Revelaron que el padre de Giorgia Meloni fue condenado a nueve años de cárcel por narcotráfico en España

La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, camina en el colegio electoral durante las elecciones en Roma, Italia, el 25 de septiembre de 2022. (REUTERS/Yara Nardi/Foto de archivo)

El padre de Giorgia Meloni fue condenado a 9 años de prisión por narcotráfico en 1996, reveló la prensa española este jueves, días después del triunfo electoral de la líder del ultraderechista Hermanos de Italia.

El caso, revelado por el Diario de Mallorca, se remonta a 1995. En ese momento, el padre de la próxima primera ministra de Italia hacía años que no tenía contacto con su hija: Francesco Meloni abandonó a su esposa Anna Paratore y a sus hijas Arianna y Giorgia en 1978, cuando la líder de la derecha italiana tenía apenas un año.

Tras abandonar a la familia, Meloni se trasladó en la década de los 80 a las islas Canarias a bordo de un barco llamado Caballo Loco. Nunca regresó a casa. En las Canarias, se volcó a los negocios de hostelería e inmobiliarios: en La Gomera regentaba el restaurante Marqués de Oristano, mientras en Santa Cruz de Tenerife tenía otras dos propiedades a su nombre.

El 25 de septiembre de 1995, según la prensa española, el hombre fue detenido en el puerto de Maó, en Menorca, tras ser hallado con 1.500 kilos de hachís escondidos en su velero, el Cool Star. Junto a él viajaban otros dos hijos, nacidos de otra relación, y el yerno.

Aquel secuestro de droga, según el Diario de Mallorca, fue uno de los mayores realizados hasta ese momento en las Islas Baleares.

En el juicio, Meloni se declaró culpable de trasladar droga de Marruecos a Menorca y en 1996 fue condenado a nueve años.

Sus hijos y yerno fueron condenados a cuatro años, aunque Meloni asumió toda la responsabilidad al explicar que los había llevado a Marruecos con la excusa de unas vacaciones.

El padre de la líder de Hermanos de Italia dijo que había aceptado traficar la droga porque estaba en quiebra y había perdido su negocio hotelero. Para trasportar la droga desde Marruecos recibió cincuenta millones de pesetas (unos 500 mil euros al cambio de hoy). Además de droga, en el velero se incautaron 7.533.000 liras italianas (unos 5 mil euros) y 74.000 pesetas (unos 800 euros).

En su autobiografía Io sono Giorgia, la líder de la derecha italiana contó que fue abandonada por su padre cuando tenía apenas un año y dejó de tener contacto con él por completo cuando tenía 11, es decir en 1988, siete años antes de que el hombre fuera arrestado. Hasta los 11 años, el contacto familiar se había limitado a visitas de dos semanas al año de Giorgia y su hermana.

Giorgia Meloni junto a su madre y su hermana. El padre las abandonó en 1978, cuando la líder de Hermanos de Italia tenía un año. (Instagram Giorgia Meloni)

Según el Diario de Mallorca, Francesco Meloni era conocido por tener ideas libertarias y ser ateo. La misma Giorgia reveló que el padre era “comunista”. Por eso, algunos especularon que ella se acercó a la derecha desde muy joven como reacción a las convicciones del padre.

Sin embargo, Meloni contó que se enteró de las ideas políticas de su padre “más adelante”. “En realidad no recuerdo haber vivido nunca con mi padre, se fue de casa cuando yo tenía como un año. Entonces no es una persona con la que yo tuviera un día a día como para hablar de política durante la adolescencia”, dijo en una entrevista en el canal Nove.

En otra entrevista en un programa de la RAI, Meloni habló sobre el momento en el que decidió dejar de ver a su padre. “Desapareció en un barco y nos dejó con su pareja, que no estaba entusiasmada. Decidí que no lo volvería a ver nunca más. Cuando cumplí 13 me envió un telegrama: ‘Feliz cumpleaños. Franco’. No ‘papa’, Franco. Me dije a mí misma que había tomado la decisión correcta”.

En la misma entrevista, ahondó sobre las razones que la llevaron a cortar el vínculo. “Si una niña de 11 años decide que su padre no quiere verlo más y entonces ella realmente lo hace, evidentemente este hombre ha hecho algo. Mi padre hizo todo lo que pudo para no hacerse querer, para ser estimado. Me cuesta decir que era una buena persona”.

La líder de Hermanos de Italia también contó que cuando su padre murió no sintió “ni odio ni desagrado”.

“No sentí nada. Era como si hubiera muerto un personaje de la tele, solo eso”, recordó. “Significa que algo muy profundo se ha hundido en el inconsciente de una niña. Y esto es algo que me da rabia”.

