Volodimir Zelensky desvinculó a Ucrania del asesinato de Daria Dugina

Imagen de archivo de la periodista y experta en política Darya Dugina (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que su país no tiene “responsabilidad” alguna en el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina, después de que las autoridades del país vecino hayan culpado del ataque a la Inteligencia ucraniana.

“No es una ciudadana de nuestro país, no tenemos ningún interés en ella y no estába en territorio de Ucrania”, ha zanjado Zelensky en una rueda de prensa, según Ukrinform. El Gobierno ya había desmentido la implicación ucraniana en el crimen, pero hasta ahora el presidente no se había pronunciado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha acusado a los servicios de Inteligencia de Ucrania de preparar el ataque y ha identificado como presunta autora material a una ciudadana ucraniana, Natalia Vovka, que habría huído a Estonia tras el crimen.

El llamado "cerebro de Putin", Alexander Dugin, en el funeral de su hija, Darya Dugina, asesinada en un coche bomba el pasado sábado (REUTERS/Maxim Shemetov)

Este cruce de acusaciones precede a la celebración este jueves del Día de la Independencia en Ucrania, una fecha que Kiev lleva días anticipando ante la posibilidad de que Moscú lleve a cabo una “provocación”, como ha advertido este martes Zelensky en un nuevo discurso a la nación.

“Mañana es un día importante para nosotros y, por eso, lamentablemente, también lo es para nuestro enemigo”, ha señalado el mandatario ucraniano, que no descarta que se produzcan “ataques brutales” con motivo de esta simbólica jornada.

En tanto, miles de moscovitas se acercaron este martes al velatorio de Duguina. “Gracias a todos por haber venido. No sabía que tenía tantos amigos”, dijo Duguin, líder el movimiento euroasianista, durante la ceremonia de despedida en Moscú.

Flores en el funeral de Darya Dugina (REUTERS/Maxim Shemetov)

La víspera el presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró a Duguina de manera póstuma con la Orden Al Valor. El mandatario ruso también calificó de un crimen “vil y cruel” el asesinato de la joven, que ejercía de periodista, politóloga y portavoz de su padre.

“Ella vivió por la victoria y murió por la victoria, por nuestra victoria rusa”, dijo el padre de la fallecida.

Duguina, de 30 años, murió el pasado sábado al estallar una bomba en la parte inferior de su vehículo cuando circulaba por una carretera en las afueras de Moscú, procedente de un festival donde había estado con su progenitor, considerado como uno de los ideólogos del Kremlin.

Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, el crimen contra Duguina fue perpetrado por una agente de los servicios especiales ucranianos. Concretamente, el FSB afirma que la autora fue una ciudadana ucraniana, identificada como Natalia Vovk, de 43 años.

Darya Dugina, en una fotografía de archivo

El FSB (antiguo KGB) afirma que Vovk llegó a Rusia el 23 de julio junto con su hija de 12 años, Sofia, y alquiló un apartamento en el mismo edificio de viviendas, donde residía Dúguina.

Después de cometer el crimen, la autora material del mismo “huyó a Estonia a través de la región de Pskov”.

Pero una revelación alimenta las dudas sobre la versión de Moscú. El esposo de la supuesta autora del atentado en el que murió Dugina sería un activista prorruso involucrado en la organización de los referéndums sobre la escisión de Ucrania de las regiones de Donetsk y Lugansk en 2014.

Según reveló el periodista de investigación ucraniano Denis Kazansky en su cuenta de Telegram, Andrej Sergeevich Vovk, esposo de Natalia Vovk, fue uno de los organizadores del “referéndum DPR” en 2014 en Mariupol. Kazansky citó la información contenida en la página web de “Mantener la paz”, una organización que provee información sobre terroristas, separatistas, mercenarios, criminales de guerra y asesinos prorrusos.

Según Kazansky y otros observadores, el vínculo entre el activista prorruso y la supuesta autora del atentado contra Dugina es una prueba de la falsedad de la versión del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que sostuvo que el asesinato fue “fraguado y perpetrado por los servicios especiales ucranianos”.

(Con información de EP y EFE)

Seguir leyendo: