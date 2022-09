El presidente de Irán puso en duda el Holocausto y dijo que aún debe ser investigado

El presidente iraní dijo que Israel es un falso régimen

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, mostró sus dudas sobre la historicidad del Holocausto, en su primera entrevista concedida a un medio de Occidente, antes de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

“¿Cree que el Holocausto ocurrió? ¿Que 6 millones de judíos fueron masacrados?”, le preguntó Lesley Stahl en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

El presidente respondió con evasivas. “Mira, los eventos históricos deben ser investigados por investigadores e historiadores”, apuntó. “Hay algunas señales de que ocurrió. Si es así, deberían permitir que se busque y se investigue”, añadió.

La periodista respondió que no lo notaba seguro sobre el tema y el mandatario no replicó. Para la siguiente pregunta, sobre el derecho de Israel a existir, optó por esbozar una defensa a Palestina. “El pueblo de Palestina es la realidad. Este es el derecho del pueblo de Palestina que fue forzado a dejar sus casas y su patria. Los norteamericanos están apoyando a este falso régimen para que eche raíces y se establezca allí”, expresó.

En reacción, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, publicó en Twitter varias fotografías del Holocausto junto al mensaje “algunas señales”, en clara referencia a la opaca respuesta de Raisi.

Por su parte, el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, dijo que las palabras de Raisi “son inverosímiles, delirantes, peligrosas y condenables”, según recogió el diario israelí Haaretz. “Eslóganes antisemitas como este no deben decirse y, si se dicen, deben ser enfrentados con una pared de hechos y testimonios por parte de personas morales de todas partes para no permitir una negación o distorsión de la Historia”, señaló.

Para la entrevista, la experimentada reportera de la CBS llevó un pañuelo en la cabeza para cumplir los requerimientos del régimen. “Me dijeron cómo vestirme, que no me sentara antes que él y que no le interrumpiera”, dijo sobre el encuentro, en la residencia oficial en Teherán.

Según informó la cadena, tras la entrevista de una hora, “un miembro del personal de Raisi se acercó y bloqueó a uno de los camarógrafos para que no filmara la despedida”. Además, el celular de un camarógrafo fue confiscado durante más de dos horas.

Raisi también criticó la decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán de establecer lazos diplomáticos con Israel y ha apuntado que “si se dan la mano con el régimen sionista, son cómplices de sus crímenes”, “apuñalan por la espalda la idea de Palestina”.

Por otra parte, dijo que para reactivar el histórico acuerdo nuclear de 2015 es necesario que se logre “un buen acuerdo que sea justo”. “Tiene que ser duradero. Tiene que haber garantías. Si hay garantías, los estadounidenses no se retirarán del acuerdo”, sostuvo. “Los estadounidenses rompieron sus promesas. Lo hicieron de forma unilateral”, critició, en referencia a la decisión de Washington de abandonar el acuerdo en 2018. “Que ahora hagan promesas no tiene significado, no se puede confiar en los estadounidenses por el comportamiento que han mantenido”.

Raisi partió este lunes a Nueva York para intervenir ante la Asamblea de la ONU, en un viaje de cinco días en el que el mandatario anunció que no se reunirá con líderes estadounidenses. “No tenemos planes para negociar o reunirnos con los estadounidenses en esta visita”, afirmó según la agencia de noticias IRNA.

A principios de este mes, un grupo de senadores republicanos pidió a a Biden que no permita la entrada en el país del mandatario iraní, sancionado por Estados Unidos desde 2019. Además, algunos opositores al régimen islámico ha protagonizado protestas en Nueva York pidiendo que no se permita la entrada de Raisí.

El político ha sido acusado por organizaciones como Amnistía Internacional de formar parte del del comité que supervisó las ejecuciones miles de presos políticos de 1988.

(Con información de Europa Press, EFE)

