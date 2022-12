La sangrienta batalla que libra Rusia contra la pequeña ciudad ucraniana de Bakhmut

Soldados ucranianos disparan un mortero de fabricación francesa MO-120-RT-61 de 120 mm contra posiciones rusas, el martes 6 de diciembre de 2022, cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, Ucrania (AP)

Como muchos lugares del este de Europa, Bakhmut lleva las cicatrices de la historia. En el siglo XVIII, los rebeldes cosacos tomaron la ciudad y la retuvieron durante tres años. En 1919 fue disputada en la guerra civil rusa. En 1942, los nazis asesinaron a 3.000 judíos en Artyomovsk, como se conocía entonces a la ciudad. Y cayó brevemente en manos de los separatistas cuando Rusia fomentó una guerra en el este de Ucrania en 2014, antes de ser reconquistada. Ahora, la última lucha por Bakhmut se está convirtiendo en una de las batallas más sangrientas de la guerra actual.

Las ofensivas ucranianas en Kharkiv en septiembre y Kherson el mes pasado han puesto a Rusia a la defensiva a lo largo de vastas líneas del frente. La excepción es Bakhmut, junto con Avdiivka al sur. Prácticamente todo el poder ofensivo que le queda a Rusia -que no es mucho- se ha concentrado en esta ciudad desde agosto. En un principio, esto se debió a que se encuentra en el extremo sur de una línea defensiva que protege las ciudades más grandes de Slovyansk y Kramatorsk. Pero ahora los ataques parecen estar animados más por la obstinación que por la estrategia. Incluso antes de la guerra, la población de la ciudad no superaba los 70.000 habitantes.

La ofensiva ha sido dirigida por el Grupo Wagner, un equipo mercenario, y apoyada por la aviación, abundante artillería y oleadas de infantería desventurada, reforzada en las últimas semanas por tropas retiradas de Kherson y por hombres recién movilizados. El ejército regular combate durante el día. Las unidades Wagner, mejor financiadas y equipadas con los últimos tanques, salen por la noche. Se han unido fuerzas aerotransportadas de élite. A pesar de todo, las líneas del frente apenas se han movido.

A principios de diciembre, Rusia capturó tres pueblos (Kurdyumivka, Ozarianivka y Zelenopillya) al sur de Bakhmut, con el objetivo de cortar sus líneas de suministro hacia el oeste. Pero los ataques al norte, hacia Soledar, han resultado infructuosos. Los avances rusos también han tenido un coste desorbitado. La artillería ucraniana, desabastecida de munición en verano pero reabastecida ahora por Occidente, ha machacado a los atacantes rusos. Rochan Consulting, una empresa que supervisa la guerra, afirma que el terreno urbano y el uso por parte de Ucrania de escuadrones antitanque han disuadido a Rusia de emplear tanques en la ciudad, dejando a la infantería peligrosamente expuesta.

El 4 de diciembre, Serhiy Cherevaty, portavoz del grupo de fuerzas militares del este de Ucrania, afirmó que entre 50 y 100 soldados rusos morían cada día en la batalla, y que había aproximadamente el mismo número de heridos. Las fuerzas ucranianas en la zona se enfrentan a condiciones igualmente sombrías. Las imágenes publicadas por un soldado ucraniano muestran trincheras llenas de lodo espeso hasta los tobillos y árboles defoliados por los bombardeos, lo que da a la batalla un aire de primera guerra mundial. Las imágenes de Bakhmut tomadas por drones muestran una ciudad que parece haber sido alcanzada por una bomba nuclear, de la que sólo quedan los restos de los edificios.

En muchos sentidos, la batalla es un microcosmos de la guerra y su política. Bakhmut no es una ciudad estratégica. Si Rusia la conquistara, no dispondría de los efectivos necesarios para romper otras líneas defensivas hacia el oeste. Pero Vladimir Putin, el presidente ruso, está desesperado por conseguir su primera victoria en casi seis meses -la última fue en Severodonetsk a finales de junio- y está encantado de meter a los hombres movilizados en la picadora de carne. Se cree que Yevgeny Prigozhin, el ambicioso jefe de Wagner, ha prometido a Putin que sus fuerzas pueden triunfar donde el ejército regular ha fracasado. La suerte personal y política de Prigozhin puede depender de su capacidad para cumplir sus promesas.

A medida que se acerca el invierno, con terreno pantanoso y temperaturas bajo cero cada vez más comunes, es probable que los combates se ralenticen. Los contraataques ucranianos de los últimos días en los alrededores de Bakhmut se han desvanecido. “Estamos viendo una especie de ritmo reducido”, señaló Avril Haines, directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, el 3 de diciembre. Al mismo tiempo, la guerra aérea se está recrudeciendo.

El 5 de diciembre, Rusia lanzó otra oleada de ataques con misiles contra Kiev y otras ciudades. Ucrania afirma haber derribado más de 60 de los 70 misiles que le llegaron, pero las autoridades ucranianas afirman estar profundamente preocupadas por el reducido número de los que siguen entrando, dejando de rodillas la infraestructura energética del país.

Sin embargo, la guerra aérea ya no es un asunto unidireccional. El mismo día del bombardeo ruso, Rusia dijo que Ucrania había utilizado aviones no tripulados de la era soviética para atacar dos bases aéreas, en Ryazan y Saratov, a más de 450 km de la frontera, matando a tres personas y dañando bombarderos de largo alcance. No fue casualidad. El 6 de diciembre se produjo otro ataque en la base aérea de Khalino, cerca de Kursk, donde se encuentran los cazas Su-30SM. Desde la Segunda Guerra Mundial no se habían producido ataques aéreos tan profundos en Rusia.

