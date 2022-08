El opositor ruso Yevgueni Roizman fue detenido por las fuerzas de Vladimir Putin por “desacreditar” al Ejército

El opositor ruso y ex alcalde de Ekaterimburgo, Yevgueni Roizman, de 59 años, fue detenido en su domicilio a primera hora de la mañana este miércoles acusado de “desacreditar” al ejército, informó la agencia oficial TASS, citando a un funcionario de las fuerzas de seguridad locales.

“Se abrió una investigación contra él por desacreditar al Ejército ruso”, un delito castigado con hasta 10 años de prisión, dijo la misma fuente.

La policía impidió al abogado de Roizman, Vladislav Idamjapov, ingresar al domicilio de su cliente, donde se estaba llevando a cabo el registro, informó TASS.

“Esto es una violación del derecho a la defensa”, dijo Idamjapov.

Roizman declaró a los periodistas desde la ventana de su domicilio que la investigación por “desacreditación” del Ejército se había iniciado en Moscú.

Hasta ahora, Roizman había sido multado en tres ocasiones por oponerse a la ofensiva en Ucrania.

“Entiendo que pueden detenerme”, dijo Roizman a la AFP a finales de julio. “No me hago ilusiones, no tengo miedo”, agregó.

El delito que se le imputa al opositor se castiga con multas de hasta tres años de prisión, que pueden ser hasta cinco si dichas acciones públicas conducen a desórdenes masivos u otras consecuencias graves.

Roizman, que ganó popularidad en el país cuando en 1999 creó una fundación para la lucha contra la drogadicción, se ha pronunciado en repetidas oportunidades contra la “operación militar especial” que Rusia lanzó en Ucrania hace seis meses.

“ La guerra con Ucrania es terrible, tonta, inútil, es la guerra más infame, vergonzosa e injusta en la historia de Rusia ”, dijo en su momento el político de 59 años

Más tarde declaró que “ni en el juicio final” se arrepentiría de estas palabras, por las que fue multado por la Justicia rusa.

El caso contra Roizman se basa en el artículo 280.3 del código penal de Rusia, que sanciona “acciones públicas con el fin de desprestigiar el empleo de la Fuerzas Armadas”.

El opositor ruso y ex alcalde de Ekaterimburgo, Yevgueni Roizman, ha sido un fuerte crítico de la invasión a Ucrania

Según una fuente policial citada por TASS, la investigación se abrió a raíz de un vídeo denunciando la ofensiva rusa en Ucrania publicado por el opositor en su canal de YouTube

Aplastada por sucesivas oleadas de represión, la oposición rusa ha sido diezmada desde el inicio de la invasión de Ucrania. Los últimos grandes críticos de Vladimir Putin han emigrado o están en la cárcel.

Dos de los opositores que han permanecido en Rusia, Ilia Iachine y Vladimir Kara-Mourza, han sido recientemente encarcelados por denunciar el conflicto. Se enfrentan a penas de diez años de prisión. La principal figura de la oposición, Alexei Navalny, fue encarcelado en enero de 2021

(Con información de EFE y AFP)

