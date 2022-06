Al borde de agotar sus reservas, Sri Lanka suspendió la venta de combustible por dos semanas

Una estación de combustible de Ceylon Petroleum Corporation cerrada muestra la disponibilidad de todos los tipos de combustible en un tablero debido a la escasez de combustible, en medio de la crisis económica del país, en Colombo, Sri Lanka, 27 de junio, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Sri Lanka decidió este lunes limitar la distribución de combustible a servicios esenciales, en un intento por estirar por unos pocos días las últimas reservas de las que dispone el país insular atrapado en una crisis sin precedentes.

Solo los servicios esenciales como salud, servicios portuarios, abastecimiento de alimentos, aeropuertos y turismo podrán comprar combustible, dijo hoy a la prensa el portavoz del gabinete de Gobierno, Bandula Gunawardena.

El Gobierno ha pedido además el apoyo de los ciudadanos para llevar adelante la decisión que estará en vigencia durante dos semanas, desde la medianoche de hoy hasta el próximo 10 de julio, y que implica el cese de buena parte de las actividades del país.

“Esto no es un confinamiento. Se trata de trabajar desde casa hasta el día 10. Lo que queremos es que (la gente) se quede en sus distritos”, dijo el ministro de Turismo, Harin Fernando.

Sri Lanka esta transitando su peor crisis económica en las ultimas siete décadas, con reservas de divisas en un mínimo histórico y la isla de 22 millones de habitantes luchando por pagar las importaciones esenciales de alimentos, medicinas y, sobre todo, combustible.

Largas colas para abastecerse la semana pasada en Colombo (REUTERS/Dinuka Liyanawatte/archivo)

Industrias como la de prendas de vestir, que es una gran fuente de ingresos en dólares en la nación del Océano Índico, cuentan con combustible para solo una semana o unos diez días. El transporte público, la generación de energía y los servicios médicos tendrán prioridad en la distribución de combustible , y también se racionará la distribución a puertos y aeropuertos.

“He estado en la fila durante cuatro días, no he dormido ni comido adecuadamente durante este tiempo” , dijo el conductor de autorickshaw (los transportes públicos) W.D. Shelton, de 67 años. “No podemos ganar, no podemos alimentar a nuestras familias”, agregó Shelton, quien ocupaba el puesto número 24 en la fila en una estación de servicio en el centro de Colombo.

El gobierno está en conversaciones con el FMI sobre un posible rescate , pero mucha gente no puede esperar tanto. En la madrugada del lunes, la Marina arrestó a 54 personas frente a la costa este cuando intentaban salir en bote , dijo un portavoz, además de las 35 “personas en bote” detenidas la semana pasada.

El líder de la oposición, Sajith Premadasa, le pidió al gobierno que de un paso hacia el costado y renuncie. “El país se ha derrumbado por completo debido a la escasez de combustible”, dijo en un comunicado en video. “El gobierno le ha mentido al pueblo repetidamente y no tiene ningún plan sobre cómo seguir adelante”.

Los miembros de la Fuerza Aérea de Sri Lanka distribuyen fichas a las personas que hacen cola para obtener combustible debido a la escasez de combustible, en medio de la crisis económica del país, en Colombo, Sri Lanka 27 de junio, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

La reserva de combustible del gobierno es de unas 9.000 toneladas de diesel y 6.000 toneladas de gasolina, dijo el ministro de energía el domingo, el problema es que no hay previstos nuevos envíos de combustible. Lanka IOC (LIOC.CM), la unidad local de Indian Oil Corporation (IOC.NS), dijo a Reuters que tenía 22.000 toneladas de diesel y 7.500 toneladas de gasolina, y que esperaba otro envío de 30.000 toneladas de gasolina y diesel combinados alrededor del 13 de julio. Sri Lanka consume alrededor de 5.000 toneladas de diesel y 3.000 toneladas de gasolina al día solo para satisfacer sus necesidades de transporte , dijo el jefe del COI de Lanka, Manoj Gupta, a Reuters.

El regulador de energía de Sri Lanka dijo que el país estaba utilizando sus últimas reservas de aceite de horno para hacer funcionar múltiples centrales térmicas y mantener los cortes de energía al mínimo. Los cortes de energía programados aumentarán a tres horas a partir del lunes desde dos horas y media antes.

“Esperamos mantener los cortes de energía en tres o cuatro horas durante los próximos dos meses”, dijo Janaka Ratnayake, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Sri Lanka. “Pero dada la situación del país, esto podría cambiar”.

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) está visitando Sri Lanka para hablar sobre un posible paquete de rescate de 3000 millones de dólares . El país espera llegar a un acuerdo a nivel de personal antes de que finalice la visita el jueves, de todas maneras, es poco probable que desbloqueen los fondos de manera inmediata.

Ha recibido alrededor de 4000 millones de dólares en asistencia financiera de la India y el gobierno de Sri Lanka dijo el lunes que los Estados Unidos habían acordado proporcionar asistencia técnica para su gestión fiscal.

