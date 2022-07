Un ex ministro de Justicia chino que prometía “mano dura” confesó haber recibido USD 17 millones en sobornos

Fu Zhenghua, entonces jefe de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing, durante una reunión en Beijing, China, el 17 de enero de 2011 (REUTERS/Archivo)

Un ex ministro de Justicia chino que adoptó una línea dura en la aplicación de la ley admitió haber aceptado sobornos por un total de más de 117 millones de yuanes (17,3 millones de dólares), según dijo el jueves un tribunal chino.

El juicio de Fu Zhenghua, de 67 años, comenzó el jueves en el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia nororiental de Jilin, más de tres meses después de que el ex funcionario fuera detenido bajo la sospecha de haber aceptado sobornos y de “torcer la ley en beneficio propio”.

Fu admitió lo que había hecho y expresó su arrepentimiento, informó el tribunal en un comunicado.

“Se aprovechó de su autoridad o posición oficial para buscar ganancias para otros en operaciones comerciales, cargos oficiales y casos legales, y [a cambio] aceptó dinero y obsequios ilegalmente… ya sea directamente o a través de sus familiares”, dice el texto del tribunal citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

La detención y el juicio de Fu, que en su día fue una estrella emergente de las fuerzas del orden, se produjeron tras una investigación iniciada el año pasado por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el principal organismo de control antisoborno de China. Fu fue expulsado del Partido Comunista Chino y de los cargos públicos por infringir la disciplina y las normas del partido, según informó la agencia de noticias Xinhua en marzo.

Foto de archivo del Presidente de China, Xi Jinping Jul 1, 2022. Selim Chtayti/Pool via REUTERS

Durante el juicio, Fu también fue acusado por los fiscales estatales de utilizar su autoridad entre 2014 y 2015, como entonces director de la oficina de seguridad pública de Beijing, para ocultar pistas sobre presuntos delitos cometidos por su hermano, dijo el tribunal, aunque no se dieron más detalles.

Los fiscales responsabilizaron al ex funcionario de haber permitido “que Fu Weihua no fuera procesado durante mucho tiempo, y las circunstancias fueran extremadamente graves”. Según el medio South China Morning Post, no se conoce el destino de Fu Weihua y el tribunal no reveló detalles de su caso.

“La parte del juicio relativa a los sobornos estaba abierta al público; la parte del juicio sobre el favoritismo y la flexión de la ley estaba cerrada de acuerdo con la ley porque implicaba secretos de Estado”, dijo el tribunal.

Al final del juicio, el tribunal anunció un receso y la sentencia en una fecha posterior.

El presidente Xi Jinping inició en 2020 una campaña de purgas en el aparato de seguridad interior de China, con la que pretende garantizar que policías, fiscales y jueces sean “absolutamente leales, absolutamente puros y absolutamente fiables”.

(Con información de Reuters)

SEGUIR LEYENDO: