas. Esto ha frustrado los esfuerzos de Moscú por tomar toda la provincia de Donetsk, parte de la región del Donbás que limita con Rusia.

Una mujer camina por una calle vacía en Bakhmut. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, la ciudad tenía unos 70.000 habitantes. (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

“Las fuerzas rusas habrían perdido posiciones al sur de Bajmut el 18 de diciembre y continuado con sus ataques terrestres cerca de Bajmut y de la ciudad de Donetsk”, comentó en su informe diario del lunes el centro de análisis Institute for the Study of War, radicado en Estados Unidos.

Tomar Bakhmut rompería las rutas de suministro de Ucrania y abriría una vía para que las fuerzas rusas presionaran Kramatorsk y Sloviansk, bastiones cruciales de Ucrania en la provincia. Separatistas con apoyo ruso controlan parte de Donetsk y la vecina provincia de Lugansk desde 2014.

(Con información de AFP y AP)

